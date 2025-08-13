Китай: економічна динаміка 2025 року, взаємозв’язки та перспективи

Китай: економічна динаміка 2025 року, взаємозв’язки та перспективи

Економіка Китаю у першому півріччі 2025 року продемонструвала стійке зростання 5,3% р/р, що перевищило показники 2024 року (5%) та закладену ціль на поточний рік. Синергія внутрішнього попиту, державних стимулів і гнучкої зовнішньоторговельної стратегії дозволила зберегти високу динаміку попри зовнішні виклики, зокрема високі тарифи США.

Економічна карта розвитку

Темпи зростання та чинники

  • 1 кв. 2025: +5,4% р/р, 2 кв. 2025: +5,2% р/р.
  • Частину зростання забезпечив frontloading експорту перед введенням тарифів США.
  • Зниження експорту до США у 2 кв. компенсували постачання в інші регіони.

Причинно-наслідковий зв’язок:

  • Підвищення тарифів США → скорочення експорту до США → переорієнтація на інші ринки → збереження темпів зростання експорту.

Державна політика та структурні пріоритети

  • Липневе засідання Політбюро: оцінка економіки, визначення пріоритетів на 2 півріччя, розгляд 15-го п’ятирічного плану (2026–2030).
  • Підтримка високотехнологічного виробництва, внутрішнього споживання, ринку праці та інвестицій у стратегічні сектори.
  • Управління борговими ризиками місцевих органів влади та боротьба з недобросовісною конкуренцією.

Причинно-наслідковий зв’язок:

  • Цільова підтримка інноваційних секторів → стимул промислового виробництва та зростання експорту високотехнологічної продукції.
  • Контроль боргових ризиків → стабільність фінансової системи → зниження макроекономічних ризиків.

Інфляція та споживчий ринок

  • Липень: інфляція 0% р/р, після 0,1% у червні.
  • Харчові ціни: -1,6% р/р у липні після -0,3% у червні.
  • Базова інфляція: +0,8% р/р у липні (червень — 0,7%).

Причинно-наслідковий зв’язок:

  • Зниження цін на продукти → підвищення купівельної спроможності → стимул роздрібних продажів.
  • Низька інфляція → простір для м’якої монетарної політики → додаткові стимули для економіки.

Ринок нерухомості та споживання

  • Ціни у 70 містах: -5% р/р у травні та червні після -5,5% у квітні.
  • Роздрібні продажі: +4,8% р/р у червні проти +6,4% у травні.

Причинно-наслідковий зв’язок:

  • Стабілізація ринку житла → покращення фінансових настроїв населення → підтримка внутрішнього споживання.

Промисловість

  • Виробництво: +6,8% р/р у червні після +5,8% у травні.
  • Лідери: хімічна, комп’ютерна, обладнання.
  • Виробництво промислових роботів: +38% р/р.

Причинно-наслідковий зв’язок:

  • Зростання виробництва роботів → модернізація виробництва → підвищення ефективності та конкурентоспроможності експорту.

Ринок праці

  • Міське безробіття: 5% у травні та червні.
  • Молодіжне безробіття: 14,5% у червні (14,9% у травні).

Зовнішня торгівля

  • Профіцит у липні: $98,2 млрд (червень — $114,8 млрд).
  • Експорт: $321,8 млрд у липні, імпорт: $223,5 млрд.

Причинно-наслідковий зв’язок:

  • Диверсифікація ринків → стійкість експорту → збереження позитивного торгового балансу навіть за умов тарифного тиску США.

Прогнози

  • 2 півріччя 2025: уповільнення квартальних темпів до 4,4%.
  • 2025 рік: прогноз підвищено до 4,8%.
  • 2026 рік: прогноз — 4,5%.
  • Можливі стимули: зниження ставок на 20 б.п., зменшення норми резервування на 50 б.п.

Висновок: Поточна структура зростання Китаю — це поєднання зовнішньої гнучкості та внутрішньої стабільності. Зміни у торгівлі зі США стимулювали переорієнтацію експорту, а внутрішня політика продовжує зміцнювати внутрішній попит, підтримуючи макроекономічну стабільність та інвестиції у технології.

Джерело: Terminal
За матеріалами: OPEC

