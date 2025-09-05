Китай посилює контроль над сонячною галуззю: збитки зростають, ринок шукає баланс

За перше півріччя 2025 року шість найбільших виробників сонячних панелей у Китаї зафіксували сукупні збитки на рівні $2,8 млрд (20,2 млрд юанів), що вдвічі перевищує показник попереднього року.
Уряд посилює заходи з обмеження надлишкових потужностей, щоб зупинити цінові війни й повернути сектор до рентабельності. Це рішення тимчасово сповільнює заміщення нафти у світовому енергобалансі, але створює основу для майбутнього тиску на нафтопопит.
Курс на якість і консолідацію
- 1П2025: сукупні збитки — $2,8 млрд, удвічі більше, ніж рік тому.
- 1 кв. 2025: усі ключові виробники зафіксували втрати.
- Причини: надлишкові потужності, цінові війни, тарифні бар’єри зі США.
- Кінець 2024: старт державних заходів зі скорочення надлишкових потужностей.
Дії уряду
- Влітку 2025 року риторика влади проти «безладної конкуренції» посилилася.
- У липні відбулася зустріч Міністерства промисловості й інформаційних технологій із 14 провідними компаніями.
- Головні вимоги:
- припинити цінові війни;
- вивести з обігу застарілі та недовантажені потужності;
- орієнтуватися на інновації та якість.
«Наступний етап надасть пріоритет якості продукції, посиленню регулювання та сталому розвитку за постійної підтримки уряду», — коментар компанії Huasun.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice.com