Ціни на нафту падають на старті тижня на тлі очікувань зустрічі Трампа і путіна

Котирування нафти розпочали тиждень зі зниження, продовжуючи спад попереднього місяця. Ринок закладає сценарій, у якому запланована на п’ятницю зустріч президентів США та росії може завершитися домовленістю і збільшенням світових обсягів постачання нафти, що тисне на ціни.
Фактори й сценарії
Ринкові котирування і динаміка
- Brent — $66,24/бар.; WTI — $63,43/бар. (станом на момент підготовки матеріалу).
- За підсумками минулого тижня зафіксоване зниження приблизно на 4% (настрої погіршилися після того, як сплив дедлайн, встановлений президентом Трампом щодо завершення війни в Україні, а анонсоване посилення санкцій не відбулося).
Геополітика і переговори
- Вимоги росії включають передачу Україні східних областей — позиція, яку уряд України не приймає, що ставить під сумнів успіх переговорів.
- За даними Bloomberg, обговорюється варіант визнання «Донбасу» російською територією, а США нібито намагаються переконати Україну та європейських партнерів погодитися; ймовірність реалізації такого сценарію низька.
Санкційні ризики та можливі наслідки
- У разі деескалації санкційні ризики для нафтового ринку зникають — це підсилює «ведмежі» фундаментальні фактори і здатне потягнути ціни нижче.
- У разі провалу мирних домовленостей невизначеність та геополітична премія можуть швидко розвернути ринок у «бичачу» фазу із різким зростанням цін.
Макрофактори попиту
- Тарифна політика Трампа щодо широкого кола торговельних партнерів тисне на очікування глобального попиту через ризики сповільнення економічної активності.
«Якщо ми побачимо певний рівень деескалації, це зніме санкційні ризики з нафтового ринку. Ймовірно, це потягне ціни нижче, враховуючи «ведмежі» фундаментальні чинники». — аналітики ING (Воррен Паттерсон та Ева Мантей)
«Якщо мирні переговори зайдуть у глухий кут і конфлікт затягнеться, ринок може швидко перейти до «бичачої» позиції, що потенційно спричинить різке ралі цін на нафту». — Сугандха Сачдеві, засновниця індійської дослідницької компанії SS WealthStreet (Reuters)
Висновки
- Базовий тиск на ціни формують очікування потенційної угоди та збільшення постачання; це узгоджується з падінням близько 4% за минулий тиждень.
- Ключовий тригер для розвороту вгору — провал переговорів і збереження високої геополітичної премії.
- Макрофономіка: тарифні бар’єри посилюють ризики слабшого попиту, що працює проти відновлення котирувань у короткому горизонті.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com