Індія нарощує попит на нафту, попри енергетичні та торговельні виклики

У червні 2025 року попит на нафтові продукти в Індії зріс на 138 тис. бар./день у річному вимірі, що перевищило приріст у 110 тис. бар./день у травні. Основними драйверами стали NGL/LPG та транспортні палива, на тлі зростання автомобільних продажів і стабільного економічного зростання.

Очікується, що потужний економічний імпульс в Індії збережеться завдяки стійкому виробництву, аграрному та сервісному секторам, а також підтримці уряду й зниженню інфляції

Структура попиту на нафту в Індії

  • NGL/LPG: +78 тис. бар./день, р/р (88,3% споживання припадає на домогосподарства, підтримані урядовою програмою для середнього та низького доходу).
  • Бензин: +67 тис. бар./день, р/р (зростання продажів авто на 2,5% у червні, головний драйвер — сегмент SUV; тиск через змішування з етанолом на рівні 19,9%).
  • Дизель: +37 тис. бар./день, р/р (45% загального попиту; зростання через гірничодобувну та аграрну активність).
  • Jet/Kerosene: +8 тис. бар./день, р/р (сильний попит на внутрішні та міжнародні перевезення).
  • Нафта (Naphtha): +4 тис. бар./день, р/р (перше зростання з листопада 2024 р.).
  • Інші продукти: –41 тис. бар./день, р/р (покращення після –81 тис. бар./день у травні; зниження попиту на бітум через низьку дорожню активність).
  • Мазут: –15 тис. бар./день, р/р (заміщення природним газом у промисловості через екологічну політику).

Ключові економічні фактори

  • Індекс PMI* виробничого сектору: 58,4 у червні 2025 р. (максимум за 14 місяців).
  • PMI сектору послуг: 60,4 у червні (зростання нових замовлень та виробництва).
  • Податкова підтримка: скорочення податку на доходи для середнього класу (31% населення).
  • Торговельні суперечки з США: потенційний вплив тарифів обмежений (експорт до США — 2–4% ВВП).

Прогноз на 2025–2026 роки

  • Середній попит у 2025 р.: 5,7 млн бар./день (+152 тис. бар./день, р/р).
  • Драйвери зростання: бензин (+70 тис. бар./день), дизель (+50 тис. бар./день), Jet/Kerosene (+10 тис. бар./день), NGL/LPG (+40 тис. бар./день).
  • Сегмент «інші продукти»: +10 тис. бар./день; нафта (naphtha): –20 тис. бар./день.
  • 2026 р.: зростання попиту на 225 тис. бар./день (до 6,0 млн бар./день), Індія стане другим після Китаю драйвером глобального зростання попиту.

* PMI —  Індекс менеджерів з закупівель у виробничій сфері (англ. Purchasing Managers’ Index, скорочено PMI). Це економічний індекс, який використовується для оцінки стану виробничого сектору країни. Він базується на опитуванні менеджерів з закупівель або виробництва щодо ключових показників.

Джерело: Terminal
За матеріалами: OPEC

