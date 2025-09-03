Індія нарощує генерацію електроенергії на тлі промислового підйому

Індія у серпні зафіксувала найшвидше зростання генерації електроенергії за останні п’ять місяців, що напряму пов’язано з рекордним відновленням промисловості. Водночас ризики зовнішньої торгівлі та тарифних бар’єрів можуть вплинути на подальшу динаміку.
Індія балансує між короткостроковим посиленням залежності від викопних джерел і довгостроковим курсом на енергетичну трансформацію.
Промисловий драйвер
- Генерація електроенергії у серпні зросла на 4% (аналіз Reuters даних Grid India).
- Виробнича активність досягла максимуму з 2008 року.
- PMI у промисловості (HSBC, S&P Global) зафіксував найшвидше поліпшення за 17,5 років.
S&P Global зазначає: «Стійкий попит продовжує підтримувати значне зростання замовлень на фабриках та виробництва».
Оскільки виробництво споживає близько половини всієї електроенергії, зростання PMI стало каталізатором для рекордного підйому генерації. Аналітики прогнозують продовження тренду у найближчі два квартали після завершення сезону мусонів.
Зовнішні бар’єри
- США підвищили тарифи на індійські товари на 50%.
- Чверть цього підвищення пов’язана з закупівлею Індією російської нафти.
Reuters відзначає: «Залишаються сумніви, як індійська промисловість впорається з новими тарифами».
Цей фактор створює додаткові ризики для експорту, але внутрішній попит на електроенергію поки демонструє стійке зростання.
Вугільна енергетика та відновлювані джерела
- У серпні вугільна генерація вперше за п’ять місяців показала річне зростання.
- У травні вугілля впало до мінімуму з часів локдаунів 2020 року через зростання «зеленої» генерації та відсутність спеки.
- Індія достроково на 5 років виконала план — 50% встановлених потужностей з невикопних джерел.
Втім, наявність потужностей не дорівнює їхньому використанню. Обмеження у мережах, затримки з батареями та інфраструктурні проблеми не дозволяють відновлюваним джерелам швидко витіснити вугілля.
Висновки
- Зростання промисловості й попиту на енергію підтримує попит на нафту.
- Торговельні бар’єри з боку США можуть посилити залежність Індії від дешевшої російської нафти.
- У середньостроковій перспективі розширення «зеленої» генерації може знизити структурний попит на нафту, хоча швидкого ефекту очікувати не варто.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com