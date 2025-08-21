Глобальний огляд цін на бензин (А-95) станом на 18 серпня 2025 року)

Середня світова ціна бензину склала 1,28 долара США за літр. Діапазон вартості сягає від 0,03 $/л у Венесуелі та Лівії до 3,62 $/л у Гонконзі. Ці дані демонструють масштабну нерівність між нафтовидобувними країнами із субсидованими ринками та європейськими державами з високим рівнем податків.
Цінові контрасти
ТОП-10 найдешевших країн (18.08.2025)
- Венесуела — 0,03 $/л
- Лівія — 0,03 $/л
- Іран — 0,03–0,04 $/л
- Алжир — 0,32 $/л
- Кувейт — 0,34 $/л
- Ангола — 0,35 $/л
- Єгипет — 0,39 $/л
- Туркменістан — 0,42 $/л
- Казахстан — 0,45 $/л
- Малайзія — 0,48 $/л
ТОП-10 найдорожчих країн (18.08.2025)
- Гонконг — 3,62 $/л
- Ісландія — 2,08 $/л
- Данія — 2,09 $/л
- Нідерланди — 2,13 $/л
- Норвегія — 2,21 $/л
- Італія — 2,26 $/л
- Фінляндія — 2,44 $/л
- Португалія — 2,22 $/л
- Франція — 2,21 $/л
- Німеччина — 2,20 $/л
Україна в контексті
Ціна на бензин А-95 в Україні зафіксована на рівні 1,60 $/л. Це вище за середній «дешевий сегмент» (0,40–1,20 $/л), але нижче за більшість країн ЄС (1,80–2,20 $/л). Таким чином, Україна займає проміжну позицію між експортерами з низькою ціною та дорогим європейським ринком.
Регіональні особливості
- Близький Схід і Північна Африка — низькі ціни завдяки субсидіям: 0,32–0,70 $/л.
- Європа — широкий діапазон: від 1,60 $/л в Україні до 2,44 $/л у Фінляндії.
- Америка — контраст: від 0,03 $/л у Венесуелі до 1,80–2,20 $/л у Чилі та Канаді.
- Азія — крайні значення: Іран 0,03–0,04 $/л і Гонконг 3,62 $/л.
Висновки
- Глобальний розрив перевищує 100 разів між крайніми країнами.
- Україна із ціною 1,60 $/л залишається в «середньому сегменті» — нижче більшості ЄС, але значно вище експортерів.
- Найдешевші ринки — нафтовидобувні країни з жорстким регулюванням.
- Найдорожчі — імпортозалежні держави з високими податками.
- Ключовий фактор різниці — податки та субсидії, які формують кінцеву роздрібну ціну попри однакову базову вартість на міжнародному ринку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: globalpetrolprices