Санкційний нідерландський нафтовий трейдер судиться з американською розвідувальною компанією

Нілс Трост, єдиний у Європі нафтовий трейдер під санкціями за торгівлю російською нафтою, подав позов у Південному окрузі Нью-Йорка проти Arkin Group — американської корпоративної розвідувальної фірми, заснованої колишнім співробітником ЦРУ Джеком Девіном. Він звинувачує компанію у наклепі та цілеспрямованій дискредитації.
Передумови конфлікту
- За даними Financial Times, Трост вважає, що Arkin Group діяла «з явною зловмисністю» в інтересах його колишнього бізнес-партнера, інвестора у сировинні товари Гаурава Срівастави.
- Срівастава, за словами Троста, видавав себе за таємного агента ЦРУ, здатного отримати ліцензії Мінфіну США для легальної торгівлі російською нафтою після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
- Ця схема, як стверджує позивач, призвела до продовження торгівлі вище цінової стелі G7 та подальшого потрапляння під санкції ЄС і Великої Британії.
Попередні позови
- У ранішому процесі проти американської юридичної фірми, що представляла його компанію, Трост заявив, що був обманом змушений передати 50% своєї компанії Сріваставі, вірячи у його зв’язки з ЦРУ.
Доказова база
- Поточний позов містить понад 500 сторінок доказів: транскрипти, автентифіковані аудіозаписи та нотаріальні свідчення.
- На записах Срівастава обговорює роботу під «неофіційним прикриттям», згадує розмови з директором ЦРУ Біллом Бернсом та прямо говорить про торгівлю нафтою з росії, Ірану та Венесуели — за умови отримання ліцензій США.
Позиції сторін
- Arkin Group та її керівницю Вікторію Катаоку звинувачено у «систематичній кампанії дискредитації» Троста, яку, за словами позивача, поширювали через “pay-to-play” медіа.
-
«Я ніколи не видавав себе за агента ЦРУ чи займався незаконною торгівлею нафтою. Це вигадка», — заявив Гаурав Срівастава.
-
«Я з нетерпінням чекаю, коли правда стане відомою у суді. Ця справа покаже масштаб зв’язків Троста з урядом росії», — сказав Джек Девін.
Висновки
- Це унікальний випадок, коли під санкціями ЄС і Великої Британії опинився лише один європейський трейдер за торгівлю російською нафтою.
- Судовий процес може пролити світло на взаємодію бізнесу та розвідувальних структур у сфері енергетики.
- Враховуючи масштаб доказової бази — понад 500 сторінок, аудіозаписи та свідчення — справа потенційно вплине на міжнародні підходи до контролю санкцій.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com