Нафта просіла на 2% через очікування рішення OPEC+ щодо можливого нарощення видобутку з жовтня

Нафта просіла на 2% через очікування рішення OPEC+ щодо можливого нарощення видобутку з жовтня
Ринки відреагували зниженням: WTI −2% до $64,34, Brent −1,76% до $68,02, адже вісім виробників OPEC+ на 7 вересня готують рішення щодо чергового підвищення видобутку в жовтні. Розглядається також опція збереження вересня-жовтня на одному рівні. Зняття залишкових 1,66 млн бар./добу добровільних обмежень сигналізувало б «погоню за часткою ринку», що триматиме ціни пригніченими, попри сезонний попит та геополітику. Нафта нині приблизно на $10/бар. вище мінімуму 2025 року ($58 у квітні).

Карта причин та наслідків для ринку

Вузол 1 — Факти станом на 3 вересня 2025 року

  • Рух цін: WTI $64,34 (−2%), Brent $68,02 (−1,76%).
  • Подія на вихідних: засідання OPEC+ 7 вересня (неділя).
  • Поточна траєкторія: у серпні погоджено +547 тис. бар./добу у вересні, що завершує відкат 2,2 млн бар./добу скорочень.
  • Нерозкритий резерв: «останній шар» скорочень у 1,66 млн бар./добу чинний до кінця 2026 року (якщо не змінять).
  • Ринкова база: нинішні ціни приблизно на $10/бар. вище мінімуму року ($58 у квітні).

Вузол 2 — Можливі рішення 7 вересня

  • Сценарій А: зняти частину/весь залишок 1,66 млн бар./добу з жовтня.
  • Сценарій Б: утримати жовтень на рівні вересня (після вересневих +547 тис. бар./добу).

Вузол 3 — Механізм впливу на ціни

  • Пропозиція ↑тиск униз на котирування у короткій перспективі, адже ринок «закладає» ймовірність повернення частини обмежень.
  • Сигнал частки ринку: повернення барелів виглядатиме як пріоритизація частки перед ціною.
  • Ціновий коридор: просідання на ~2% уже відбулося на очікуваннях; подальша динаміка залежить від масштабу жовтневого кроку.

Вузол 4 — Наслідки для США

  • Нижчі ціни створюють ризики скорочення бюджетів і спаду буріння у сланцевому сегменті США.
  • Політичний контекст: це корелює з бажанням Президента США Дональда Трампа бачити нижчі ціни на енергоносії.

Висновки

  • Ключовий драйвер короткострокової волатильності — рішення 7 вересня щодо жовтневого видобутку.
  • Навіть без зняття повних 1,66 млн бар./добу, сам факт обговорення підтримує ведмежі очікування на ціни.
  • Нинішній «преміум» ≈ $10/бар. над квітневим мінімумом звужує простір для подальшого зростання без додаткових шоків попиту/ризику.

Цитата

«Якщо OPEC+ торкнеться залишкових скорочень у 1,66 млн барелів на добу, це буде сигналом повернення до гонитви за часткою ринку, що може утримувати ціни пригніченими». — Цвєтана Параскова, Oilprice.com

Джерела та посилання

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com 

