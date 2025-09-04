Удари дронами по НПЗ рф підняли нафту до 4,5-тижневого максимуму

2 вересня 2025 року ціни на нафту зросли до 4,5-тижневого максимуму. Причина — удари українських дронів по нафтопереробних заводах рф, що викликали пожежі, пошкодження та збої у виробництві. Це вже призвело до зростання внутрішніх цін у росії й може зменшити експорт у короткостроковій перспективі. Аналітики Walsh Trading відзначають послідовне зростання котирувань і прогнозують рух нафти до 68,00 та 70,00.
Події та наслідки
Факти
- Удари дронами: знищено частину потужностей НПЗ рф → збої у переробці.
- Внутрішні ціни: дефіцит пального в росії підштовхує вартість угору.
- Експорт: очікується скорочення поставок нафти й нафтопродуктів.
- Ринок: початок тижня — зростання до 4,5-тижневого максимуму.
Висновки для світового ринку
- Пропозиція: пошкодження НПЗ рф зменшує глобальну пропозицію у найближчому періоді.
- Ціни: ризики й дефіцит підтримують висхідний тренд з цілями 68,00–70,00.
- Геополітика: атаки на енергетичну інфраструктуру підвищують премію за ризик на ринку.
Опціонна стратегія Walsh Trading
- Продати два жовтневі пути 63,00 (премія $1 260).
- Купити листопадовий кол 70,00 за 0,95.
- Нетто-кредит: близько $250.
- Часовий фактор: жовтневі опциони діють до 17 вересня; часовий розпад працює на продавця.
- Ризик: денний мінімум — 63,66. Якщо ціна впаде нижче 63,00, стратегію потрібно закривати.
«Якщо жовтнева нафта опуститься нижче 63,00, стратегія не працює. Викупіть продані пути назад», — Стівен Девіс, старший ринковий стратег Walsh Trading.
Причини та наслідки
- Атаки дронами → пошкодження НПЗ → збої переробки → внутрішній дефіцит у рф → менший експорт.
- Менша пропозиція на світовому ринку → підвищення цін → очікування рівнів 68,00–70,00.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Barchart