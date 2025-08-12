OECD Europe: Падіння імпорту нафти та нафтопродуктів у квітні 2025 року

У квітні 2025 року регіональний ринок OECD Europe зафіксував зниження імпорту сирої нафти та нафтопродуктів як у порівнянні з березнем, так і з квітнем 2024 року. Дані вказують на скорочення обсягів постачання з ключових напрямків та зменшення експортної активності, попри окремі прирости в окремих сегментах продуктового ринку.
OECD Europe у квітні 2025 року зіткнулася зі значним річним скороченням імпорту нафти та продуктів, попри локальне місячне зростання постачання з США.
Динаміка імпорту та експорту сирої нафти
- Середній обсяг імпорту сирої нафти в квітні становив 7,8 млн барелів на добу, що на 316 тис. барелів на добу (приблизно -4%) менше, ніж у березні, та на 1,1 млн барелів на добу (майже -13%) менше, ніж у квітні 2024 року.
- Серед зовнішніх постачальників лідирували:
- США — майже 1,5 млн барелів на добу (зростання з 1,4 млн барелів у березні);
- Лівія та Казахстан — приблизно 1,0 млн барелів на добу кожен.
- Експорт сирої нафти з регіону зріс до 181 тис. барелів на добу з 140 тис. у березні, але значно нижчий за 397 тис. у квітні 2024 року.
- Найбільшим зовнішнім напрямком експорту залишався Китай — 131 тис. барелів на добу (проти 64 тис. у березні).
- Чистий імпорт сирої нафти у квітні склав 7,57 млн барелів на добу проти 7,93 млн у березні та 8,5 млн у квітні 2024 року.
Ринок нафтопродуктів
- Імпорт нафтопродуктів зріс на 51 тис. барелів на добу (приблизно +2%) до 2,5 млн барелів на добу. Приріст забезпечили вищі обсяги етана та моторних палив, які частково компенсувалися падінням постачання мазуту та LPG.
- Порівняно з квітнем 2024 року імпорт нафтопродуктів знизився на 742 тис. барелів на добу (-23%).
- Експорт нафтопродуктів у квітні склав 2,1 млн барелів на добу, що на 163 тис. більше (+8%) ніж у березні, головно завдяки зростанню експорту бензину, попри падіння відвантажень мазуту.
- У річному вимірі експорт зменшився на 117 тис. барелів на добу (-5%).
Чистий імпорт нафтопродуктів та загальна торгівля
- Чистий імпорт нафтопродуктів у квітні становив 413 тис. барелів на добу проти 525 тис. у березні та 1,0 млн у квітні 2024 року.
- Сукупний чистий імпорт сирої нафти та продуктів — трохи менше 8,0 млн барелів на добу, що на 0,47 млн менше, ніж у березні, та на 1,5 млн менше, ніж рік тому.
Висновки
- Зростання експорту бензину свідчить про сезонний фактор попиту за межами регіону, але загальний баланс залишається негативним через скорочення ключових сегментів імпорту.
- Китай зберігає позицію головного зовнішнього покупця сирої нафти з регіону, подвоївши обсяги у місячному вимірі.
- Низький чистий імпорт продуктів і суттєве річне падіння постачання вказують на триваючі структурні зміни в енергетичному балансі регіону.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OPEC Monthly Oil Market Report – August 2025