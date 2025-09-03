Aramco залишила вересневі ціни на LPG без змін: $520/т на пропан і $490/т на бутан

Saudi Aramco зберегла офіційні ціни реалізації LPG на вересень 2025 року на рівнях серпня: пропан — $520/т, бутан — $490/т. Це підкріплює стабільність бенчмарка для експорту з Перської затоки до Азії та сигналізує про 0% місячну зміну, що може знизити волатильність витрат у нафтохімії й транспорті. LPG широко використовується для опалення, приготування їжі, транспорту та як сировина в нафтохімії .

LPG Aramco — вересень 2025

Ціноутворення

Aramco підтвердила, що з 31 серпня 2025 р. (неділя) ціни на вересень лишаються на рівні попереднього місяця: пропан $520/т, бутан $490/т.

0% м/м зміна для обох продуктів.

зміна для обох продуктів. Офіційна заява оприлюднена в неділю, що задає тон ринку на початок місяця.

Використання LPG

LPG (пропан і бутан) є багатофункціональним енергоресурсом і сировиною.

Опалення та приготування їжі у домогосподарствах.

у домогосподарствах. Транспорт як альтернатива традиційному пальному.

як альтернатива традиційному пальному. Нафтохімія як базова сировина.

Географія

Місячні ціни Aramco виконують роль бенчмарка для експорту з Перської затоки до Азії — найбільшого у світі регіону споживання LPG.

Азія — найбільший споживач LPG у світі.

— найбільший споживач LPG у світі. Бенчмарк Aramco впливає на контракти постачання в регіоні.

Ринки, що розвиваються

Державні програми стимулюють споживання LPG для приготування їжі й опалення, підтримувані танкерною логістикою.

Зростання внутрішнього попиту завдяки субсидованим ініціативам.

завдяки субсидованим ініціативам. Танкерні ланцюги постачання полегшують швидку доставку.

Розвинені ринки

LPG слугує гнучкою та економною альтернативою у промисловості й транспорті.

Еластичність заміщення між видами палива та сировини.

між видами палива та сировини. Зниження витрат у виробничих процесах попри коливання нафти.

Висновки

З огляду на роль Aramco як бенчмарка для Азії та незмінні ціни вересня:

Стабілізація короткострокових очікувань : 0% м/м сигналізує трейдерам і контрактам про відсутність негайного тиску на підвищення витрат у LPG-ланцюжку (нафтохімія, транспорт, домогосподарства).

: 0% м/м сигналізує трейдерам і контрактам про відсутність негайного тиску на підвищення витрат у LPG-ланцюжку (нафтохімія, транспорт, домогосподарства). Опосередкована підтримка маржин у нафтохімії: незмінні ціни на сировину знижують ризики для виробничих планів і відтерміновують перегляд котирувань.

у нафтохімії: незмінні ціни на сировину знижують ризики для виробничих планів і відтерміновують перегляд котирувань. Логістичне вирівнювання : стабільний бенчмарк полегшує планування танкерних постачань у регіоні найбільшого споживання, зменшуючи премії за невизначеність.

: стабільний бенчмарк полегшує планування танкерних постачань у регіоні найбільшого споживання, зменшуючи премії за невизначеність. Обмежений проєкційний вплив на нафту у короткому періоді: оскільки LPG — нафтопродукт і нафтохімічна сировина, цінова стабільність локально пом’якшує волатильність попиту на нафтову корзину, але без прямого імпульсу до зростання/падіння котирувань сирої нафти.

Можливі наслідки для постачання

За збереження бенчмарка Aramco для Азії:

Плановість контрактів постачання та балансування складських рівнів на початку вересня.

та балансування складських рівнів на початку вересня. Менші ризикові націнки на фрахт у короткому інтервалі, що сприяє прогнозованим графікам.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Arab News: Aramco keeps LPG prices unchanged for September (31 серпня 2025)