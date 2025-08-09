Нафта знижується до 8-тижневого мінімуму на тлі переговорів США–росія та невизначеності щодо санкцій

Ціни на нафту впали приблизно на 1% до найнижчих позначок за останні вісім тижнів після заяв президента США Дональда Трампа про прогрес у переговорах з москвою. Це створило невизначеність щодо можливого запровадження нових санкцій проти росії та вплинуло на динаміку ринку.
Ринкова реакція на санкційні ризики та тарифи
Динаміка цін та ринкові тенденції
- Brent знизився на $0,75 (–1,1%) до $66,89/бар. — найнижчий рівень з 10 червня.
- WTI впав на $0,81 (–1,2%) до $64,35/бар. — найнижчий рівень з 5 червня.
- Обидва бенчмарки знижуються п’ятий день поспіль.
Геополітичний контекст
- Трамп заявив про «значний прогрес» у зустрічі спецпосланця Стівена Віткоффа з президентом росії володимиром путіним.
- США готуються запровадити вторинні санкції 9 серпня, якщо не буде кроків до завершення війни в Україні.
- росія, другий за величиною виробник нафти у світі після США, може збільшити експорт у разі послаблення санкцій.
Торговельні обмеження та тарифи
- Трамп підписав указ про додатковий тариф у 25% на товари з Індії, яка прямо чи опосередковано імпортує російську нафту. Мито набуде чинності через 21 день після 7 серпня.
- Індія та Китай — ключові покупці російської нафти.
«Поки що 21-денний період до початку нових індійських тарифів, у той час як росія намагається досягти певної угоди про припинення вогню до крайнього терміну 8 серпня, залишає надто багато невизначеності», — Боб Яуґер, директор з енергетичних ф’ючерсів у Mizuho.
Запаси нафти у США
- За даними EIA, за тиждень, що завершився 1 серпня, запаси сирої нафти скоротилися на 3 млн бар., що значно більше за прогнозовані 0,6 млн бар..
- Для порівняння, API повідомив про скорочення на 4,2 млн бар..
Інші фактори впливу
- Заплановане збільшення постачання від ОПЕК+ створює додатковий тиск на ціни.
- Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді вперше за понад 7 років відвідає Китай, що може свідчити про дипломатичне потепління на тлі напружених відносин із США.
- Саудівська Аравія вдруге поспіль підвищила ціни на нафту для азійських покупців у вересні через обмежену пропозицію та стійкий попит.
Підсумковий висновок
- Поєднання невизначеності щодо санкцій, нових тарифів і планів ОПЕК+ збільшує волатильність нафтового ринку.
- Поточна цінова динаміка свідчить про те, що ринок чутливо реагує на будь-які політичні сигнали, особливо від США та росії.
- Ситуація вимагає уважного моніторингу до ключових дат — 8 та 9 серпня, коли можуть бути ухвалені рішення, що змінять баланс постачання.
Джерело: Terminal
Першоджерело: Reuters