Глобальні тренди нафтопереробки та зимові перспективи ринку — OPEC

Обновлено: Август 12, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Глобальні тренди нафтопереробки та зимові перспективи ринку — OPEC

Від квітня 2025 року світові нафтопереробні заводи нарощують обсяги переробки, досягнувши у липні рекордного рівня 83,6 млн бар./день, що на 884 тис. бар./день більше місяць до місяця та на 2,0 млн бар./день більше рік до року. Зростання забезпечили насамперед країни Азії, особливо Китай, де відновилися операції після масштабного весняного ремонту. Розширення переробних потужностей у річному вимірі також підтримало цей тренд.

Глобальні тенденції переробки

  • Попри закриття найбільшого НПЗ PetroChina у Китаї та його заміну на менший об’єкт, ринок отримав підтримку завдяки другому пакету експортних квот на нафтопродукти 2025 року, який майже не змінився порівняно з 2024 роком.
  • Нові великі НПЗ поступово нарощуватимуть роботу технологічних установок у 4 кв. 2025 р. та 1 кв. 2026 р., що створює потенціал для зростання виробництва.
  • Закриття окремих заводів лише частково компенсувало приріст потужностей, що може призвести до тиску на маржу переробки.

Зимовий попит на нафтопродукти

  • Взимку очікується традиційне зростання попиту на опалювальне пальне в країнах Північної півкулі.
  • Сукупний попит країн ОЕСР у 4 кв. 2025 р. прогнозується на рівні +70 тис. бар./день рік до року, з яких:
    • OECD Americas – +50 тис. бар./день
    • OECD Europe – близько +20 тис. бар./день
    • OECD Asia Pacific – близько +10 тис. бар./день
  • У 1 кв. 2026 р. попит в ОЕСР може зрости на +100 тис. бар./день, переважно за рахунок Америки та Європи.

Петрохімічна сировина

  • У зимовий період традиційно зростає попит на LPG та нафту через святковий сезон і підвищену активність у нафтохімічному секторі.
  • В OECD Americas попит на NGL/LPG складає близько 20% загального попиту на нафту та прогнозується зростання на +30 тис. бар./день у 4 кв. 2025 р. та на +60 тис. бар./день у 1 кв. 2026 р.
  • У Китаї попит на NGL/LPG та нафту становить близько 30% від загального, з прогнозом:
    • 4 кв. 2025 р. – +70 тис. бар./день для обох видів сировини
    • 1 кв. 2026 р. – +50 тис. бар./день для LPG/NGL та +10 тис. бар./день для нафти
  • В інших країнах Азії частка NGL/LPG та нафти у попиті становить близько 20%, а приріст у 4 кв. 2025 р. прогнозується на +30 тис. бар./день для LPG/NGL та +20 тис. бар./день для нафти; у 1 кв. 2026 р. – +20 тис. бар./день для LPG/NGL при зниженні попиту на нафту.
  • В Індії NGL/LPG використовуються переважно для побутових потреб цілий рік, тоді як частка нафти в попиті становить близько 5%.

Висновки

  • Світова нафтопереробка перебуває на історичному піку завдяки азійському сегменту, попри окремі закриття заводів.
  • Очікуване зростання зимового попиту може підтримати ринок, але нарощення виробництва здатне тиснути на маржу.
  • Нафтохімічний сектор залишається ключовим драйвером попиту на LPG та нафту, особливо в Азії та Америці.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OPEC

Автор:

(Всего статей: 2277)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: