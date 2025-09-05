«Роснефть» нарощує постачання нафти до Китаю через Казахстан на +2,5 млн т/рік, паралельно узгоджено Power of Siberia 2

Обновлено: Сентябрь 05, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , ,

«Роснефть» нарощує постачання нафти до Китаю через Казахстан на +2,5 млн т/рік, паралельно узгоджено Power of Siberia 2

Під час візиту путіна до Пекіна «Роснефть» домовилася про додаткові постачання 2,5 млн т сирої нафти на рік до Китаю через Казахстан. Для порівняння: у 2024 році цим маршрутом транспортували 10,2 млн т (≈204 тис. б/д). Водночас «Газпром» і CNPC підписали угоду про будівництво газопроводу Power of Siberia 2, попри відсутність деталей щодо строків, фінансування та ціни.

Посилення енергетичної осі Пекін—москва

Нові угоди

  • Нафта: +2,5 млн т/рік до Китаю через Казахстан.
  • Минулорічна база: 10,2 млн т (≈204 тис. б/д).
  • Газ: підписання угоди «Газпром»—CNPC щодо Power of Siberia 2.

Нафта в цифрах

  • Приріст у барелях на добу:50 тис. б/д (2,5/10,2 × 204 ≈ 50).
  • Сумарний потік через Казахстан після збільшення:12,7 млн т/рік (≈ 254 тис. б/д).
  • Темп зростання:+24,5% до рівня 2024 року.

Вплив на світовий ринок

  • Зміна балансу: більша частина російської нафти закріплюється за Китаєм через довгострокові маршрути, що звужує частку для спотових поставок на глобальному ринку.
  • Стабільність для Китаю: додаткові обсяги створюють передбачуваність для китайських НПЗ та зменшують залежність від волатильних поставок із Близького Сходу.
  • Сигнал для Brent: посилення азійського вектору збільшує попит на трубопровідні контракти, що може вплинути на премії й дисконти між азійськими сортами та Brent.
  • Обмеження впливу: без деталей щодо PoS2 (строки, фінансування, ціна) вплив газового фактору на ринок нафти лишається невизначеним.

Цитати

«Rosneft також підписала угоду з китайськими партнерами про додаткове постачання 2,5 млн тонн нафти через Казахстан.» — Сергій Цивільов

«Ми обговорили можливість створення нових маршрутів прокачування нашої продукції… Це дуже вигідні та перспективні маршрути й проєкти, які допоможуть стабілізувати світову економіку, насамперед у АТР.» — володимир путін

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice.com

Автор:

(Всего статей: 2356)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: