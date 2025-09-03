Aramco залишила вересневі ціни на LPG без змін: $520/т на пропан і $490/т на бутан

Aramco залишила вересневі ціни на LPG без змін: $520/т на пропан і $490/т на бутан
Saudi Aramco зберегла офіційні ціни реалізації LPG на вересень 2025 року на рівнях серпня: пропан — $520/т, бутан — $490/т. Це підкріплює стабільність бенчмарка для експорту з Перської затоки до Азії та сигналізує про 0% місячну зміну, що може знизити волатильність витрат у нафтохімії й транспорті. LPG широко використовується для опалення, приготування їжі, транспорту та як сировина в нафтохімії .

LPG Aramco — вересень 2025

Ціноутворення

Aramco підтвердила, що з 31 серпня 2025 р. (неділя) ціни на вересень лишаються на рівні попереднього місяця: пропан $520/т, бутан $490/т.

  • 0% м/м зміна для обох продуктів.
  • Офіційна заява оприлюднена в неділю, що задає тон ринку на початок місяця.

Використання LPG

LPG (пропан і бутан) є багатофункціональним енергоресурсом і сировиною.

  • Опалення та приготування їжі у домогосподарствах.
  • Транспорт як альтернатива традиційному пальному.
  • Нафтохімія як базова сировина.

Географія

Місячні ціни Aramco виконують роль бенчмарка для експорту з Перської затоки до Азії — найбільшого у світі регіону споживання LPG.

  • Азія — найбільший споживач LPG у світі.
  • Бенчмарк Aramco впливає на контракти постачання в регіоні.

Ринки, що розвиваються

Державні програми стимулюють споживання LPG для приготування їжі й опалення, підтримувані танкерною логістикою.

  • Зростання внутрішнього попиту завдяки субсидованим ініціативам.
  • Танкерні ланцюги постачання полегшують швидку доставку.

Розвинені ринки

LPG слугує гнучкою та економною альтернативою у промисловості й транспорті.

  • Еластичність заміщення між видами палива та сировини.
  • Зниження витрат у виробничих процесах попри коливання нафти.

Висновки

З огляду на роль Aramco як бенчмарка для Азії та незмінні ціни вересня:

  • Стабілізація короткострокових очікувань: 0% м/м сигналізує трейдерам і контрактам про відсутність негайного тиску на підвищення витрат у LPG-ланцюжку (нафтохімія, транспорт, домогосподарства).
  • Опосередкована підтримка маржин у нафтохімії: незмінні ціни на сировину знижують ризики для виробничих планів і відтерміновують перегляд котирувань.
  • Логістичне вирівнювання: стабільний бенчмарк полегшує планування танкерних постачань у регіоні найбільшого споживання, зменшуючи премії за невизначеність.
  • Обмежений проєкційний вплив на нафту у короткому періоді: оскільки LPG — нафтопродукт і нафтохімічна сировина, цінова стабільність локально пом’якшує волатильність попиту на нафтову корзину, але без прямого імпульсу до зростання/падіння котирувань сирої нафти.

Можливі наслідки для постачання

За збереження бенчмарка Aramco для Азії:

  • Плановість контрактів постачання та балансування складських рівнів на початку вересня.
  • Менші ризикові націнки на фрахт у короткому інтервалі, що сприяє прогнозованим графікам.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Arab News: Aramco keeps LPG prices unchanged for September (31 серпня 2025)

