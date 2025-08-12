Світовий попит на нафту: стабільність прогнозів на 2025 рік та зростання у 2026-му

Світовий попит на нафту: стабільність прогнозів на 2025 рік та зростання у 2026-му

Світовий попит на нафту у 2025 році зросте на 1,3 млн барелів на добу (мб/д) у річному вимірі, що відповідає попередній оцінці. Незважаючи на зниження фактичних показників у 1 кварталі 2025 року в країнах OECD Азії та Тихоокеанського регіону та у групі не-OECD, ці зміни були компенсовані кращими, ніж очікувалося, результатами у OECD Америки та OECD Європи. Прогноз на 2026 рік підвищено до 1,4 мб/д, що пов’язано з очікуваним поліпшенням економічної динаміки у низці регіонів.

Прогнози на 2025 рік свідчать про відносну стабільність світового попиту на нафту, з балансуванням слабших і сильніших регіональних результатів. Очікуване зростання у 2026 році сигналізує про відновлення економічної активності та розширення енергоспоживання у ключових регіонах світу.

Прогноз світового попиту на нафту

  • 2025 рік: зростання на 1,3 мб/д у річному вимірі, без змін відносно минулого місяця.
  • Слабші результати у OECD Азія–Тихоокеанський регіон та не-OECD частково компенсувалися кращими показниками в OECD Америка та OECD Європа.
  • Незначне зниження прогнозу для 2 кварталу 2025 року у OECD Азія–Тихоокеанський регіон, Китаї та Індії компенсувалося підвищенням оцінок для OECD Європа та Близького Сходу.

Регіональні тенденції у 2025 році

  • У OECD попит зросте на 0,1 мб/д у річному вимірі, головним чином завдяки OECD Америка.
  • OECD Європа покаже незначне зростання, а OECD Азія–Тихоокеанський регіон — невелике скорочення.
  • У групі не-OECD попит зросте на 1,2 мб/д, переважно завдяки Іншій Азії, Китаю та Індії.

Прогноз на 2026 рік

  • Очікуване зростання світового попиту на 1,4 мб/д, що на 0,1 мб/д більше за попередні оцінки.
  • В OECD прогнозується приріст на 0,2 мб/д, головним драйвером якого стане OECD Америка.
  • У не-OECD зростання залишиться на рівні 1,2 мб/д, ведучу роль збережуть Інша Азія, Індія та Китай.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OPEC

 

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

