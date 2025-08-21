Переорієнтація Petrobras на кукурудзяний етанол
Petrobras розглядає стратегію повернення на ринок етанолу з акцентом на кукурудзяний сегмент. Економічні та аграрні зрушення в Бразилії створюють можливість для диверсифікації сировини, зменшення витрат і розширення доступності біопалива. На тлі стагнації галузі цукрової тростини та фінансових труднощів Raizen, компанія бачить перспективу саме у партнерстві з виробниками кукурудзяного етанолу.
Petrobras формує нову главу в бразильському біопаливному секторі, де провідна роль переходить від цукрової тростини до кукурудзи. Компанія прагне уникнути надмірних ризиків, залишаючись при цьому ключовим драйвером змін у галузі. Майбутній успіх залежатиме від здатності укладати стратегічні альянси та ефективно інвестувати в інфраструктуру.
Стратегічний вибір Petrobras
- Зростання виробництва кукурудзи у північних регіонах Бразилії створює можливості для розвитку етанольної інфраструктури, яка традиційно відставала від попиту.
- Зниження собівартості виробництва кукурудзяного етанолу завдяки підвищенню врожайності та новим технологіям контрастує зі стагнацією етанолу з цукрової тростини.
- Гнучкий підхід – Petrobras планує інвестувати у міноритарні пакети акцій компаній, уникаючи повних ризиків власності та «зелених» проєктів.
Позиції цукрової тростини та Raizen
- Raizen, головний виробник етанолу з цукрової тростини (спільне підприємство Cosan і Shell), опинився під тиском збитків у першому кварталі та зростаючих боргів.
- Попри чутки про можливу участь Petrobras у Raizen, компанія офіційно спростувала такі плани.
- Фінансова вразливість Raizen посилює тенденцію відходу Petrobras від цукрової тростини до кукурудзи.
Наслідки для біопаливної галузі Бразилії
- Диверсифікація сировини зменшує залежність від цукрової тростини, ресурси якої обмежені конкуруючим виробництвом цукру.
- Зростання ролі кукурудзяного етанолу відповідає глобальним трендам на стійкі та економічно вигідні біопалива.
- Інвестиції Petrobras здатні стимулювати розвиток інфраструктури, знижувати витрати та посилювати доступність етанолу в слаборозвинених регіонах.
Перспективи
Petrobras рухається обережно, зосереджуючись на партнерській моделі співпраці з виробниками кукурудзи. Це може перетворити північні регіони Бразилії на нові центри виробництва етанолу, підкріпити економічне зростання та посилити роль країни у світовій біопаливній політиці. Повернення Petrobras до етанолу також демонструє урядову підтримку біопалив як ключової складової енергетичної стратегії.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Zacks