Нафта стабілізувалася перед зустріччю США–росія, але тиждень завершила з падінням на 5%

Світові ціни на нафту у п’ятницю залишилися стабільними на тлі очікування зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і президентом росії володимиром путіним, запланованої на найближчі дні. Водночас тиждень завершився найбільшими з кінця червня втратами, спричиненими економічними побоюваннями через нові тарифи США.

Вплив тарифів, геополітики та рішень ОПЕК+ на тижневу динаміку нафтового ринку:

Ринкова динаміка

  • Brent піднявся на $0,16 або 0,2% — до $66,59/бар..
  • WTI залишився без змін — $63,88/бар..
  • За тиждень Brent знизився на 4,4%, WTI — на 5,1% у порівнянні з попередньою п’ятницею.
  • Кількість бурових установок у США зросла на 1 — до 411.

Геополітичні чинники

  • Вашингтон і москва прагнуть досягти домовленості про припинення війни в Україні, що передбачатиме збереження російської окупації захоплених територій.
  • Можлива зустріч лідерів США та росії вже наступного тижня може сприяти послабленню санкцій проти росії.
  • Трамп пригрозив підвищити тарифи для Індії, якщо вона не припинить закупівлю російської нафти; подібні заходи можуть бути застосовані і до Китаю.

Вплив тарифів і дій ОПЕК+

  • З четверга діють підвищені тарифи США на імпорт з низки торговельних партнерів, що посилює побоювання щодо зниження попиту на нафту.
  • OPEC+ у неділю погодила підвищення видобутку на 547 тис. б/д у вересні, повністю відновивши добровільне скорочення на 2,2 млн б/д.

  • «Песимізм повернувся цього тижня після оголошення ключовими учасниками ОПЕК+ другого “четверного” зняття обмежень у вересні та набуття чинності тарифів президента Трампа», — FGE NexantECA.

Монетарна політика та фінансові сигнали

  • Трамп висунув Стівена Міра на вакантне місце у Раді керуючих Федеральної резервної системи, що посилює очікування м’якшої монетарної політики.
  • Зниження ставок здатне зменшити вартість запозичень і стимулювати економічне зростання та попит на нафту.
  • Долар у п’ятницю зміцнився, але за тиждень знижується; сильний долар зменшує попит на нафту з боку іноземних покупців.
  • Хедж-фонди скоротили чисту довгу позицію у ф’ючерсах і опціонах на сиру нафту США станом на 5 серпня.

Висновки

  • Поєднання геополітичних сигналів, тарифних ризиків і збільшення видобутку ОПЕК+ формує негативний фон для цін.
  • Навіть стабілізація цін у п’ятницю не змінила тижневого падіння на понад 4–5%.
  • Очікувана зустріч Трампа і путіна може вплинути як на санкційний режим проти росії, так і на баланс світового ринку нафти.

Джерело: Terminal

Першоджерело: Reuters

