Удари дронами по НПЗ рф підняли нафту до 4,5-тижневого максимуму

Удари дронами по НПЗ рф підняли нафту до 4,5-тижневого максимуму

2 вересня 2025 року ціни на нафту зросли до 4,5-тижневого максимуму. Причина — удари українських дронів по нафтопереробних заводах рф, що викликали пожежі, пошкодження та збої у виробництві. Це вже призвело до зростання внутрішніх цін у росії й може зменшити експорт у короткостроковій перспективі. Аналітики Walsh Trading відзначають послідовне зростання котирувань і прогнозують рух нафти до 68,00 та 70,00.

Події та наслідки

Факти

  • Удари дронами: знищено частину потужностей НПЗ рф → збої у переробці.
  • Внутрішні ціни: дефіцит пального в росії підштовхує вартість угору.
  • Експорт: очікується скорочення поставок нафти й нафтопродуктів.
  • Ринок: початок тижня — зростання до 4,5-тижневого максимуму.

Висновки для світового ринку

  • Пропозиція: пошкодження НПЗ рф зменшує глобальну пропозицію у найближчому періоді.
  • Ціни: ризики й дефіцит підтримують висхідний тренд з цілями 68,00–70,00.
  • Геополітика: атаки на енергетичну інфраструктуру підвищують премію за ризик на ринку.

Опціонна стратегія Walsh Trading

  • Продати два жовтневі пути 63,00 (премія $1 260).
  • Купити листопадовий кол 70,00 за 0,95.
  • Нетто-кредит: близько $250.
  • Часовий фактор: жовтневі опциони діють до 17 вересня; часовий розпад працює на продавця.
  • Ризик: денний мінімум — 63,66. Якщо ціна впаде нижче 63,00, стратегію потрібно закривати.

«Якщо жовтнева нафта опуститься нижче 63,00, стратегія не працює. Викупіть продані пути назад», — Стівен Девіс, старший ринковий стратег Walsh Trading.

Причини та наслідки

  • Атаки дронами → пошкодження НПЗ → збої переробки → внутрішній дефіцит у рф → менший експорт.
  • Менша пропозиція на світовому ринку → підвищення цін → очікування рівнів 68,00–70,00.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Barchart

