Європейський ринок бензину тримає маржу попри падіння експорту

Європейські маржі на бензин залишаються високими у серпні 2025 року, попри різке скорочення експорту та зниження попиту з боку традиційних імпортерів.
Парадоксальна ситуація на ринку бензину свідчить про структурні зміни на світовому ринку пального.
Європейська бензинова маржа
- Середня премія non-oxy баржових котирувань до ф’ючерсів ICE Brent у першій половині серпня склала 15,50 $/бар., що на 4,7% вище, ніж рік тому (14,81 $/бар.).
- Вартість барж знизилася на 7 $/т до 692,25 $/т у період 1–15 серпня.
- Brent впав ще різкіше — на 3,60 $/бар. до 66,10 $/бар., що призвело до розширення бензинових «креків».
«Я не маю слів», — прокоментував один з трейдерів Argus, підкреслюючи здивування учасників ринку.
Падіння експорту
- За даними Kpler, експорт бензину з ЄС, Великої Британії та Норвегії у період 1–15 серпня склав 1,56 млн т, що на третину менше, ніж рік тому, та є найнижчим показником з 2017 року.
- Нігерія, яка раніше була ключовим ринком збуту, скоротила імпорт до 163 тис. т у першій половині серпня, порівняно з 915 тис. т торік. Європейський бензин становив менше половини цього обсягу.
- США також зменшили закупівлі: імпорт упав до 520 тис. т проти 1,21 млн т у 2024 році, попри вигідну арбітражну торгівлю.
Роль нафтопереробки в Нігерії
- Запуск НПЗ Dangote на 650 тис. бар./добу фактично перекрив внутрішній і регіональний попит у Західній Африці.
- Ринок очікував, що ремонт установки RFCC потужністю 285 тис. бар./добу підтримає європейські маржі, але локальні джерела не підтвердили перебоїв.
- Dangote продавав бензин по 820 найра/л (проти 860 найра/л 1 серпня) і запропонував замовлення на 40 млн л/добу протягом 90 днів.
Ситуація на азійських ринках
- У країнах Східної Азії попит на компоненти для блендінгу зріс, що спричинило відвантаження з Сінгапуру до Роттердама.
- Крек-спреди 92R бензину до Brent у Сінгапурі у серпні сягнули 10,02 $/бар., що значно вище, ніж 6,27 $/бар. рік тому.
Висновки
- Європейська маржа зберігає стійкість попри зниження експорту та обмеження ринків збуту.
- Нігерія перестала бути залежною від європейського бензину завдяки роботі НПЗ Dangote.
- США скоротили імпорт через збільшення внутрішнього виробництва та запасів.
- Азійські ринки стають драйвером попиту, що може змінити баланс глобальних потоків.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus Media