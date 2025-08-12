Прогноз попиту на нафту 2025-2026 від OPEC

ОПЕК зберегла прогноз зростання попиту на нафту у світі на 2025 рік та підвищила очікування на 2026 рік.

Підвищено оцінку у 2026 році до 106,52 млн б/д

Світовий попит на нафту у 2025 році може зрости на 1,3 млн барелів на добу (б/д) і становитиме 105,13 млн б/д. У 2026 році він може збільшитися на 1,4 млн б/д — до 106,52 млн б/д. Таким чином, організація підвищила оцінку порівняно з попереднім прогнозом на 100 тис. б/д на тлі покращених очікувань щодо економічного зростання в країнах Європи, Америки, Близького Сходу та Африки.

Основне зростання попиту як цього, так і наступного року припаде на Індію, Китай та інші азійські країни — 1,2 млн б/д у 2025 році та стільки ж у 2026 році.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Federal Department of Economic Affairs (адаптовано)