Глобальні тренди нафтопереробки та зимові перспективи ринку — OPEC

Від квітня 2025 року світові нафтопереробні заводи нарощують обсяги переробки, досягнувши у липні рекордного рівня 83,6 млн бар./день, що на 884 тис. бар./день більше місяць до місяця та на 2,0 млн бар./день більше рік до року. Зростання забезпечили насамперед країни Азії, особливо Китай, де відновилися операції після масштабного весняного ремонту. Розширення переробних потужностей у річному вимірі також підтримало цей тренд.
Глобальні тенденції переробки
- Попри закриття найбільшого НПЗ PetroChina у Китаї та його заміну на менший об’єкт, ринок отримав підтримку завдяки другому пакету експортних квот на нафтопродукти 2025 року, який майже не змінився порівняно з 2024 роком.
- Нові великі НПЗ поступово нарощуватимуть роботу технологічних установок у 4 кв. 2025 р. та 1 кв. 2026 р., що створює потенціал для зростання виробництва.
- Закриття окремих заводів лише частково компенсувало приріст потужностей, що може призвести до тиску на маржу переробки.
Зимовий попит на нафтопродукти
- Взимку очікується традиційне зростання попиту на опалювальне пальне в країнах Північної півкулі.
- Сукупний попит країн ОЕСР у 4 кв. 2025 р. прогнозується на рівні +70 тис. бар./день рік до року, з яких:
- OECD Americas – +50 тис. бар./день
- OECD Europe – близько +20 тис. бар./день
- OECD Asia Pacific – близько +10 тис. бар./день
- У 1 кв. 2026 р. попит в ОЕСР може зрости на +100 тис. бар./день, переважно за рахунок Америки та Європи.
Петрохімічна сировина
- У зимовий період традиційно зростає попит на LPG та нафту через святковий сезон і підвищену активність у нафтохімічному секторі.
- В OECD Americas попит на NGL/LPG складає близько 20% загального попиту на нафту та прогнозується зростання на +30 тис. бар./день у 4 кв. 2025 р. та на +60 тис. бар./день у 1 кв. 2026 р.
- У Китаї попит на NGL/LPG та нафту становить близько 30% від загального, з прогнозом:
- 4 кв. 2025 р. – +70 тис. бар./день для обох видів сировини
- 1 кв. 2026 р. – +50 тис. бар./день для LPG/NGL та +10 тис. бар./день для нафти
- В інших країнах Азії частка NGL/LPG та нафти у попиті становить близько 20%, а приріст у 4 кв. 2025 р. прогнозується на +30 тис. бар./день для LPG/NGL та +20 тис. бар./день для нафти; у 1 кв. 2026 р. – +20 тис. бар./день для LPG/NGL при зниженні попиту на нафту.
- В Індії NGL/LPG використовуються переважно для побутових потреб цілий рік, тоді як частка нафти в попиті становить близько 5%.
Висновки
- Світова нафтопереробка перебуває на історичному піку завдяки азійському сегменту, попри окремі закриття заводів.
- Очікуване зростання зимового попиту може підтримати ринок, але нарощення виробництва здатне тиснути на маржу.
- Нафтохімічний сектор залишається ключовим драйвером попиту на LPG та нафту, особливо в Азії та Америці.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OPEC