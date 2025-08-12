OPEC: Динаміка нафтових цін і спекулятивної активності у липні 2025 року

У липні 2025 року світовий нафтовий ринок зазнав помірних цінових коливань під впливом геополітичних ризиків, торговельної політики США та макроекономічних сигналів. Попри тиск з боку слабшого попиту і зростання запасів у США, фізичний ринок залишався відносно міцним, а окремі сорти нафти демонстрували зростання цін.
Цінові тренди, фактори впливу та поведінка інвесторів
Динаміка кошика OPEC (ORB)
- Середня ціна ORB зросла на $1,24 м/м, до $70,97/бар.
- Середнє значення за січень–липень — $71,88/бар., що на $11,84 нижче, ніж торік.
- Зростання підтримали вищі котирування Dubai crude та премії за окремі сорти.
- Сорти Західної та Північної Африки (Bonny Light, Djeno, Es Sider, Rabi Light, Sahara Blend, Zafiro) — +$0,33 м/м, до $70,43/бар.
- Сорти Arab Light, Basrah Medium, Iran Heavy, Kuwait Export — +$1,49 м/м, до $71,24/бар.
- Murban — +$1,31 м/м, до $71,12/бар.
- Merey — +$1,28 м/м, до $58,14/бар.
Ф’ючерсні ринки
- ICE Brent: –$0,25 м/м, до $69,55/бар. (–$12,87 р/д, до $70,62/бар.).
- NYMEX WTI: –$0,09 м/м, до $67,24/бар. (–$11,59 р/д, до $67,48/бар.).
- GME Oman: +$1,93 м/м, до $71,42/бар. (–$11,59 р/д, до $71,79/бар.).
- Спред ICE Brent–NYMEX WTI скоротився на $0,16 до $2,31/бар. — мінімум за 4 роки.
Фактори тиску на ціни
- Геополітичні ризики у Східній Європі та їхній вплив на постачання нафти до Азії.
- Нові торговельні тарифи США проти Індії, Канади та Бразилії, що знизили апетит інвесторів до ризику.
- Слабкі макроекономічні дані США: падіння показників зайнятості та споживання бензину до мінімуму з 2020 року у травні.
- Зростання комерційних запасів нафти у США на 7,7 млн бар. між 27 червня та 25 липня.
Підтримуючі фактори
- Премія сорту North Sea Dated над ф’ючерсами свідчить про міцний фізичний ринок.
- Очікування зростання попиту у другій половині 2025 року.
- Зниження прогнозу видобутку нафти у США від EIA.
- Стійкий попит на сиру нафту у регіоні USGC з боку нафтопереробників.
Спекулятивна активність
- ICE Brent: чиста довга позиція +56,8% (на 94 635 контрактів), довгі позиції — 347 492, короткі — 86 140. Співвідношення long/short — 4:1.
- NYMEX WTI: чиста довга позиція –50,7% (–90 260 контрактів), довгі — 169 304, короткі — 81 464. Співвідношення long/short — 2:1.
- Відкритий інтерес: ICE Brent — 3,53 млн контрактів (+0,5% м/м), NYMEX WTI — 2,59 млн (–1,1% м/м).
Висновки
- Попри зниження ф’ючерсних котирувань Brent і WTI у липні, фізичний ринок залишається сильним.
- Скорочення спреду Brent–WTI до 4-річного мінімуму може вплинути на експортну привабливість американської нафти.
- Зростання спекулятивної активності у Brent контрастує зі скороченням ставок на WTI, що відображає різні очікування щодо регіональних ринків.