Обмежений потенціал російських постачань нафти навіть у разі пом’якшення санкцій

На тлі дипломатичних контактів між Дональдом Трампом, Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським ринки нафти реагували коливаннями котирувань Brent у межах $65–67 за барель.

Попри ймовірність послаблення санкцій, аналітики Standard Chartered вважають, що росія не має достатнього резерву потужностей для значного нарощування видобутку й експорту.

Ключові тенденції та наслідки

  • Brent торгувався у вузькому діапазоні: $65,01/бар. (13 серпня) – мінімум, $67,06/бар. (15 серпня) – максимум.
  • Перспективи мирної угоди підштовхнули котирування нижче середніх значень.
  • Різниця між Brent і WTI розширилася з $2,24/бар. наприкінці червня до $3,87/бар. 19 серпня.

Дипломатичний фактор

Зустрічі між лідерами США, росії, України та ЄС підвищили очікування зняття обмежень. Трамп підтвердив підготовку нових переговорів між Путіним і Зеленським, а Зеленський назвав останні контакти «дуже добрими», підкресливши можливість гарантій безпеки від США.

«Імовірність мирної угоди зростає, що дуже ймовірно призведе до послаблення санкцій на російські нафтопродукти та переходу глобальних постачань у профіцит», — Деніс Кісслер, BOK Financial.

Обмеження з боку росії

  • Середній видобуток у І півріччі 2025 р. — 9,01 млн бар./день, що на 610 тис. бар./день менше за середній рівень 2021 року.
  • Росія працює на межі потужностей, що може мати довгострокові наслідки для її резервуарів.
  • Навіть у разі зняття санкцій відсутній значний «резерв» для збільшення постачань.

Міжнародні покупці та ринки

  • Індія наростила імпорт з $2,31 млрд (чотири роки тому) до $52,2 млрд у 2024 р.
  • Зняття цінового обмеження зменшить зацікавленість Індії та Китаю у купівлі дешевого ресурсу.
  • Європа малоймовірно повернеться до масштабних закупівель через ризик залежності від путіна.

Газовий фактор

  • Російський трубопровідний газ майже не має перспектив повернення на європейський ринок.
  • Ризик стосується переорієнтації російського СПГ на азійські ринки.
  • Європейський індекс TTF (вересень) впав до 30,30 €/МВт-год (18 серпня) — мінімум за 15 місяців, із закриттям на рівні 32,21 €/МВт-год.
  • Запаси у сховищах ЄС (дані GIE) — 85,99 млрд куб. м (74% від технічної ємності), що на 8,11 млрд куб. м нижче за п’ятирічний середній рівень.
  • Тижневе поповнення запасів — 2,30 млрд куб. м, на 8% нижче середнього за п’ять років.

Фактори на американському ринку

  • Ремонт НПЗ у США та сезонне падіння попиту тиснуть на WTI.
  • Запаси у хабі Кушинг зростали шість тижнів поспіль, сягнувши 23,1 млн барелів, але залишаються нижче середнього показника 35,1 млн барелів.

Природні ризики

Ураган Ерін (16 серпня) став першим ураганом сезону категорії 5. Його траєкторія відхилилася від ключової енергетичної інфраструктури США, зменшивши ризики. NOAA прогнозує 5–9 ураганів у 2025 році, з них 3–5 — потужні (понад 3-ї категорії).

Висновки

  • Навіть у разі зняття санкцій росія не зможе суттєво наростити постачання через технічні обмеження.
  • Глобальний баланс ринку залежатиме більше від попиту та альтернативних джерел, ніж від повернення російського ресурсу.
  • Європа продовжує скорочувати залежність від російських енергоносіїв, зосереджуючись на заповненні сховищ та диверсифікації імпорту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

 

 

Дискуссия

