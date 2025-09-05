«Роснефть» нарощує постачання нафти до Китаю через Казахстан на +2,5 млн т/рік, паралельно узгоджено Power of Siberia 2

Під час візиту путіна до Пекіна «Роснефть» домовилася про додаткові постачання 2,5 млн т сирої нафти на рік до Китаю через Казахстан. Для порівняння: у 2024 році цим маршрутом транспортували 10,2 млн т (≈204 тис. б/д). Водночас «Газпром» і CNPC підписали угоду про будівництво газопроводу Power of Siberia 2, попри відсутність деталей щодо строків, фінансування та ціни.
Посилення енергетичної осі Пекін—москва
Нові угоди
- Нафта: +2,5 млн т/рік до Китаю через Казахстан.
- Минулорічна база: 10,2 млн т (≈204 тис. б/д).
- Газ: підписання угоди «Газпром»—CNPC щодо Power of Siberia 2.
Нафта в цифрах
- Приріст у барелях на добу: ≈ 50 тис. б/д (2,5/10,2 × 204 ≈ 50).
- Сумарний потік через Казахстан після збільшення: ≈ 12,7 млн т/рік (≈ 254 тис. б/д).
- Темп зростання: ≈ +24,5% до рівня 2024 року.
Вплив на світовий ринок
- Зміна балансу: більша частина російської нафти закріплюється за Китаєм через довгострокові маршрути, що звужує частку для спотових поставок на глобальному ринку.
- Стабільність для Китаю: додаткові обсяги створюють передбачуваність для китайських НПЗ та зменшують залежність від волатильних поставок із Близького Сходу.
- Сигнал для Brent: посилення азійського вектору збільшує попит на трубопровідні контракти, що може вплинути на премії й дисконти між азійськими сортами та Brent.
- Обмеження впливу: без деталей щодо PoS2 (строки, фінансування, ціна) вплив газового фактору на ринок нафти лишається невизначеним.
Цитати
«Rosneft також підписала угоду з китайськими партнерами про додаткове постачання 2,5 млн тонн нафти через Казахстан.» — Сергій Цивільов
«Ми обговорили можливість створення нових маршрутів прокачування нашої продукції… Це дуже вигідні та перспективні маршрути й проєкти, які допоможуть стабілізувати світову економіку, насамперед у АТР.» — володимир путін
Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice.com