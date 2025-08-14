Стрибок цін на нафту перед зустріччю Трамп–Путін

14 серпня 2025 року ціни на нафту зросли на тлі очікувань ринку перед ключовими переговорами між президентом США Дональдом Трампом і президентом росії володимиром путіним в Алясці. Інвестори оцінюють перспективи змін у санкційній політиці та потенційний вплив на глобальне постачання енергоносіїв.
Геополітичні очікування
- Brent піднялася на 1,63% до 66,70 дол./бар.
- WTI зросла на 1,74% до 63,74 дол./бар. станом на 11:50 за часом Східного узбережжя США.
- Переговори планують охопити питання освоєння арктичних нафтових і газових родовищ та війну в Україні.
Можливі сценарії для ринку
- Послаблення санкцій може відкрити додаткові обсяги російської нафти й конденсату для світового ринку, що знизить ціни у короткостроковій перспективі.
- Посилення санкцій, нові обмеження експорту або штрафи для країн, що торгують з росією (наприклад, Індії), можуть скоротити постачання та підвищити котирування, особливо для Європи та Азії.
«Якщо переговори зірвуться або переростуть у нові санкції — на кшталт експортних обмежень або додаткових штрафів — ми можемо побачити різкий стрибок цін на нафту», — зазначила Даніела Сабін Гаторн, старший аналітик Capital.com, у коментарі для MarketWatch.
Передісторія падіння цін
- 13 серпня 2025 року ціни вперше з початку червня закрилися нижче 66 дол./бар.
- Причиною стали песимістичні сигнали з боку Міжнародного енергетичного агентства (IEA) та Управління енергетичної інформації США (EIA).
- Поточне зростання цін відображає оптимізм трейдерів щодо можливого зниження тиску на ринок після зустрічі.
Оцінка ризиків
- За ING, цей оптимізм може бути передчасним.
- Ризики для ринку зростають, якщо прогрес на переговорах буде незначним, і Трамп вирішить розширити вторинні тарифи на інших покупців російських енергоносіїв.
- Очікуваний профіцит нафти у другій половині 2025 року та 2026-го, а також наявність резервних потужностей ОПЕК, дозволяють ринку впоратися з тарифами на Індію.
- Ситуація ускладниться, якщо тарифи будуть поширені на ключових покупців російської нафти, включно з Китаєм і Туреччиною.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com