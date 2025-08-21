Огляд світового ринку LPG – серпень 2025

Світовий ринок зрідженого газу (LPG) у серпні 2025 року демонструє протилежні тенденції: зростання виробництва у США, зниження попиту в Азії та Європі, а також тиск на ціни через профіцит постачання. Дані свідчать про значні коливання диференціалів, переформатування потоків та зміни у виробничих ланцюгах, що безпосередньо впливають на баланс попиту й пропозиції.
Ринок LPG у серпні 2025 року перебуває під впливом високої пропозиції та слабкого попиту в Азії та Європі. США залишаються основним драйвером зростання виробництва й формування глобальних потоків. Надалі очікується, що нові проєкти з переробки нафти й газу у Китаї та збільшення обсягів з Близького Сходу можуть ще більше тиснути на світові ціни LPG.
Світовий баланс LPG
- Японія: середня ціна пропану у липні була на 6,5% нижчою, ніж місяць тому, через високу пропозицію та слабкий попит.
- У серпні спотові диференціали в Азії зрушили від премії $5,5/т до дисконту $28/т проти Argus Far East Index.
- Сильний експорт із США та Перської затоки збігся зі зниженням літнього попиту в Північно-Східній Азії.
- Китайський імпорт залишався слабким через невизначеність у тарифній політиці.
LPG проти нафти й нафтового комплексу
- Збільшення пропозиції поглибило дисконт пропану й бутану проти нафти.
- У липні дисконт пропану зріс до $51/т проти $33/т місяцем раніше, стимулюючи Південну Корею до додаткових закупівель LPG.
- Бутан у серпні–вересні подорожчав відносно пропану до $30/т премії через обмеженість постачання зі США.
Саудівська Аравія та ціни Aramco
- Компанія Saudi Aramco знизила серпневі контрактні ціни (CP): пропан – на $55/т до $520/т, бутан – на $55/т до $490/т.
- Слабкий азійський попит і зростання вартості фрахту змусили покупців вимагати додаткових знижок до $50/т від серпневої CP.
Китайський сектор PDH
- Середина липня: 72% середнього завантаження установок PDH у Китаї.
- Маржі виробництва стали позитивними завдяки зниженню витрат на пропан і зростанню ф’ючерсів поліпропілену.
Європа
- Липень: продавці пропану у Європі зіткнулися з низьким попитом у нафтохімії, що розширило дисконт великих партій до $15/т 21 липня (проти $2,5/т на початку місяця).
- Експорт LPG зі США в регіон зріс на 5% до 623 тис. т.
- Постачання з Північного моря залишилося стабільним – 259 тис. т проти 260 тис. т місяцем раніше.
- Відключення однієї з трьох ліній на заводі Dow у Нідерландах скоротило річну потужність етилену на 600 тис. т (до 1,2 млн т).
- Форвардна структура цін у регіоні пішла в контанго, що стимулювало зберігання.
Америка
- Виробництво NGL у США в травні сягнуло рекордних 7,47 млн бар./день.
- Етан – 3,1 млн бар./день, споживання 2,4 млн бар./день, експорт 534 тис. бар./день. Запаси – 77,4 млн бар., +7,4% р/р.
- Пропан – рекордні 2,275 млн бар./день. Запаси у травні – 62,6 млн бар., на 6,2% менше р/р. Кінцем липня – 83,5 млн бар., на 9% вище п’ятирічного середнього.
- Бутан – рекордні 711 тис. бар./день, +9% р/р. Запаси – 45,5 млн бар., найвищий рівень із 2019 р.
- Попит на моторний бензин у США у травні – 9,05 млн бар./день, на 3,6% нижче р/р.
Перспективи
- Ціни підскочили на $50/т під час конфлікту Ізраїль–Іран, але після підписання перемир’я премія зникла.
- Тарифи США залишаються фактором невизначеності, хоча надлишкові обсяги обмежують вплив на ціни.
- Запуск термінала у Нідерландах та високі запаси у США збережуть профіцит пропозиції.
- У середньостроковій перспективі: посилення постачання з Близького Сходу та запуск нових нафтехімічних потужностей у Китаї можуть тиснути на споживання LPG у Північно-Східній Азії.
Джерело: Terminal
За матеріалами: argusmedia.com