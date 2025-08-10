Топ-100 енергетичних брендів 2025: сукупна вартість — 688,6 млрд доларів

Топ-100 енергетичних брендів 2025: сукупна вартість — 688,6 млрд доларів

Сукупна вартість 100 найцінніших енергетичних брендів світу у 2025 році досягла 688,6 млрд доларів, з яких 444,1 млрд дол. припадає на топ-50 нафтогазових брендів (+4% р/р), а 244,5 млрд дол. — на топ-50 компаній у сфері електроенергетики (+5% р/р). Лідерами серед нафтогазових брендів є Shell (45,4 млрд дол., −10%), Aramco (41,7 млрд дол.) і PetroChina (33,3 млрд дол., +17%), а серед електроенергетичних — State Grid (85,6 млрд дол., +20%).

Енергетичні бренди 2025: структура вартості та позиції

  • Сукупна вартість Топ-100: 688,6 млрд дол.
  • Нафта й газ (Топ-50): 444,1 млрд дол. (+4% до 2024)
  • Електроенергетика (Топ-50): 244,5 млрд дол. (+5% до 2024)

Нафтогазовий сектор: вартість і сила бренду

  • Shell — 11-й рік поспіль на першому місці: 45,4 млрд дол. (−10%), BSI 87,5/100, рейтинг AAA.
  • Aramco — 41,7 млрд дол., рейтинг AAA-. Стійкість попри падіння цін на нафту через профіцит пропозиції, геополітичні непевності та зміну ринкової динаміки.
  • PetroChina — 33,3 млрд дол. (+17%).
  • Сила бренду (BSI):
    • ExxonMobil — 85/100, AAA.
    • PETRONAS — 83,7/100, AAA-.
  • ADNOC — 19 млрд дол. (+25%), 6-те місце за вартістю, 5-те — за силою бренду; у 2017 році був поза Топ-20.

Управління брендом: приклад ADNOC

  • Др. Султан Ахмед Аль Джабер (MD & Group CEO ADNOC) зберігає позицію топ-бренд-гардіана серед енергетичних компаній за індексом BGI, що вимірює ефективність керівників у підвищенні цінності бренду та створенні довгострокових переваг. З 2016 року ADNOC трансформовано в міжнародну енергокомпанію з акцентом на впровадження ШІ та передових технологій.

Електроенергетичний сектор: лідери та динаміка

  • State Grid Corporation of China — 85,6 млрд дол. (+20%), BSI 92,6/100, AAA+. Зростання зумовлене інвестиціями в інфраструктуру, розширенням у регіони з високим попитом та фокусом на чистій енергії.
  • EDF — 14,3 млрд дол. (+22%); Enel — 10,7 млрд дол. (−4%).
  • Tenaga Nasional — 2,3 млрд дол. (+35%), BSI 88,9/100, AAA — другий за силою бренд.
  • PLN — 2,3 млрд дол. (+30%), BSI 86,2/100, AAA — третій за силою бренд.

Цитата

«Звіт про енергетичні бренди цього року підкреслює адаптивність і стійкість сектору на тлі швидких глобальних змін. У міру зростання попиту на енергію провідні бренди посилюють позиції, поєднуючи зростання з цілями чистого нуля. Інтеграція нафти й газу та електроенергетики у єдине дослідження відображає зближення енергетичних наративів, де інновації, інвестиції в чисту енергію та прозорість для стейкхолдерів є критичними для довгострокової сили бренду». — Савіо Д’Суза, старший директор Brand Finance

Висновки

  • Зростання у двох підсекторах: нафтогазові бренди +4%, електроенергетика +5%.
  • Shell утримує лідерство попри падіння вартості на 10% завдяки стратегії у LNG і газі.
  • ADNOC демонструє швидке зростання завдяки технологіям і ефективному бренд-менеджменту.
  • State Grid підтверджує, що інвестиції в інфраструктуру й чисту енергію прямо корелюють із вартістю бренду.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Brand Finance 

