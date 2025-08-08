російська нафта Urals піде на Китай через скорочення закупівель Індією

Російська нафта сорту Urals, що зазвичай постачається з портів західної росії до Індії, нині пропонується Китаю зі знижками. Причина — невизначеність щодо індійських закупівель після введення додаткових американських мит. Це може стати значним переформатуванням маршрутів експорту російської нафти.

Зміна напрямків постачання та цінової політики

Переналаштування потоків російської нафти

  • Партії Urals для негайних постачань пропонуються китайським покупцям, які зазвичай імпортують дальньосхідну нафту сорту ESPO.
  • Ціна Urals знизилася з премії у 2,50 дол./бар. до 1,50 дол./бар. відносно котирувань Brent за тиждень.
  • Китай є найбільшим покупцем російської нафти, але переважно імпортує ESPO з порту Козьміно у далекосхідній росії.
  • Urals традиційно постачається з портів західної росії до Індії; Китай рідко закуповував цей сорт через вищі транспортні витрати та триваліші перевезення.

Вплив американських мит на індійський ринок

  • США запровадили додаткове мито 25% на індійські товари, прямо націлене на імпорт російської нафти.
  • Загальне мито на індійські товари досягне 50% і набуде чинності через 21 день після 6 серпня.
  • Найбільші індійські державні НПЗ відмовляються від спотових закупівель російської нафти на жовтень.
  • Індійські компанії вже придбали щонайменше 22 млн барелів нафти з інших джерел для постачання у вересні та жовтні.

Обмежені можливості Китаю компенсувати обсяги

  • Навіть за умов зростання закупівель Urals Китаєм, він не зможе повністю замістити обсяги, які раніше купувала Індія.
  • Перенаправлення потоків може вплинути на азійські ціни та логістичні маршрути.

«Навіть за умов зростання закупівель Urals Китаєм, він не зможе повністю замістити обсяги, які раніше купувала Індія», — за даними Bloomberg

Підсумок

Підвищення мит США на індійські товари стало ключовим фактором зміни географії російського нафтового експорту. Втрата індійського ринку для Urals частково компенсується Китаєм, але обсяги та логістика не дозволяють повністю перекрити попит. Це створює передумови для подальших цінових корекцій і зміни торговельних балансів в Азії.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com

