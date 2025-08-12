OPEC: Динаміка нафтових цін і спекулятивної активності у липні 2025 року

OPEC: Динаміка нафтових цін і спекулятивної активності у липні 2025 року

У липні 2025 року світовий нафтовий ринок зазнав помірних цінових коливань під впливом геополітичних ризиків, торговельної політики США та макроекономічних сигналів. Попри тиск з боку слабшого попиту і зростання запасів у США, фізичний ринок залишався відносно міцним, а окремі сорти нафти демонстрували зростання цін.

Цінові тренди, фактори впливу та поведінка інвесторів

Динаміка кошика OPEC (ORB)

  • Середня ціна ORB зросла на $1,24 м/м, до $70,97/бар.
  • Середнє значення за січень–липень — $71,88/бар., що на $11,84 нижче, ніж торік.
  • Зростання підтримали вищі котирування Dubai crude та премії за окремі сорти.
  • Сорти Західної та Північної Африки (Bonny Light, Djeno, Es Sider, Rabi Light, Sahara Blend, Zafiro) — +$0,33 м/м, до $70,43/бар.
  • Сорти Arab Light, Basrah Medium, Iran Heavy, Kuwait Export — +$1,49 м/м, до $71,24/бар.
  • Murban — +$1,31 м/м, до $71,12/бар.
  • Merey — +$1,28 м/м, до $58,14/бар.

Ф’ючерсні ринки

  • ICE Brent: –$0,25 м/м, до $69,55/бар. (–$12,87 р/д, до $70,62/бар.).
  • NYMEX WTI: –$0,09 м/м, до $67,24/бар. (–$11,59 р/д, до $67,48/бар.).
  • GME Oman: +$1,93 м/м, до $71,42/бар. (–$11,59 р/д, до $71,79/бар.).
  • Спред ICE Brent–NYMEX WTI скоротився на $0,16 до $2,31/бар. — мінімум за 4 роки.

Фактори тиску на ціни

  • Геополітичні ризики у Східній Європі та їхній вплив на постачання нафти до Азії.
  • Нові торговельні тарифи США проти Індії, Канади та Бразилії, що знизили апетит інвесторів до ризику.
  • Слабкі макроекономічні дані США: падіння показників зайнятості та споживання бензину до мінімуму з 2020 року у травні.
  • Зростання комерційних запасів нафти у США на 7,7 млн бар. між 27 червня та 25 липня.

Підтримуючі фактори

  • Премія сорту North Sea Dated над ф’ючерсами свідчить про міцний фізичний ринок.
  • Очікування зростання попиту у другій половині 2025 року.
  • Зниження прогнозу видобутку нафти у США від EIA.
  • Стійкий попит на сиру нафту у регіоні USGC з боку нафтопереробників.

Спекулятивна активність

  • ICE Brent: чиста довга позиція +56,8% (на 94 635 контрактів), довгі позиції — 347 492, короткі — 86 140. Співвідношення long/short — 4:1.
  • NYMEX WTI: чиста довга позиція –50,7% (–90 260 контрактів), довгі — 169 304, короткі — 81 464. Співвідношення long/short — 2:1.
  • Відкритий інтерес: ICE Brent — 3,53 млн контрактів (+0,5% м/м), NYMEX WTI — 2,59 млн (–1,1% м/м).

Висновки

  • Попри зниження ф’ючерсних котирувань Brent і WTI у липні, фізичний ринок залишається сильним.
  • Скорочення спреду Brent–WTI до 4-річного мінімуму може вплинути на експортну привабливість американської нафти.
  • Зростання спекулятивної активності у Brent контрастує зі скороченням ставок на WTI, що відображає різні очікування щодо регіональних ринків.

Джерело: Terminal
За матеріалами: OPEC

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

