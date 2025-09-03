ЄС з 3 вересня знижує стелю цін на нафту з рф до $47,6 за барель: параметри, терміни, логічні наслідки

ЄС у складі 18-го санкційного пакета запроваджує з 3 вересня знижений price cap на нафту з рф — $47,6/бар. замість $60/бар. Рішення забороняє компаніям ЄС і Великої Британії перевозити, страхувати чи інакше обслуговувати постачання нафти з рф, якщо ціна вище ліміту; до санкцій приєдналися Швейцарія та Канада, водночас США не підтримали пониження. Перехідний період діє до 18 жовтня для контрактів, укладених до 20 липня 2025 року. Нафтопродукти лишаються на рівнях $100 (легкі фракції) і $45 (важкі). Запроваджено динамічний перегляд стелі: кожні 22 тижні — на 15% нижче середньої ціни на російську нафту; наступний перегляд — 15 січня 2026 року, повна оцінка механізму — до 15 квітня 2026-го. У росії дотримання обмежень заборонено; орієнтовні ринкові ціни: Urals — близько $57/бар., ESPO — близько $63/бар.
Знижений price cap ЄС на нафту з рф — структура рішення, часові рамки та вплив на світовий нафтовий ринок
Суть рішення та параметри
- Новий ліміт: $47,6/бар. (було $60/бар.) — скорочення на $12,4 або приблизно –20,7%.
- Юрисдикції застосування: ЄС і Велика Британія; приєднання Швейцарії та Канади розширює коло постачальників послуг, на яких поширюється заборона.
- Заборона на послуги: перевезення, страхування та інше обслуговування постачання нафти з рф понад поріг.
- Нафтопродукти: без змін — $100 (легкі), $45 (важкі).
- Позиція США: відмова підтримати зниження порога створює асиметрію у санкційній архітектурі.
Часові рамки та перехідні положення
- Старт дії: 3 вересня 2025 року.
- Перехідний період: до 18 жовтня 2025 для контрактів, укладених до 20 липня 2025, що відповідали ліміту $60.
- Перегляд стелі: від 15 липня — кожні 22 тижні (~154 дні); стеля = середня ціна на російську нафту мінус 15%.
- Ключові дати майбутнього: наступний перегляд — 15 січня 2026; повна оцінка механізму — до 15 квітня 2026.
Ринковий контекст
- Ринкові індикатори (орієнтовно): Urals ≈ $57/бар.; ESPO ≈ $63/бар.
- Необхідний дисконт до стелі:
- Urals: $57 − $47,6 = $9,4 (≈ –16,5% від $57).
- ESPO: $63 − $47,6 = $15,4 (≈ –24,4% від $63).
- Обмеження в рф: заборона дотримуватися стелі підвищує ризики для компаній-посередників.
Вплив на світовий нафтовий ринок
- Зменшення доступу до сервісів ЄС/Британії: при ціні вище $47,6/бар. транспорт, страхування та інші послуги з цих юрисдикцій недоступні, що підвищує транзакційні витрати для потоків нафти з рф.
- Ринковий дисконт: різниця ($9,4 для Urals; $15,4 для ESPO) до стелі стимулює поглиблення дисконту для легального обслуговування постачань, що теоретично знижує граничний дохід експортерів з рф.
- Асиметрія політик: відмова США підтримати пониження послаблює глобальну синхронізацію санкцій і може перерозподіляти потоки через канали поза юрисдикціями ЄС/Британії.
- Прогнозованість для ринку: динамічний механізм (–15% до середньої кожні 22 тижні) робить майбутні ліміти передбачуванішими, що дозволяє перераховувати ціни контрактів та фрахту під очікувану стелю.
- Терміни адаптації: перехідний період до 18 жовтня створює часове вікно для коригування логістики і умов контрактів без різких шоків.
Географія приєднання
- ЄС, Велика Британія, Швейцарія, Канада — ширше охоплення ключових центрів страхування і судноплавства посилює регуляторний вплив на глобальні постачання.
- росія забороняє своїм учасникам ринку дотримуватися стелі, що підвищує регуляторні конфлікти юрисдикцій.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Council of the EU