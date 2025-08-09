NASA планує випередити росію та Китай у встановленні ядерного реактора на Місяці

Обновлено: Август 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

NASA планує випередити росію та Китай у встановленні ядерного реактора на Місяці

NASA прискорює плани встановити ядерний реактор на Місяці до кінця цього десятиліття, щоб забезпечити цілодобове енергопостачання для майбутніх баз та здобути першість у новій «космічній гонці» з росією та Китаєм.

Плани та передумови

  • Ще у 2020 році NASA оголосило про намір побудувати базу та ядерну електростанцію на Місяці до 2026 року і запросило пропозиції від компаній, готових взятися за реалізацію проєкту.
  • Термін виконання проєкту сплив, але від ідеї не відмовилися — особливо після того, як росія та Китай кілька разів заявили про плани встановити ядерні реактори на Місяці.
  • Керівник «Роскосмосу» Юрій Борисов у березні 2024 року заявив, що росія разом із Китаєм розглядає можливість доставки та монтажу енергоблока на поверхні Місяця у 2033–2035 роках.

Геополітична конкуренція

  • росія та Китай працюють над спільною місячною програмою розвитку ядерної космічної енергетики.
  • NASA прагне випередити російсько-китайську ініціативу та встановити ядерний реактор на Місяці вже до 2030 року.
  • В.о. адміністратора NASA та міністр транспорту США Шон Даффі цього тижня оголосив про прискорення планів щодо забезпечення майбутніх місячних баз ядерною енергією.

Цитати та заяви

«Ми змагаємося за Місяць, змагаємося з Китаєм за Місяць», — зазначив Шон Даффі на пресконференції цього тижня.

«Щоб мати базу на Місяці, нам потрібна енергія».

Перспективи та виклики

  • Питання залишається відкритим: наскільки швидко та технічно можливо реалізувати такий проєкт.
  • Результат визначить, хто першим збудує систему безперервного енергопостачання для майбутніх місячних баз, а згодом і для потенційних колоній на Марсі.

Джерело: Terminal

Першоджерело: Oilprice.com

Автор:

(Всего статей: 2257)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: