NASA планує випередити росію та Китай у встановленні ядерного реактора на Місяці

NASA прискорює плани встановити ядерний реактор на Місяці до кінця цього десятиліття, щоб забезпечити цілодобове енергопостачання для майбутніх баз та здобути першість у новій «космічній гонці» з росією та Китаєм.
Плани та передумови
- Ще у 2020 році NASA оголосило про намір побудувати базу та ядерну електростанцію на Місяці до 2026 року і запросило пропозиції від компаній, готових взятися за реалізацію проєкту.
- Термін виконання проєкту сплив, але від ідеї не відмовилися — особливо після того, як росія та Китай кілька разів заявили про плани встановити ядерні реактори на Місяці.
- Керівник «Роскосмосу» Юрій Борисов у березні 2024 року заявив, що росія разом із Китаєм розглядає можливість доставки та монтажу енергоблока на поверхні Місяця у 2033–2035 роках.
Геополітична конкуренція
- росія та Китай працюють над спільною місячною програмою розвитку ядерної космічної енергетики.
- NASA прагне випередити російсько-китайську ініціативу та встановити ядерний реактор на Місяці вже до 2030 року.
- В.о. адміністратора NASA та міністр транспорту США Шон Даффі цього тижня оголосив про прискорення планів щодо забезпечення майбутніх місячних баз ядерною енергією.
Цитати та заяви
«Ми змагаємося за Місяць, змагаємося з Китаєм за Місяць», — зазначив Шон Даффі на пресконференції цього тижня.
«Щоб мати базу на Місяці, нам потрібна енергія».
Перспективи та виклики
- Питання залишається відкритим: наскільки швидко та технічно можливо реалізувати такий проєкт.
- Результат визначить, хто першим збудує систему безперервного енергопостачання для майбутніх місячних баз, а згодом і для потенційних колоній на Марсі.
Джерело: Terminal
Першоджерело: Oilprice.com