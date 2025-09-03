Aramco залишила вересневі ціни на LPG без змін: $520/т на пропан і $490/т на бутан

LPG Aramco — вересень 2025
Ціноутворення
Aramco підтвердила, що з 31 серпня 2025 р. (неділя) ціни на вересень лишаються на рівні попереднього місяця: пропан $520/т, бутан $490/т.
- 0% м/м зміна для обох продуктів.
- Офіційна заява оприлюднена в неділю, що задає тон ринку на початок місяця.
Використання LPG
LPG (пропан і бутан) є багатофункціональним енергоресурсом і сировиною.
- Опалення та приготування їжі у домогосподарствах.
- Транспорт як альтернатива традиційному пальному.
- Нафтохімія як базова сировина.
Географія
Місячні ціни Aramco виконують роль бенчмарка для експорту з Перської затоки до Азії — найбільшого у світі регіону споживання LPG.
- Азія — найбільший споживач LPG у світі.
- Бенчмарк Aramco впливає на контракти постачання в регіоні.
Ринки, що розвиваються
Державні програми стимулюють споживання LPG для приготування їжі й опалення, підтримувані танкерною логістикою.
- Зростання внутрішнього попиту завдяки субсидованим ініціативам.
- Танкерні ланцюги постачання полегшують швидку доставку.
Розвинені ринки
LPG слугує гнучкою та економною альтернативою у промисловості й транспорті.
- Еластичність заміщення між видами палива та сировини.
- Зниження витрат у виробничих процесах попри коливання нафти.
Висновки
З огляду на роль Aramco як бенчмарка для Азії та незмінні ціни вересня:
- Стабілізація короткострокових очікувань: 0% м/м сигналізує трейдерам і контрактам про відсутність негайного тиску на підвищення витрат у LPG-ланцюжку (нафтохімія, транспорт, домогосподарства).
- Опосередкована підтримка маржин у нафтохімії: незмінні ціни на сировину знижують ризики для виробничих планів і відтерміновують перегляд котирувань.
- Логістичне вирівнювання: стабільний бенчмарк полегшує планування танкерних постачань у регіоні найбільшого споживання, зменшуючи премії за невизначеність.
- Обмежений проєкційний вплив на нафту у короткому періоді: оскільки LPG — нафтопродукт і нафтохімічна сировина, цінова стабільність локально пом’якшує волатильність попиту на нафтову корзину, але без прямого імпульсу до зростання/падіння котирувань сирої нафти.
Можливі наслідки для постачання
За збереження бенчмарка Aramco для Азії:
- Плановість контрактів постачання та балансування складських рівнів на початку вересня.
- Менші ризикові націнки на фрахт у короткому інтервалі, що сприяє прогнозованим графікам.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Arab News: Aramco keeps LPG prices unchanged for September (31 серпня 2025)