Заборона експорту бензину у вересні: балансування ринку та додаткові обсяги

Міністерство енергетики росії заявило, що заборона експорту автомобільного бензину з 1 вересня для виробників спрямована на стабілізацію внутрішнього ринку та формування додаткових обсягів. За словами відомства, попри сезонний пік попиту, ринок забезпечений усіма видами пального, а ціни поступово знижуються завдяки системній роботі та зростанню виробництва.

Ситуація на внутрішньому ринку

  • Ціни на біржі формуються за ринковими принципами, що призводить до короткострокової волатильності.
  • У певні дні оптові ціни на бензин знижувалися від 0,4% до 2,9% за майже всіма показниками.
  • Міністерство прогнозує подальше зменшення волатильності завдяки нарощуванню виробництва у найближчі дні.

Виробництво та постачання

  • Попри високий сезонний попит, ринок повністю забезпечений усіма видами та марками пального.
  • Виробництво та постачання бензину з початку року стабільно перевищують показники минулого року.
  • Сформовано необхідний рівень резервів, які використовуються для оперативного реагування.
  • Постачання всіма видами транспорту здійснюється пріоритетно, проблем із логістикою та доставкою не зафіксовано.

Тимчасова заборона експорту

  • З 1 вересня для виробників і з жовтня для невиробників вводиться заборона на експорт бензину.
  • Усі додаткові обсяги пального спрямовуються на внутрішній ринок, у тому числі на біржові продажі та для дрібних оптовиків.
  • Нинішня заборона діє до 31 серпня, однак уряд планує її продовжити.

«Заборона експорту покликана швидко збалансувати ринок», — зазначили в Міністерстві енергетики росії.

Рішення уряду

  • На середині серпня уряд провів нараду щодо ситуації на ринку пального.
  • Олександр Новак, віцепрем’єр рф, підтримав пропозицію Міністерства енергетики про продовження заборони.
  • Офіційна постанова поки що не опублікована.

Робота з регіонами

  • Міністерство щоденно співпрацює з регіонами, де можливі відхилення у цінах.
  • Вживаються заходи для підтримки стабільного та безперервного постачання пального економіці та населенню.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Interfax

 

 

