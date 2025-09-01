Wall Street знижує прогнози цін на нафту: очікування падіння до $50 за барель

Аналітики провідних інвестиційних банків та Енергетичне інформаційне управління США (EIA) прогнозують суттєве зниження цін на нафту у 2025–2026 роках. Попри літній попит, глобальне зростання постачання з боку OPEC+ та Південної Америки формує надлишок, що тисне на ринок. У результаті Brent може опуститися до $51, а WTI – до $50 за барель.
Прогнозна карта змін на нафтовому ринку
Очікуване падіння цін
- Brent: $63,57 у IV кварталі 2025 року (замість $64,13 у липні), $62,73 у I кварталі 2026 року.
- WTI: $60,30 у IV кварталі 2025 року (замість $61,11 у липні), $59,65 у I кварталі 2026 року.
- EIA прогнозує: середня ціна Brent у 2026 році – $51 за барель (замість попередніх $58).
Виробництво та інвестиції США
- Сланцеві компанії скорочують бюджети через ризик падіння нижче $60, що наближає показники до межі беззбитковості.
- Райан Ленс, голова ConocoPhillips, у травні:
«Виробництво сланцевої нафти США залишатиметься стабільним при $60, але падатиме за умов ціни $50 за барель».
- Очікується рекордне виробництво США у грудні 2025 року – 13,6 млн барелів/добу, з подальшим падінням до 13,1 млн барелів/добу у IV кварталі 2026 року.
- Energy Intelligence прогнозує більш високу стійкість: 13,5 млн барелів/добу до кінця 2025 року та близько 13,4 млн – у 2026 році.
Фактори глобального надлишку
- Зростання постачання з боку OPEC+ та Південної Америки створює надлишок понад 2 млн барелів/добу у кінці 2025 та на початку 2026 року.
- Це на 800 тис. барелів/добу більше за попередні оцінки STEO.
- Очікується, що у III кварталі 2026 року надлишок зменшиться завдяки піковому літньому попиту.
Висновки та наслідки
- Сланцеві виробники США вимушено обмежать інвестиції, якщо ціни впадуть у діапазон $50–$59, що вплине на видобуток у середньостроковій перспективі.
- OPEC+ може скоротити обсяги постачання вже у 2026 році для стабілізації ринку.
- Інвестори повинні врахувати, що зниження до $50 за барель підвищує ризики банкрутств серед малих і середніх виробників у США.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com