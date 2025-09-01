Рубрика | Україна

Wall Street знижує прогнози цін на нафту: очікування падіння до $50 за барель

Аналітики провідних інвестиційних банків та Енергетичне інформаційне управління США (EIA) прогнозують суттєве зниження цін на нафту у 2025–2026 роках. Попри літній попит, глобальне зростання постачання з боку OPEC+ та Південної Америки формує надлишок, що тисне на ринок. У результаті Brent може опуститися до $51, а WTI – до $50 за барель.

Прогнозна карта змін на нафтовому ринку

Очікуване падіння цін

  • Brent: $63,57 у IV кварталі 2025 року (замість $64,13 у липні), $62,73 у I кварталі 2026 року.
  • WTI: $60,30 у IV кварталі 2025 року (замість $61,11 у липні), $59,65 у I кварталі 2026 року.
  • EIA прогнозує: середня ціна Brent у 2026 році – $51 за барель (замість попередніх $58).

Виробництво та інвестиції США

  • Сланцеві компанії скорочують бюджети через ризик падіння нижче $60, що наближає показники до межі беззбитковості.
  • Райан Ленс, голова ConocoPhillips, у травні:

    «Виробництво сланцевої нафти США залишатиметься стабільним при $60, але падатиме за умов ціни $50 за барель».

 

  • Очікується рекордне виробництво США у грудні 2025 року – 13,6 млн барелів/добу, з подальшим падінням до 13,1 млн барелів/добу у IV кварталі 2026 року.
  • Energy Intelligence прогнозує більш високу стійкість: 13,5 млн барелів/добу до кінця 2025 року та близько 13,4 млн – у 2026 році.

Фактори глобального надлишку

  • Зростання постачання з боку OPEC+ та Південної Америки створює надлишок понад 2 млн барелів/добу у кінці 2025 та на початку 2026 року.
  • Це на 800 тис. барелів/добу більше за попередні оцінки STEO.
  • Очікується, що у III кварталі 2026 року надлишок зменшиться завдяки піковому літньому попиту.

Висновки та наслідки

  • Сланцеві виробники США вимушено обмежать інвестиції, якщо ціни впадуть у діапазон $50–$59, що вплине на видобуток у середньостроковій перспективі.
  • OPEC+ може скоротити обсяги постачання вже у 2026 році для стабілізації ринку.
  • Інвестори повинні врахувати, що зниження до $50 за барель підвищує ризики банкрутств серед малих і середніх виробників у США.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com

 

«
»

