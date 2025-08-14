Стрибок цін на нафту перед зустріччю Трамп–Путін

Стрибок цін на нафту перед зустріччю Трамп–Путін

14 серпня 2025 року ціни на нафту зросли на тлі очікувань ринку перед ключовими переговорами між президентом США Дональдом Трампом і президентом росії володимиром путіним в Алясці. Інвестори оцінюють перспективи змін у санкційній політиці та потенційний вплив на глобальне постачання енергоносіїв.

Геополітичні очікування

  • Brent піднялася на 1,63% до 66,70 дол./бар.
  • WTI зросла на 1,74% до 63,74 дол./бар. станом на 11:50 за часом Східного узбережжя США.
  • Переговори планують охопити питання освоєння арктичних нафтових і газових родовищ та війну в Україні.

Можливі сценарії для ринку

  • Послаблення санкцій може відкрити додаткові обсяги російської нафти й конденсату для світового ринку, що знизить ціни у короткостроковій перспективі.
  • Посилення санкцій, нові обмеження експорту або штрафи для країн, що торгують з росією (наприклад, Індії), можуть скоротити постачання та підвищити котирування, особливо для Європи та Азії.

«Якщо переговори зірвуться або переростуть у нові санкції — на кшталт експортних обмежень або додаткових штрафів — ми можемо побачити різкий стрибок цін на нафту», — зазначила Даніела Сабін Гаторн, старший аналітик Capital.com, у коментарі для MarketWatch.

Передісторія падіння цін

  • 13 серпня 2025 року ціни вперше з початку червня закрилися нижче 66 дол./бар.
  • Причиною стали песимістичні сигнали з боку Міжнародного енергетичного агентства (IEA) та Управління енергетичної інформації США (EIA).
  • Поточне зростання цін відображає оптимізм трейдерів щодо можливого зниження тиску на ринок після зустрічі.

Оцінка ризиків

  • За ING, цей оптимізм може бути передчасним.
  • Ризики для ринку зростають, якщо прогрес на переговорах буде незначним, і Трамп вирішить розширити вторинні тарифи на інших покупців російських енергоносіїв.
  • Очікуваний профіцит нафти у другій половині 2025 року та 2026-го, а також наявність резервних потужностей ОПЕК, дозволяють ринку впоратися з тарифами на Індію.
  • Ситуація ускладниться, якщо тарифи будуть поширені на ключових покупців російської нафти, включно з Китаєм і Туреччиною.

