Обновлено: Сентябрь 05, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Китай посилює контроль над сонячною галуззю: збитки зростають, ринок шукає баланс

За перше півріччя 2025 року шість найбільших виробників сонячних панелей у Китаї зафіксували сукупні збитки на рівні $2,8 млрд (20,2 млрд юанів), що вдвічі перевищує показник попереднього року.

Уряд посилює заходи з обмеження надлишкових потужностей, щоб зупинити цінові війни й повернути сектор до рентабельності. Це рішення тимчасово сповільнює заміщення нафти у світовому енергобалансі, але створює основу для майбутнього тиску на нафтопопит.

Курс на якість і консолідацію

  • 1П2025: сукупні збитки — $2,8 млрд, удвічі більше, ніж рік тому.
  • 1 кв. 2025: усі ключові виробники зафіксували втрати.
  • Причини: надлишкові потужності, цінові війни, тарифні бар’єри зі США.
  • Кінець 2024: старт державних заходів зі скорочення надлишкових потужностей.

Дії уряду

  • Влітку 2025 року риторика влади проти «безладної конкуренції» посилилася.
  • У липні відбулася зустріч Міністерства промисловості й інформаційних технологій із 14 провідними компаніями.
  • Головні вимоги:
    • припинити цінові війни;
    • вивести з обігу застарілі та недовантажені потужності;
    • орієнтуватися на інновації та якість.

«Наступний етап надасть пріоритет якості продукції, посиленню регулювання та сталому розвитку за постійної підтримки уряду», — коментар компанії Huasun.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice.com

