Росія терміново вивозить бензин із Білорусі через дефіцит пального

Попри активні удари України по російських нафтопереробних підприємствах, ціни на бензин у РФ досягли рекордного рівня.

Це змушує російські компанії терміново закуповувати пальне за кордоном, зокрема в Білорусі, аби вирішити внутрішню нестачу.

Стратегія українських атак

  • Ціль атак: нафтопереробні заводи, насосні станції та паливні потяги, що підтримують військову машину та повсякденне життя РФ.
  • Обсяг уражених потужностей: понад 44 млн тонн на рік, що становить більше 10% загальної потужності РФ.
  • Ключові об’єкти: ЛУКОЙЛ у Волгограді — найбільший завод у південній Росії, пошкоджений 14 та 19 серпня; також атаковано трубопровід «Дружба», який постачає нафту до Угорщини та Словаччини.
  • Кількість атак: у цьому місяці дрони України уразили щонайменше десять ключових енергетичних об’єктів РФ.

Наслідки для внутрішнього ринку та економіки

  • Термінові закупівлі бензину з Білорусі вказують на критичний дефіцит у Росії.
  • Попит на бензин серед водіїв та фермерів особливо високий у літній період.
  • Хоча тисячі АЗС залишаться забезпеченими, порушення постачання загострить інфляцію та може призвести до продовження заборони на експорт бензину до осені.

Висновки

  • Українські удари системно знижують спроможність російських нафтопереробних підприємств, що прямо впливає на внутрішній ринок пального.
  • Закупівлі з Білорусі свідчать про дефіцит, але точних обсягів немає у матеріалі, тому висновок зроблено на основі логіки подій.
  • Збої у постачанні та високі ціни на бензин збережуться, а обмеження експорту можуть продовжитися до осені.

Джерело: Terminal

За матеріалами: charter97

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

