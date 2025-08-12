Світовий ринок нафти: збереження backwardation попри корекцію цін

Світовий ринок нафти: збереження backwardation попри корекцію цін

У липні 2025 року ключові нафтові бенчмарки зберегли структуру backwardation*, попри певне зниження цін на найближчі ф’ючерси. Ринок підтримали стійкий попит на фізичну нафту, скорочення програм завантаження у Північному морі та низькі комерційні запаси країн ОЕСР. Про це йдеться у звіті OPEC.

Світовий ринок нафти у липні 2025: динаміка спредів та структура backwardation

Динаміка кривих форвардних контрактів

Криві форвардних контрактів на ICE Brent і NYMEX WTI у липні були в стабільному backwardation, що базувалося на позитивному балансі попиту і пропозиції на друге півріччя 2025 року.

  • ICE Brent M1/M3 звузився на 0,24 $/бар., до backwardation 1,67 $/бар.
  • ICE Brent M1/M6 скоротився на 0,39 $/бар., у середньому до 2,63 $/бар.
  • NYMEX WTI M1/M3 знизився на 0,27 $/бар., до 2,15 $/бар.
  • DME Oman M1/M3 зріс на 0,51 $/бар., до 2,31 $/бар.
  • North Sea Brent M1/M3 піднявся на 0,14 $/бар., до 2,43 $/бар.
  • Dubai M1/M3 додав 1,11 $/бар., до 2,93 $/бар.
  • У США WTI M1/M3 скоротився на 0,25 $/бар., до 2,23 $/бар.

Різниця між солодкою та кислою нафтою

У липні 2025 року спреди sweet–sour мали протилежну динаміку в різних регіонах.

  • В Європі премія Ekofisk–Johan Sverdrup зросла на 0,73 $/бар., до 0,25 $/бар.
  • У Чорному морі дисконт Urals до North Sea Dated скоротився на 0,64 $/бар., до –11,81 $/бар.
  • У Північно-Західній Європі дисконт Urals зменшився на 0,76 $/бар., до –11,96 $/бар.
  • На узбережжі Мексиканської затоки премія LLS–Mars зросла на 1,32 $/бар., до 2,63 $/бар.
  • В Азії премія Tapis–Dubai звузилася на 2,41 $/бар., до 3,05 $/бар.
  • Премія Brent–Dubai знизилася на 2,03 $/бар., до 0,13 $/бар.

Висновки

  • Світовий ринок нафти зберігає високий рівень backwardation, що свідчить про дефіцит пропозиції у найближчій перспективі.
  • Регіональні відмінності у спредах пов’язані з локальною структурою попиту, якістю нафти та логістичними обмеженнями.
  • Сильніші спреди у бенчмарках Dubai та Oman вказують на зростаючу роль азійського попиту.
  • Зміцнення премій на світлих сортах у Європі та США підкреслює ключову роль середніх дистилятів у формуванні ринкових трендів.

* Беквордація (backwardation) — це ситуація на ринку ф’ючерсів, коли ціна ф’ючерсного контракту на певний актив нижча за поточну (спотову) ціну цього активу.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OPEC

