Rosneft втратила 68% прибутку через перенасичення нафтового ринку та санкційний тиск

Обновлено: Сентябрь 01, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Rosneft втратила 68% прибутку через перенасичення нафтового ринку та санкційний тиск

У першому півріччі 2025 року прибуток російської держкомпанії Rosneft скоротився на 68%. Причинами стали падіння світових цін на нафту, санкційні знижки на російську нафту та зміцнення рубля.

Попри стабільні обсяги видобутку й активні інвестиції у флагманські проєкти, фінансові результати компанії виявилися різко негативними та створюють довгострокові ризики для всього нафтового ринку.

Фінансовий крах Rosneft у 2025 році

  • Чистий прибуток: 245 млрд рублів у І півріччі 2025 року проти 773 млрд рублів у 2024-му (мінус 68%).
  • Показник EBITDA: 1,054 трлн рублів, падіння на 36%.
  • Дохід: 4,26 трлн рублів, зниження на 17,6%.
  • Вільний грошовий потік: 173 млрд рублів, обвал на 75%.

Причини падіння

«Значне перенасичення ринку нафтою, яке формують насамперед виробники ОПЕК, а також санкційні знижки на російську нафту», — заявив генеральний директор Rosneft Ігор Сєчін у звіті компанії.

  • Очікуваний глобальний надлишок нафти у IV кварталі 2025 року — 2,6 млн барелів на добу.
  • Прогноз: слабкість цін може зберегтися до 2026 року.
  • Висока ключова ставка ЦБ рф штучно зміцнює рубль, посилюючи збитки експортерів.

Виробничі результати

  • Загальний видобуток: 121,6 млн тонн нафтового еквівалента (стабільно рік до року).
  • Зокрема: 89,3 млн тонн нафти (3,67 млн бар./добу) та 39,3 млрд кубометрів газу.
  • Переробка: 38,7 млн тонн (спад через ремонт та логістичні обмеження). Конверсія нафти зросла до 77,6%.

Інвестиції та проєкти

  • Капітальні інвестиції: 769 млрд рублів, переважно у видобуток.
  • Продовження розвитку «Восток Ойл» в Арктиці: сейсміка, буріння, будівництво трубопроводів і порту у Сєвєрній затоці.
  • Пілотний видобуток на родовищах Паяхському та Ічеммінському.

Екологія та дивіденди

  • Зниження на 40% показника тяжкості виробничих травм.
  • Нові системи очищення стічних вод та технології контролю нафтових розливів.
  • У червні компанія увійшла до Індексу кліматичної стійкості Московської біржі.
  • Дивіденди за 2024 рік: 542 млрд рублів (51,15 руб. на акцію).

Логічні висновки

  • Падіння прибутку на 68% демонструє системну кризу в російській нафтовій галузі.
  • Надлишок у 2,6 млн бар./добу в IV кварталі 2025 року загрожує низькими цінами до 2026 року.
  • Поєднання санкційних знижок і зміцнення рубля фактично знищує експортну маржу.
  • Масштабні інвестиції у «Восток Ойл» не гарантують швидкого відновлення фінансових показників.
  • Попри виплати дивідендів, фінансова стійкість Rosneft під питанням.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com

Автор:

(Всего статей: 2343)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: