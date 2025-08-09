Нафта стабілізувалася перед зустріччю США–росія, але тиждень завершила з падінням на 5%

Світові ціни на нафту у п’ятницю залишилися стабільними на тлі очікування зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і президентом росії володимиром путіним, запланованої на найближчі дні. Водночас тиждень завершився найбільшими з кінця червня втратами, спричиненими економічними побоюваннями через нові тарифи США.
Вплив тарифів, геополітики та рішень ОПЕК+ на тижневу динаміку нафтового ринку:
Ринкова динаміка
- Brent піднявся на $0,16 або 0,2% — до $66,59/бар..
- WTI залишився без змін — $63,88/бар..
- За тиждень Brent знизився на 4,4%, WTI — на 5,1% у порівнянні з попередньою п’ятницею.
- Кількість бурових установок у США зросла на 1 — до 411.
Геополітичні чинники
- Вашингтон і москва прагнуть досягти домовленості про припинення війни в Україні, що передбачатиме збереження російської окупації захоплених територій.
- Можлива зустріч лідерів США та росії вже наступного тижня може сприяти послабленню санкцій проти росії.
- Трамп пригрозив підвищити тарифи для Індії, якщо вона не припинить закупівлю російської нафти; подібні заходи можуть бути застосовані і до Китаю.
Вплив тарифів і дій ОПЕК+
- З четверга діють підвищені тарифи США на імпорт з низки торговельних партнерів, що посилює побоювання щодо зниження попиту на нафту.
- OPEC+ у неділю погодила підвищення видобутку на 547 тис. б/д у вересні, повністю відновивши добровільне скорочення на 2,2 млн б/д.
-
«Песимізм повернувся цього тижня після оголошення ключовими учасниками ОПЕК+ другого “четверного” зняття обмежень у вересні та набуття чинності тарифів президента Трампа», — FGE NexantECA.
Монетарна політика та фінансові сигнали
- Трамп висунув Стівена Міра на вакантне місце у Раді керуючих Федеральної резервної системи, що посилює очікування м’якшої монетарної політики.
- Зниження ставок здатне зменшити вартість запозичень і стимулювати економічне зростання та попит на нафту.
- Долар у п’ятницю зміцнився, але за тиждень знижується; сильний долар зменшує попит на нафту з боку іноземних покупців.
- Хедж-фонди скоротили чисту довгу позицію у ф’ючерсах і опціонах на сиру нафту США станом на 5 серпня.
Висновки
- Поєднання геополітичних сигналів, тарифних ризиків і збільшення видобутку ОПЕК+ формує негативний фон для цін.
- Навіть стабілізація цін у п’ятницю не змінила тижневого падіння на понад 4–5%.
- Очікувана зустріч Трампа і путіна може вплинути як на санкційний режим проти росії, так і на баланс світового ринку нафти.
Джерело: Terminal
Першоджерело: Reuters