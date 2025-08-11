Санкційний нідерландський нафтовий трейдер судиться з американською розвідувальною компанією

Санкційний нідерландський нафтовий трейдер судиться з американською розвідувальною компанією

Нілс Трост, єдиний у Європі нафтовий трейдер під санкціями за торгівлю російською нафтою, подав позов у Південному окрузі Нью-Йорка проти Arkin Group — американської корпоративної розвідувальної фірми, заснованої колишнім співробітником ЦРУ Джеком Девіном. Він звинувачує компанію у наклепі та цілеспрямованій дискредитації.

Передумови конфлікту

  • За даними Financial Times, Трост вважає, що Arkin Group діяла «з явною зловмисністю» в інтересах його колишнього бізнес-партнера, інвестора у сировинні товари Гаурава Срівастави.
  • Срівастава, за словами Троста, видавав себе за таємного агента ЦРУ, здатного отримати ліцензії Мінфіну США для легальної торгівлі російською нафтою після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
  • Ця схема, як стверджує позивач, призвела до продовження торгівлі вище цінової стелі G7 та подальшого потрапляння під санкції ЄС і Великої Британії.

Попередні позови

  • У ранішому процесі проти американської юридичної фірми, що представляла його компанію, Трост заявив, що був обманом змушений передати 50% своєї компанії Сріваставі, вірячи у його зв’язки з ЦРУ.

Доказова база

  • Поточний позов містить понад 500 сторінок доказів: транскрипти, автентифіковані аудіозаписи та нотаріальні свідчення.
  • На записах Срівастава обговорює роботу під «неофіційним прикриттям», згадує розмови з директором ЦРУ Біллом Бернсом та прямо говорить про торгівлю нафтою з росії, Ірану та Венесуели — за умови отримання ліцензій США.

Позиції сторін

  • Arkin Group та її керівницю Вікторію Катаоку звинувачено у «систематичній кампанії дискредитації» Троста, яку, за словами позивача, поширювали через “pay-to-play” медіа.

  • «Я ніколи не видавав себе за агента ЦРУ чи займався незаконною торгівлею нафтою. Це вигадка», — заявив Гаурав Срівастава.

  • «Я з нетерпінням чекаю, коли правда стане відомою у суді. Ця справа покаже масштаб зв’язків Троста з урядом росії», — сказав Джек Девін.

Висновки

  • Це унікальний випадок, коли під санкціями ЄС і Великої Британії опинився лише один європейський трейдер за торгівлю російською нафтою.
  • Судовий процес може пролити світло на взаємодію бізнесу та розвідувальних структур у сфері енергетики.
  • Враховуючи масштаб доказової бази — понад 500 сторінок, аудіозаписи та свідчення — справа потенційно вплине на міжнародні підходи до контролю санкцій.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

