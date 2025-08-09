Дизель знову рухається на схід: глобальні зміни торговельних потоків у травні–червні 2025 року

Дизель знову рухається на схід: глобальні зміни торговельних потоків у травні–червні 2025 року

До червня 2025 року світовий ринок дизельного пального перейшов від дефіциту до профіциту. Європа швидко замістила втрату російського дизеля, а росія знайшла нових великих покупців. У травні 65% експорту дизеля з росії припало на чотири країни — Туреччину, Саудівську Аравію, ОАЕ та Бразилію. Бразилія імпортувала 54% свого загального обсягу дизеля з росії, майже повністю витіснивши постачальників із регіону Широкого Аравійського моря та скоротивши закупівлі зі США до нижньої межі історичного діапазону. Це призвело до перерозподілу світових потоків і зниження цінового тиску.

Глобальні зміни в постачанні дизеля

  • Чотири найбільші імпортери російського дизеля у травні 2025 року забезпечили 65% його експорту.
  • Бразилія наростила імпорт з росії до 54% свого загального обсягу дизеля, що майже повністю витіснило традиційні постачання з регіону Широкого Аравійського моря та зменшило частку імпорту зі США.
  • Високі обсяги постачання з росії до Туреччини, Саудівської Аравії та ОАЕ повністю задовольнили їхні внутрішні потреби, вивільнивши значні обсяги власного виробництва для експорту до Європи.
  • Експорт з росії у травні частково знижувався через планові ремонтні роботи на НПЗ.

Фактори зниження цінового тиску

  • Введення в експлуатацію нових світових нафтопереробних потужностей.
  • Слабка економічна активність у глобальному масштабі.
  • Після завершення техобслуговування у травні 2025 року американські НПЗ вийшли на сезонно високий рівень виробництва, а низький внутрішній попит дозволив спрямувати значні додаткові обсяги дизеля до Європи.
  • Потік дизельних партій із США у травні став одним із найбільших у сезон, що вплинуло на баланс європейського ринку.

Закриття азійсько-європейського арбітражу

  • Європейський попит повністю задовольняється внутрішніми потоками та імпортом з Близького Сходу, що перекрило арбітраж із Азії.
  • Часи, коли китайський дизель постачався до Європи, ймовірно, закінчилися надовго.
  • Постачання дизеля з регіону Широкого Аравійського моря (Близький Схід і західне узбережжя Індії) після майже повної зупинки відновилося та за останні 28 днів до червня досягло 380 тис. бар./день, з потенціалом подальшого зростання.
  • Липневі підвищення цін Саудівською Аравією на термінові партії нафти, на тлі оголошеного добровільного скорочення видобутку на 1 млн бар./день, додатково посилили тиск на азійські НПЗ.

Наслідки для ринку

  • Зниження маржі азійських НПЗ через дешеві постачання та підвищення цін на нафту може призвести до скорочення переробки в Азії та, ймовірно, в Атлантичному басейні.
  • Скорочення виробництва здатне збалансувати ринок і створити передумови для зростання цін і маржі у другій половині 2025 року.

«Європа без труднощів замістила втрату російського дизеля, а росія знайшла нових покупців, збільшивши обсяги експорту» — Девід Вех, головний економіст (переклад з англ.).

Джерело: Terminal

За матеріалами: vortexa.com (адаптовано)

