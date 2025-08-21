Огляд світового ринку LPG – серпень 2025

Обновлено: Август 21, 2025. Тэги: , , , , , ,

Огляд світового ринку LPG – серпень 2025

Світовий ринок зрідженого газу (LPG) у серпні 2025 року демонструє протилежні тенденції: зростання виробництва у США, зниження попиту в Азії та Європі, а також тиск на ціни через профіцит постачання. Дані свідчать про значні коливання диференціалів, переформатування потоків та зміни у виробничих ланцюгах, що безпосередньо впливають на баланс попиту й пропозиції.

Ринок LPG у серпні 2025 року перебуває під впливом високої пропозиції та слабкого попиту в Азії та Європі. США залишаються основним драйвером зростання виробництва й формування глобальних потоків. Надалі очікується, що нові проєкти з переробки нафти й газу у Китаї та збільшення обсягів з Близького Сходу можуть ще більше тиснути на світові ціни LPG.

Світовий баланс LPG

  • Японія: середня ціна пропану у липні була на 6,5% нижчою, ніж місяць тому, через високу пропозицію та слабкий попит.
  • У серпні спотові диференціали в Азії зрушили від премії $5,5/т до дисконту $28/т проти Argus Far East Index.
  • Сильний експорт із США та Перської затоки збігся зі зниженням літнього попиту в Північно-Східній Азії.
  • Китайський імпорт залишався слабким через невизначеність у тарифній політиці.

LPG проти нафти й нафтового комплексу

  • Збільшення пропозиції поглибило дисконт пропану й бутану проти нафти.
  • У липні дисконт пропану зріс до $51/т проти $33/т місяцем раніше, стимулюючи Південну Корею до додаткових закупівель LPG.
  • Бутан у серпні–вересні подорожчав відносно пропану до $30/т премії через обмеженість постачання зі США.

Саудівська Аравія та ціни Aramco

  • Компанія Saudi Aramco знизила серпневі контрактні ціни (CP): пропан – на $55/т до $520/т, бутан – на $55/т до $490/т.
  • Слабкий азійський попит і зростання вартості фрахту змусили покупців вимагати додаткових знижок до $50/т від серпневої CP.

Китайський сектор PDH

  • Середина липня: 72% середнього завантаження установок PDH у Китаї.
  • Маржі виробництва стали позитивними завдяки зниженню витрат на пропан і зростанню ф’ючерсів поліпропілену.

Європа

  • Липень: продавці пропану у Європі зіткнулися з низьким попитом у нафтохімії, що розширило дисконт великих партій до $15/т 21 липня (проти $2,5/т на початку місяця).
  • Експорт LPG зі США в регіон зріс на 5% до 623 тис. т.
  • Постачання з Північного моря залишилося стабільним – 259 тис. т проти 260 тис. т місяцем раніше.
  • Відключення однієї з трьох ліній на заводі Dow у Нідерландах скоротило річну потужність етилену на 600 тис. т (до 1,2 млн т).
  • Форвардна структура цін у регіоні пішла в контанго, що стимулювало зберігання.

Америка

  • Виробництво NGL у США в травні сягнуло рекордних 7,47 млн бар./день.
  • Етан – 3,1 млн бар./день, споживання 2,4 млн бар./день, експорт 534 тис. бар./день. Запаси – 77,4 млн бар., +7,4% р/р.
  • Пропан – рекордні 2,275 млн бар./день. Запаси у травні – 62,6 млн бар., на 6,2% менше р/р. Кінцем липня – 83,5 млн бар., на 9% вище п’ятирічного середнього.
  • Бутан – рекордні 711 тис. бар./день, +9% р/р. Запаси – 45,5 млн бар., найвищий рівень із 2019 р.
  • Попит на моторний бензин у США у травні – 9,05 млн бар./день, на 3,6% нижче р/р.

Перспективи

  • Ціни підскочили на $50/т під час конфлікту Ізраїль–Іран, але після підписання перемир’я премія зникла.
  • Тарифи США залишаються фактором невизначеності, хоча надлишкові обсяги обмежують вплив на ціни.
  • Запуск термінала у Нідерландах та високі запаси у США збережуть профіцит пропозиції.
  • У середньостроковій перспективі: посилення постачання з Близького Сходу та запуск нових нафтехімічних потужностей у Китаї можуть тиснути на споживання LPG у Північно-Східній Азії.

Джерело: Terminal

За матеріалами: argusmedia.com

Автор:

(Всего статей: 2316)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: