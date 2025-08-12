Китай: зростання попиту на нафту та перспективи ринку у 2025–2026 роках

У червні 2025 року попит на нафту в Китаї зріс на 193 тис. барелів на добу (b/d) у річному вимірі, що перевищило травневий приріст у 67 тис. b/d. Збільшення попиту на нафту було зумовлене значним зростанням споживання нафтового нафталіну (naphtha), авіаційного гасу та інших продуктів, що компенсувало скорочення попиту на NGL/LPG, бензин і дизель.
Динаміка та прогнози попиту на нафту в Китаї
Червень 2025: ключові зрушення у структурі попиту
- Нафталін: зростання на 321 тис. b/d р/р (у травні — +174 тис. b/d) завдяки запуску нового крекінг-заводу та перебоям у постачанні дешевших альтернатив (пропану й етану) зі США.
- Авіаційний гас: +89 тис. b/d р/р (у травні — +83 тис. b/d), підтриманий збільшенням внутрішніх авіарейсів на 3% і міжнародних — на 20% порівняно з червнем 2024 року.
- Інші продукти: +71 тис. b/d р/р (у травні — +50 тис. b/d).
- Мазут: +35 тис. b/d р/р після двох місяців зниження.
- NGL/LPG: найбільше падіння — -145 тис. b/d р/р, на тлі торговельної напруги зі США та скорочення імпорту LPG зі США на 21% м/м.
- Бензин: скорочення на -120 тис. b/d р/р (у травні — -33 тис. b/d).
- Дизель: спад на -56 тис. b/d р/р, що є покращенням порівняно з травневим падінням на -163 тис. b/d.
Макроекономічні фактори підтримки попиту
- ВВП та промислове виробництво у 2 кв. 2025 року перевищили очікування.
- Індустріальне виробництво зросло на 6,8% р/р у червні (травень — 5,8%, квітень — 6,1%).
- Експорт зріс до 6,0% у червні (травень — 4,5%), завдяки переорієнтації постачань на неамериканські ринки.
- Стійкі інвестиції в інфраструктуру, підтримані фіскальними стимулами та полегшенням іпотечного кредитування для малозабезпечених.
- Третій пакет стимулів: зниження ставки по житловому фонду на 0,25% (до 2,6%) та рефінансування у сферах технологій, промислового оновлення, сільського господарства та МСП.
Поточні ринкові індикатори
- Переробка на НПЗ: 15,2 млн b/d у червні (травень — 13,92 млн b/d, квітень — 14,12 млн b/d).
- Запаси нафтопродуктів зменшилися більш ніж на 14 млн барелів з лютого по червень.
- Прогноз зростання попиту у 3 кв. 2025 року: +307 тис. b/d р/р.
Прогноз на 2025 рік
- Очікуване зростання попиту на нафту: +198 тис. b/d р/р, до 16,8 млн b/d.
- Нафталін: +160 тис. b/d.
- NGL/LPG: +40 тис. b/d.
- Авіаційний гас: +70 тис. b/d.
- Бензин: -10 тис. b/d.
- Дизель: -40 тис. b/d.
- Сезонний фактор: літній туристичний бум (липень–серпень) із зростанням виїзного туризму на понад 50% сприятиме попиту на авіапальне.
Прогноз на 2026 рік
- Середньорічний попит: 17,1 млн b/d (+200 тис. b/d р/р).
- NGL/LPG: +55 тис. b/d.
- Нафталін: +50 тис. b/d.
- Авіаційний гас: +80 тис. b/d.
- Бензин: +30 тис. b/d.
- Дизель: +10 тис. b/d.
- Слабкий попит на мазут.
Висновки
- Китай демонструє стабільне зростання попиту на нафту завдяки промисловому та туристичному відновленню.
- Структурні зрушення у бік нафтохімічної сировини та авіаційного пального частково компенсують слабкість у сегментах бензину та дизеля.
- Зовнішньоторговельна переорієнтація та внутрішні стимули зміцнюють енергетичний баланс країни у середньостроковій перспективі.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OPEC