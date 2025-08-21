Глобальний огляд цін на бензин (А-95) станом на 18 серпня 2025 року)

Обновлено: Август 21, 2025. Тэги: , , , ,

Глобальний огляд цін на бензин (А-95) станом на 18 серпня 2025 року)

Середня світова ціна бензину склала 1,28 долара США за літр. Діапазон вартості сягає від 0,03 $/л у Венесуелі та Лівії до 3,62 $/л у Гонконзі. Ці дані демонструють масштабну нерівність між нафтовидобувними країнами із субсидованими ринками та європейськими державами з високим рівнем податків.

Цінові контрасти

ТОП-10 найдешевших країн (18.08.2025)

  • Венесуела — 0,03 $/л
  • Лівія — 0,03 $/л
  • Іран — 0,03–0,04 $/л
  • Алжир — 0,32 $/л
  • Кувейт — 0,34 $/л
  • Ангола — 0,35 $/л
  • Єгипет — 0,39 $/л
  • Туркменістан — 0,42 $/л
  • Казахстан — 0,45 $/л
  • Малайзія — 0,48 $/л

ТОП-10 найдорожчих країн (18.08.2025)

  • Гонконг — 3,62 $/л
  • Ісландія — 2,08 $/л
  • Данія — 2,09 $/л
  • Нідерланди — 2,13 $/л
  • Норвегія — 2,21 $/л
  • Італія — 2,26 $/л
  • Фінляндія — 2,44 $/л
  • Португалія — 2,22 $/л
  • Франція — 2,21 $/л
  • Німеччина — 2,20 $/л

Україна в контексті

Ціна на бензин А-95 в Україні зафіксована на рівні 1,60 $/л. Це вище за середній «дешевий сегмент» (0,40–1,20 $/л), але нижче за більшість країн ЄС (1,80–2,20 $/л). Таким чином, Україна займає проміжну позицію між експортерами з низькою ціною та дорогим європейським ринком.

Регіональні особливості

  • Близький Схід і Північна Африка — низькі ціни завдяки субсидіям: 0,32–0,70 $/л.
  • Європа — широкий діапазон: від 1,60 $/л в Україні до 2,44 $/л у Фінляндії.
  • Америка — контраст: від 0,03 $/л у Венесуелі до 1,80–2,20 $/л у Чилі та Канаді.
  • Азія — крайні значення: Іран 0,03–0,04 $/л і Гонконг 3,62 $/л.

Висновки

  • Глобальний розрив перевищує 100 разів між крайніми країнами.
  • Україна із ціною 1,60 $/л залишається в «середньому сегменті» — нижче більшості ЄС, але значно вище експортерів.
  • Найдешевші ринки — нафтовидобувні країни з жорстким регулюванням.
  • Найдорожчі — імпортозалежні держави з високими податками.
  • Ключовий фактор різниці — податки та субсидії, які формують кінцеву роздрібну ціну попри однакову базову вартість на міжнародному ринку.

Джерело: Terminal
За матеріалами: globalpetrolprices

 

 

Автор:

(Всего статей: 2318)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: