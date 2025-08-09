Великобританія інвестує £215 мільйонів у стале авіаційне паливо: 5 ключових проєктів

Уряд Великобританії виділив додаткові £63 мільйони ($85 мільйонів) на 17 проєктів з виробництва сталого авіаційного палива (SAF), загальні інвестиції з 2021 року перевищили £215 мільйонів. Мета — створити тисячі робочих місць та забезпечити лідерство країни у глобальному ринку «зеленої» авіації.

SAF як основа майбутнього авіації Великобританії

£215 мільйонів — загальний обсяг інвестицій у SAF з 2021 року, включаючи останній транш £63 мільйони

— загальний обсяг інвестицій у SAF з 2021 року, включаючи останній транш £63 мільйони 17 проєктів — отримали фінансування у серпні 2025 року

— отримали фінансування у серпні 2025 року Третій злітний шлях у Хітроу — реалізація залежить від достатнього обсягу SAF для компенсації викидів

Міністр авіації Великобританії Майк Кейн підкреслив:

«Ми не просто підтримуємо британські інновації — ми створюємо тисячі висококваліфікованих робочих місць та позиціонуємо Великобританію на чолі глобального ринку сталого авіаційного палива»

Ключові фактори розвитку SAF у Великобританії:

Мандат на змішування SAF — обов’язкове використання сталого палива у авіації

— обов’язкове використання сталого палива у авіації Механізм гарантії доходів — стимули для інвесторів у галузі

— стимули для інвесторів у галузі Технологія ethanol-to-SAF — перспективний напрям, що отримує підтримку

Водночас, глобальний ринок паливного етанолу, який є основою для SAF, досягне $166,17 мільярда до 2034 року, зі швидкістю зростання 6,39% річних. Північна Америка лідирує з часткою 54,95% у 2024 році ($49,69 мільярда):cite[4].

Важливо: Перший у світі завод з виробництва SAF з етанолу вже запрацював у США (компанія LanzaJet Freedom Pines Fuels) з потужністю 38 мільйонів літрів на рік:cite.

Джерело: Terminal

За матеріалами: energyintel.com