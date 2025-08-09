Дизель знову рухається на схід: глобальні зміни торговельних потоків у травні–червні 2025 року

До червня 2025 року світовий ринок дизельного пального перейшов від дефіциту до профіциту. Європа швидко замістила втрату російського дизеля, а росія знайшла нових великих покупців. У травні 65% експорту дизеля з росії припало на чотири країни — Туреччину, Саудівську Аравію, ОАЕ та Бразилію. Бразилія імпортувала 54% свого загального обсягу дизеля з росії, майже повністю витіснивши постачальників із регіону Широкого Аравійського моря та скоротивши закупівлі зі США до нижньої межі історичного діапазону. Це призвело до перерозподілу світових потоків і зниження цінового тиску.
Глобальні зміни в постачанні дизеля
- Чотири найбільші імпортери російського дизеля у травні 2025 року забезпечили 65% його експорту.
- Бразилія наростила імпорт з росії до 54% свого загального обсягу дизеля, що майже повністю витіснило традиційні постачання з регіону Широкого Аравійського моря та зменшило частку імпорту зі США.
- Високі обсяги постачання з росії до Туреччини, Саудівської Аравії та ОАЕ повністю задовольнили їхні внутрішні потреби, вивільнивши значні обсяги власного виробництва для експорту до Європи.
- Експорт з росії у травні частково знижувався через планові ремонтні роботи на НПЗ.
Фактори зниження цінового тиску
- Введення в експлуатацію нових світових нафтопереробних потужностей.
- Слабка економічна активність у глобальному масштабі.
- Після завершення техобслуговування у травні 2025 року американські НПЗ вийшли на сезонно високий рівень виробництва, а низький внутрішній попит дозволив спрямувати значні додаткові обсяги дизеля до Європи.
- Потік дизельних партій із США у травні став одним із найбільших у сезон, що вплинуло на баланс європейського ринку.
Закриття азійсько-європейського арбітражу
- Європейський попит повністю задовольняється внутрішніми потоками та імпортом з Близького Сходу, що перекрило арбітраж із Азії.
- Часи, коли китайський дизель постачався до Європи, ймовірно, закінчилися надовго.
- Постачання дизеля з регіону Широкого Аравійського моря (Близький Схід і західне узбережжя Індії) після майже повної зупинки відновилося та за останні 28 днів до червня досягло 380 тис. бар./день, з потенціалом подальшого зростання.
- Липневі підвищення цін Саудівською Аравією на термінові партії нафти, на тлі оголошеного добровільного скорочення видобутку на 1 млн бар./день, додатково посилили тиск на азійські НПЗ.
Наслідки для ринку
- Зниження маржі азійських НПЗ через дешеві постачання та підвищення цін на нафту може призвести до скорочення переробки в Азії та, ймовірно, в Атлантичному басейні.
- Скорочення виробництва здатне збалансувати ринок і створити передумови для зростання цін і маржі у другій половині 2025 року.
«Європа без труднощів замістила втрату російського дизеля, а росія знайшла нових покупців, збільшивши обсяги експорту» — Девід Вех, головний економіст (переклад з англ.).
Джерело: Terminal
За матеріалами: vortexa.com (адаптовано)