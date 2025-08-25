Квебек підвищує вміст етанолу у бензині: наслідки для споживачів та ринку

Квебек почав поетапне збільшення вмісту етанолу у бензині, що має вплинути на ціни, роботу двигунів та постачання пального.
Попри екологічні цілі, обмежена виробнича потужність і потреба в імпорті ставлять під сумнів глобальну ефективність заходу.
Стратегія впровадження етанолу
- Поточний етап: Вміст етанолу у звичайному бензині почав зростати з цього тижня.
- Цілі уряду: До кінця 2026 року — 12% етанолу, до 2028 року — 14%, до 2030 року — 15%.
- Мета: Зниження викидів парникових газів та стимулювання чистих видів пального.
- Очікуваний ефект: Вартість пального може поступово зростати, особливо для старих автомобілів та невеликої техніки.
Вплив на споживачів та техніку
- Ціни на бензин: Довгостроково очікується підвищення вартості пального через більший вміст етанолу, хоча короткострокові зміни мінімальні.
- Автомобілі: Нові машини зазнають мінімальних змін, тоді як у власників старих автомобілів можуть з’явитися проблеми з роботою двигуна.
- Невелика техніка: Етанол може погіршувати роботу бензинових моторів при тривалому зберіганні через здатність поглинати воду. Важливо спорожняти баки наприкінці сезону.
Обмеження виробництва та імпорт
- Виробнича потужність Квебеку обмежена — лише один великий об’єкт у Вареннсі, інше постачання залежить від імпорту.
- Значна частина етанолу буде імпортована з інших провінцій та США.
- Це ставить під сумнів глобальну екологічну ефективність: внутрішні викиди зменшуються, але глобальний вплив обмежений.
«Імпортуючи етанол, ми просто переміщуємо наші викиди з Канади до США, де вирощується та переробляється більшість кукурудзи для виробництва етанолу», — Дан МакТіґ, президент Canadians for Affordable Energy.
Рекомендації для водіїв
- Не всі автомобілі створені для однакового вмісту етанолу; водіям радять дотримуватися інструкцій виробника.
- Після закінчення сезону слід спорожнювати баки невеликої техніки, щоб уникнути пошкоджень двигунів.
Висновки: Квебекська стратегія з підвищення вмісту етанолу відповідає екологічним цілям і стимулює використання чистого пального. Однак обмежена виробнича потужність та необхідність імпорту можуть призвести до підвищення цін та технічних проблем у споживачів. Глобальний екологічний ефект від таких заходів сумнівний через перенесення викидів до США. Водіям та власникам малої техніки варто уважно стежити за станом двигунів та дотримуватися інструкцій виробника.
Джерело: Terminal
За матеріалами: ctvnews.ca