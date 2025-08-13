Китай наростив імпорт нафти до 22-місячного максимуму

У червні 2025 року Китай збільшив імпорт сирої нафти до середнього рівня 12,2 млн барелів на добу, що стало найвищим показником за останні 22 місяці. Це на 1,2 млн барелів на добу (або близько 11%) більше, ніж у травні, та на 839 тис. барелів на добу (понад 7%) більше порівняно з червнем 2024 року.

Імпорт і торгівля нафтопродуктами Китаю

Структура постачання сирої нафти за країнами

  • росія зберегла перше місце з часткою 17% у червні (зниження з 18% у травні).
  • Саудівська Аравія піднялася на друге місце з часткою 16% (проти 12% місяцем раніше).
  • Малайзія зайняла третю позицію з 14%.
  • Ірак опинився на четвертому місці з часткою 10%.

Динаміка імпорту та експорту нафтопродуктів

  • Сукупний імпорт нафтопродуктів, включаючи LPG, у червні склав 2,0 млн барелів на добу, що на 183 тис. барелів на добу (понад 8%) менше місяць до місяця.
  • Найбільше падіння зафіксовано в імпорті LPG — скорочення приблизно на 20%.
  • Порівняно з червнем 2024 року, імпорт продуктів знизився на 140 тис. барелів на добу (понад 6%).

Експорт нафтопродуктів

  • Після двох місяців спаду експорт нафтопродуктів, включаючи LPG, відновився, зростши на 230 тис. барелів на добу (понад 20%) до 1,4 млн барелів на добу.
  • Основний приріст забезпечив вивіз мазуту, а також бензину та нафти-нафтену (naphtha).
  • Порівняно з червнем 2024 року, експорт знизився на 33 тис. барелів на добу (близько 2%).

Чистий імпорт продуктів

  • У червні чистий імпорт продуктів становив 650 тис. барелів на добу, що значно менше за 1,1 млн барелів на добу у травні.
  • Для порівняння, у червні 2024 року показник становив 757 тис. барелів на добу.

Висновки

  • Китай продемонстрував суттєве зростання імпорту сирої нафти, що свідчить про стабільний попит на сировину на внутрішньому ринку, попри скорочення імпорту готових нафтопродуктів.
  • Зниження чистого імпорту продуктів до мінімуму за останні місяці може вказувати на збільшення внутрішнього виробництва або оптимізацію запасів.
  • Лідерство росії у постачанні сирої нафти зберігається, але її частка поступово скорочується, тоді як Саудівська Аравія зміцнює позиції.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OPEC

