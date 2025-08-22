Заборона експорту бензину у вересні: балансування ринку та додаткові обсяги

Міністерство енергетики росії заявило, що заборона експорту автомобільного бензину з 1 вересня для виробників спрямована на стабілізацію внутрішнього ринку та формування додаткових обсягів. За словами відомства, попри сезонний пік попиту, ринок забезпечений усіма видами пального, а ціни поступово знижуються завдяки системній роботі та зростанню виробництва.
Ситуація на внутрішньому ринку
- Ціни на біржі формуються за ринковими принципами, що призводить до короткострокової волатильності.
- У певні дні оптові ціни на бензин знижувалися від 0,4% до 2,9% за майже всіма показниками.
- Міністерство прогнозує подальше зменшення волатильності завдяки нарощуванню виробництва у найближчі дні.
Виробництво та постачання
- Попри високий сезонний попит, ринок повністю забезпечений усіма видами та марками пального.
- Виробництво та постачання бензину з початку року стабільно перевищують показники минулого року.
- Сформовано необхідний рівень резервів, які використовуються для оперативного реагування.
- Постачання всіма видами транспорту здійснюється пріоритетно, проблем із логістикою та доставкою не зафіксовано.
Тимчасова заборона експорту
- З 1 вересня для виробників і з жовтня для невиробників вводиться заборона на експорт бензину.
- Усі додаткові обсяги пального спрямовуються на внутрішній ринок, у тому числі на біржові продажі та для дрібних оптовиків.
- Нинішня заборона діє до 31 серпня, однак уряд планує її продовжити.
«Заборона експорту покликана швидко збалансувати ринок», — зазначили в Міністерстві енергетики росії.
Рішення уряду
- На середині серпня уряд провів нараду щодо ситуації на ринку пального.
- Олександр Новак, віцепрем’єр рф, підтримав пропозицію Міністерства енергетики про продовження заборони.
- Офіційна постанова поки що не опублікована.
Робота з регіонами
- Міністерство щоденно співпрацює з регіонами, де можливі відхилення у цінах.
- Вживаються заходи для підтримки стабільного та безперервного постачання пального економіці та населенню.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Interfax