Споживання нафти в OECD Європи: падіння у травні та обережний прогноз зростання

У травні 2025 року попит на нафту в країнах OECD (Організації економічного співробітництва та розвитку) Європи скоротився на 118 тис. барелів на добу (tb/d) у річному вимірі, попри ознаки економічного відновлення у першому кварталі. Основний спад зафіксовано у Великій Британії та Італії, що переважило зростання у Німеччині, Франції та Іспанії.

Найбільше скорочення європейського споживання спостерігалося у сегменті дизельного пального, категорії «інші продукти» та залишкових паливних олій, хоча попит на бензин, авіаційний керосин і NGL/LPG зріс.

Динаміка попиту на нафту та економічні перспективи OECD Європи

  • Категорії продуктів з найбільшим падінням: «інші продукти» (включно з бітумом, мастилами та нафтовим коксом) — мінус 188 tb/d (п’ять місяців поспіль падіння); дизель — мінус 151 tb/d (проти лише мінус 5 tb/d у квітні); мазут (fuel oil) — мінус 56 tb/d (покращення після падіння на 153 tb/d у квітні).
  • Категорії зростання: NGL/LPG — плюс 103 tb/d; сировина для нафтохімії (naphtha) — плюс 28 tb/d (після спаду на 102 tb/d у квітні, підтримано збільшенням змішування з бензином); бензин — плюс 77 tb/d; авіаційний керосин — плюс 70 tb/d.

Економічна складова

  • У 1 кв. 2025 року економічна активність відновилася, особливо в Іспанії, помірне зростання — у Німеччині та Франції.
  • Рівень безробіття в Єврозоні знизився до рекордних 6,3% у травні (проти 6,4% рік тому).
  • Німеччина у червні ухвалила пакет фіскальних стимулів на кілька мільярдів євро для підтримки бізнесу та інвестицій після двох років спаду.
  • Очікується підтримка економіки завдяки менш жорсткій монетарній політиці та зростанню державних витрат у провідних економіках регіону.

Торговельна угода США-ЄС

  • Ставка мита 15% на більшість товарів ЄС, що надходять до США.
  • ЄС зобов’язався закупити $750 млрд американських енергоносіїв та інвестувати $600 млрд в економіку США, включно з оборонним сектором.
  • Винятки: авіаційна продукція, хімія, напівпровідники, сільське господарство.
  • Очікуване зниження торговельної невизначеності.

Короткострокові прогнози попиту

  • У 3 кв. 2025 року попит зросте в середньому на 13 tb/d у річному вимірі (після падіння на 5 tb/d у 2 кв.).
  • Літній туристичний сезон підтримуватиме споживання авіаційного керосину та бензину, особливо у Франції, Італії та Іспанії.
  • У Німеччині зростання попиту на бензин і дизель наприкінці липня пояснюється активністю в агросекторі та сезонними подорожами.

Прогноз на 2025–2026 роки

  • 2025: очікується зростання попиту на авіаційний керосин на 70 tb/d, бензин — на 60 tb/d, LPG/етан — на 20 tb/d, нафтову сировину (naphtha) — на 10 tb/d. Падіння: дизель — мінус 30 tb/d, мазут — мінус 50 tb/d, «інші продукти» — мінус 30 tb/d. Загальний попит — зростання на 30 tb/d до середнього рівня 13,5 млн бар./добу.
  • 2026: прогнозоване зростання попиту на 40 tb/d до 13,6 млн бар./добу.

Висновок: Попри травневе падіння попиту, OECD Європа демонструє потенціал для відновлення у другій половині 2025 року завдяки економічній підтримці, активному туризму та покращенню ринку праці. Однак структура попиту зміщується у бік авіапального, бензину та LPG, тоді як дизель і мазути продовжують втрачати позиції.

Джерело: Terminal
За матеріалами: OPEC

