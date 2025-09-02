Чому Китай продовжує нарощувати видобуток нафти попри низькі ціни

Попри глобальне зниження цін на нафту та пандемію, Китай демонструє стабільне зростання видобутку завдяки урядовій стратегії енергетичної безпеки, суттєвим інвестиціям національних компаній і впровадженню сучасних технологій покращеного видобутку.

Стійке зростання на тлі нестабільного ринку

На відміну від світових тенденцій скорочення видобутку, Китай зберігає позитивну динаміку завдяки активній ролі держави та тривалій стратегії забезпечення енергетичної незалежності.

PetroChina збільшила видобуток на близько 21% з 2020 року.

з 2020 року. CNOOC наростила виробництво на 45% з 2021 року .

. Sinopec змогла зупинити багаторічне падіння та підвищити видобуток на 2% з 2021 по 2024 рік.

Семирічний план і фіскальні стимули

У відповідь на торговельні напруження з США у 2019 році уряд Китаю запровадив «Семирічний план розвитку розвідки та видобутку», спрямований на посилення енергетичної безпеки. Додаткові заходи:

Зниження податку на ресурси до 40% для важкої нафти відповідно до закону, оновленого у 2020 році.

до 40% для важкої нафти відповідно до закону, оновленого у 2020 році. Скасування мит і ПДВ на імпортне обладнання, відсутнє на внутрішньому ринку.

на імпортне обладнання, відсутнє на внутрішньому ринку. Різке збільшення капіталовкладень у геологорозвідку й видобуток.

Інвестиції трьох нафтогігантів

PetroChina : Подвоїла інвестиції в E&P у 2016–2023 роках до 230 млрд юанів ($32 млрд) у 2023 році. Зосередилась на басейнах: Ордос, Джунгар, Тарим, Сонляо, прибережний Бохай. Запаси зросли на 1 179 млн барелів з 2020 року.

: CNOOC : Збільшила внутрішні інвестиції в E&P у 4,6 рази. Основне зростання забезпечено в регіоні Бохайської затоки . Запаси зросли на 1 663 млн барелів у 2015–2024 роках.

: Sinopec : Збільшила глобальні інвестиції в E&P у 2,6 рази. Нові відкриття: сланцева нафта (Шенлі/Цзіян) , надглибокі родовища в Таримському басейні .

:

Виклики старіння родовищ і технології EOR

Більшість китайських родовищ працюють понад 50 років, що викликає виклики для видобутку. Водночас компанії досягли успіху завдяки технологіям покращеного видобутку (EOR). Зокрема:

На родовищі Daqing застосовуються: модифіковане водозаміщення газонагнітання хімічні розчини термічне EOR мікробіологічне EOR

Завдяки EOR на Daqing з 2014 по 2023 рік видобуто понад 2 млрд барелів нафти.

Китай — лідер імпорту попри зростання видобутку

Китай виробляє майже 5 млн барелів/день, але споживає понад 16 млн барелів/день, залишаючись найбільшим імпортером сирої нафти у світі. Водночас уряд прагне скоротити залежність від імпорту шляхом нарощення внутрішнього видобутку та створення стратегічних резервів.

Китай продовжує нарощувати видобуток нафти попри глобальні цінові коливання завдяки поєднанню держпідтримки, технологій та довгострокового планування

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice