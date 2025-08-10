Британія обмежує видобуток у Північному морі попри тиск Трампа: жорсткіші правила та зростання імпортозалежності

Британія обмежує видобуток у Північному морі попри тиск Трампа: жорсткіші правила та зростання імпортозалежності

Британія обмежує видобуток у Північному морі попри тиск Трампа: жорсткіші правила та зростання імпортозалежності

Лейбористський уряд Великої Британії посилив екологічні правила для проєктів викопного палива, зобов’язавши враховувати «downstream» викиди. На тлі підвищення податку на прибутки від видобутку до 78% інвестклімат на британському континентальному шельфі (UKCS) погіршився; видобуток нафти торік у середньому становив 564 тис. барелів на добу після падіння на 11% у 2023–2024 рр.. Залежність від імпорту газу, за прогнозом, зросте з 55% зараз до 68% у 2030, 85% у 2040 та 94% у 2050, навіть за умови схвалення нових родовищ. Попри критику Дональда Трампа, уряд підтверджує курс на чисту енергію.

Північне море: регулювання, податки, видобуток, імпорт

1. Нові правила та їхній вплив

  • У червні уряд запровадив вимогу, щоб будь-який новий проєкт враховував викиди від споживання палива (downstream) у процесі погодження.
  • Мета: «щоб повні наслідки видобутку викопного палива для довкілля були враховані в рішеннях про погодження» (Департамент з енергетичної безпеки та Net Zero).
  • Під впливом: щонайменше два родовища у Північному морі, що їх розробляють Shell та Equinor.
  • Терміни рішень: очікуються восени або пізніше після подання оновлених оцінок.

2. Судові рішення та ліцензійна політика

  • Січень: шотландський суд визнав незаконним схвалення Jackdaw (Shell) та Rosebank (Equinor та Ithaca Energy); проєкти мають бути переоцінені.
  • Уряд ще у 2024 році заявив, що не надаватиме нових ліцензій, але не відкличе вже видані попередниками.

3. Податкова й інвестиційна рамка

  • Після приходу до влади прем’єр-міністра Кіра Стармера ставка оподаткування прибутків від видобутку підвищена до 78%.
  • Offshore Energies U.K. фіксує, що оператори переважно вважають британський шельф неконкурентним порівняно з іншими країнами та з офшорною вітровою енергетикою і CCS (технологіями уловлювання та зберігання вуглецю).
  • Попри це, видобуток нафти може зрости у 2025–2026 рр. завдяки введенню в дію Penguins (Shell) та Murlach (BP).

4. Газова імпортозалежність

  • 55% — нинішня залежність Британії від імпорту газу.
  • 68% у 2030, 85% у 2040, 94% у 2050 — прогнозна траєкторія зростання імпортозалежності, навіть якщо будуть схвалені нові нафтогазові родовища.
  • Причина: виснаження запасів у спадному басейні Північного моря.

5. Позиції ключових сторін

  • Equinor про Rosebank:

    Ми зараз переглядаємо сьогоднішнє оголошення. Ми залишаємося відданими тісній співпраці з усіма зацікавленими сторонами для просування проєкту Rosebank… Ми вітаємо ясність і підтверджуємо, що подамо повну оцінку викидів від спалювання палива кінцевим користувачем відповідно до нових урядових настанов — Equinor.

  • Дональд Трамп (візит до Шотландії та допис у Truth Social):

    Північне море — це «скриня скарбів», якою Британія не користується через високі податки; стимулюйте буровиків швидко. Величезне багатство для Британії та нижчі енерговитрати для людей! — Дональд Трамп.

  • Ед Мілібенд (квітень):

    Покладання на викопне паливо означало, що після вторгнення росії в Україну ринки «зірвалися», а ціни злетіли; наслідки для вартості життя досі відчувають сім’ї. Перехід до чистої енергії — це не лише клімат, а й соціальна справедливість; анти-net-zero порядок денний ризикує втратити робочі місця майбутнього, тоді як зелена енергетика посилює національну безпеку — Ед Мілібенд.

6. Стратегічні наслідки для ринку

  • Регуляторна визначеність через вимогу обліку downstream-викидів може розблокувати оцінки для Shell і Equinor.
  • Податковий тиск 78% та судові ризики підвищують вартість капіталу для UKCS.
  • Короткостроково: можливе зростання видобутку завдяки Penguins і Murlach.
  • Довгостроково: тренд на зниження видобутку і зростання імпортозалежності газу до 94% у 2050.

7. Баланс аргументів

  • Аргументи за посилення регулювання: повний облік викидів, соціальна справедливість, енергетична безпека через диверсифікацію.
  • Аргументи критиків: високі податки, регуляторна невизначеність, втрата конкурентності UKCS.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

    

