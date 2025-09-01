Rosneft втратила 68% прибутку через перенасичення нафтового ринку та санкційний тиск

У першому півріччі 2025 року прибуток російської держкомпанії Rosneft скоротився на 68%. Причинами стали падіння світових цін на нафту, санкційні знижки на російську нафту та зміцнення рубля.
Попри стабільні обсяги видобутку й активні інвестиції у флагманські проєкти, фінансові результати компанії виявилися різко негативними та створюють довгострокові ризики для всього нафтового ринку.
Фінансовий крах Rosneft у 2025 році
- Чистий прибуток: 245 млрд рублів у І півріччі 2025 року проти 773 млрд рублів у 2024-му (мінус 68%).
- Показник EBITDA: 1,054 трлн рублів, падіння на 36%.
- Дохід: 4,26 трлн рублів, зниження на 17,6%.
- Вільний грошовий потік: 173 млрд рублів, обвал на 75%.
Причини падіння
«Значне перенасичення ринку нафтою, яке формують насамперед виробники ОПЕК, а також санкційні знижки на російську нафту», — заявив генеральний директор Rosneft Ігор Сєчін у звіті компанії.
- Очікуваний глобальний надлишок нафти у IV кварталі 2025 року — 2,6 млн барелів на добу.
- Прогноз: слабкість цін може зберегтися до 2026 року.
- Висока ключова ставка ЦБ рф штучно зміцнює рубль, посилюючи збитки експортерів.
Виробничі результати
- Загальний видобуток: 121,6 млн тонн нафтового еквівалента (стабільно рік до року).
- Зокрема: 89,3 млн тонн нафти (3,67 млн бар./добу) та 39,3 млрд кубометрів газу.
- Переробка: 38,7 млн тонн (спад через ремонт та логістичні обмеження). Конверсія нафти зросла до 77,6%.
Інвестиції та проєкти
- Капітальні інвестиції: 769 млрд рублів, переважно у видобуток.
- Продовження розвитку «Восток Ойл» в Арктиці: сейсміка, буріння, будівництво трубопроводів і порту у Сєвєрній затоці.
- Пілотний видобуток на родовищах Паяхському та Ічеммінському.
Екологія та дивіденди
- Зниження на 40% показника тяжкості виробничих травм.
- Нові системи очищення стічних вод та технології контролю нафтових розливів.
- У червні компанія увійшла до Індексу кліматичної стійкості Московської біржі.
- Дивіденди за 2024 рік: 542 млрд рублів (51,15 руб. на акцію).
Логічні висновки
- Падіння прибутку на 68% демонструє системну кризу в російській нафтовій галузі.
- Надлишок у 2,6 млн бар./добу в IV кварталі 2025 року загрожує низькими цінами до 2026 року.
- Поєднання санкційних знижок і зміцнення рубля фактично знищує експортну маржу.
- Масштабні інвестиції у «Восток Ойл» не гарантують швидкого відновлення фінансових показників.
- Попри виплати дивідендів, фінансова стійкість Rosneft під питанням.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com