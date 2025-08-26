Росія терміново вивозить бензин із Білорусі через дефіцит пального

Попри активні удари України по російських нафтопереробних підприємствах, ціни на бензин у РФ досягли рекордного рівня.
Це змушує російські компанії терміново закуповувати пальне за кордоном, зокрема в Білорусі, аби вирішити внутрішню нестачу.
Стратегія українських атак
- Ціль атак: нафтопереробні заводи, насосні станції та паливні потяги, що підтримують військову машину та повсякденне життя РФ.
- Обсяг уражених потужностей: понад 44 млн тонн на рік, що становить більше 10% загальної потужності РФ.
- Ключові об’єкти: ЛУКОЙЛ у Волгограді — найбільший завод у південній Росії, пошкоджений 14 та 19 серпня; також атаковано трубопровід «Дружба», який постачає нафту до Угорщини та Словаччини.
- Кількість атак: у цьому місяці дрони України уразили щонайменше десять ключових енергетичних об’єктів РФ.
Наслідки для внутрішнього ринку та економіки
- Термінові закупівлі бензину з Білорусі вказують на критичний дефіцит у Росії.
- Попит на бензин серед водіїв та фермерів особливо високий у літній період.
- Хоча тисячі АЗС залишаться забезпеченими, порушення постачання загострить інфляцію та може призвести до продовження заборони на експорт бензину до осені.
Висновки
- Українські удари системно знижують спроможність російських нафтопереробних підприємств, що прямо впливає на внутрішній ринок пального.
- Закупівлі з Білорусі свідчать про дефіцит, але точних обсягів немає у матеріалі, тому висновок зроблено на основі логіки подій.
- Збої у постачанні та високі ціни на бензин збережуться, а обмеження експорту можуть продовжитися до осені.
Джерело: Terminal
За матеріалами: charter97