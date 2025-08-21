Переорієнтація Petrobras на кукурудзяний етанол

Обновлено: Август 21, 2025. Тэги: , , , , , ,

Переорієнтація Petrobras на кукурудзяний етанол

Переорієнтація Petrobras на кукурудзяний етанол

Petrobras розглядає стратегію повернення на ринок етанолу з акцентом на кукурудзяний сегмент. Економічні та аграрні зрушення в Бразилії створюють можливість для диверсифікації сировини, зменшення витрат і розширення доступності біопалива. На тлі стагнації галузі цукрової тростини та фінансових труднощів Raizen, компанія бачить перспективу саме у партнерстві з виробниками кукурудзяного етанолу.

Petrobras формує нову главу в бразильському біопаливному секторі, де провідна роль переходить від цукрової тростини до кукурудзи. Компанія прагне уникнути надмірних ризиків, залишаючись при цьому ключовим драйвером змін у галузі. Майбутній успіх залежатиме від здатності укладати стратегічні альянси та ефективно інвестувати в інфраструктуру.

Стратегічний вибір Petrobras

  • Зростання виробництва кукурудзи у північних регіонах Бразилії створює можливості для розвитку етанольної інфраструктури, яка традиційно відставала від попиту.
  • Зниження собівартості виробництва кукурудзяного етанолу завдяки підвищенню врожайності та новим технологіям контрастує зі стагнацією етанолу з цукрової тростини.
  • Гнучкий підхід – Petrobras планує інвестувати у міноритарні пакети акцій компаній, уникаючи повних ризиків власності та «зелених» проєктів.

Позиції цукрової тростини та Raizen

  • Raizen, головний виробник етанолу з цукрової тростини (спільне підприємство Cosan і Shell), опинився під тиском збитків у першому кварталі та зростаючих боргів.
  • Попри чутки про можливу участь Petrobras у Raizen, компанія офіційно спростувала такі плани.
  • Фінансова вразливість Raizen посилює тенденцію відходу Petrobras від цукрової тростини до кукурудзи.

Наслідки для біопаливної галузі Бразилії

  • Диверсифікація сировини зменшує залежність від цукрової тростини, ресурси якої обмежені конкуруючим виробництвом цукру.
  • Зростання ролі кукурудзяного етанолу відповідає глобальним трендам на стійкі та економічно вигідні біопалива.
  • Інвестиції Petrobras здатні стимулювати розвиток інфраструктури, знижувати витрати та посилювати доступність етанолу в слаборозвинених регіонах.

Перспективи

Petrobras рухається обережно, зосереджуючись на партнерській моделі співпраці з виробниками кукурудзи. Це може перетворити північні регіони Бразилії на нові центри виробництва етанолу, підкріпити економічне зростання та посилити роль країни у світовій біопаливній політиці. Повернення Petrobras до етанолу також демонструє урядову підтримку біопалив як ключової складової енергетичної стратегії.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Zacks

 

 

Автор:

(Всего статей: 2317)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: