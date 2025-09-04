Нафта просіла на 2% через очікування рішення OPEC+ щодо можливого нарощення видобутку з жовтня

Карта причин та наслідків для ринку
Вузол 1 — Факти станом на 3 вересня 2025 року
- Рух цін: WTI $64,34 (−2%), Brent $68,02 (−1,76%).
- Подія на вихідних: засідання OPEC+ 7 вересня (неділя).
- Поточна траєкторія: у серпні погоджено +547 тис. бар./добу у вересні, що завершує відкат 2,2 млн бар./добу скорочень.
- Нерозкритий резерв: «останній шар» скорочень у 1,66 млн бар./добу чинний до кінця 2026 року (якщо не змінять).
- Ринкова база: нинішні ціни приблизно на $10/бар. вище мінімуму року ($58 у квітні).
Вузол 2 — Можливі рішення 7 вересня
- Сценарій А: зняти частину/весь залишок 1,66 млн бар./добу з жовтня.
- Сценарій Б: утримати жовтень на рівні вересня (після вересневих +547 тис. бар./добу).
Вузол 3 — Механізм впливу на ціни
- Пропозиція ↑ → тиск униз на котирування у короткій перспективі, адже ринок «закладає» ймовірність повернення частини обмежень.
- Сигнал частки ринку: повернення барелів виглядатиме як пріоритизація частки перед ціною.
- Ціновий коридор: просідання на ~2% уже відбулося на очікуваннях; подальша динаміка залежить від масштабу жовтневого кроку.
Вузол 4 — Наслідки для США
- Нижчі ціни створюють ризики скорочення бюджетів і спаду буріння у сланцевому сегменті США.
- Політичний контекст: це корелює з бажанням Президента США Дональда Трампа бачити нижчі ціни на енергоносії.
Висновки
- Ключовий драйвер короткострокової волатильності — рішення 7 вересня щодо жовтневого видобутку.
- Навіть без зняття повних 1,66 млн бар./добу, сам факт обговорення підтримує ведмежі очікування на ціни.
- Нинішній «преміум» ≈ $10/бар. над квітневим мінімумом звужує простір для подальшого зростання без додаткових шоків попиту/ризику.
Цитата
«Якщо OPEC+ торкнеться залишкових скорочень у 1,66 млн барелів на добу, це буде сигналом повернення до гонитви за часткою ринку, що може утримувати ціни пригніченими». — Цвєтана Параскова, Oilprice.com
Джерела та посилання
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com