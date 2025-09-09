Opec+ коригує компенсаційні графіки: наслідки для імпортерів нафтопродуктів

Шість із восьми країн Opec+, що перевищили ліміти видобутку нафти у 2024–2025 роках, подали оновлені графіки компенсацій. Це рішення має безпосередній вплив на баланс пропозиції й конкуренцію на ринках імпортерів нафтопродуктів, оскільки відображає спробу стабілізувати видобуток після періоду систематичного перевищення квот.
Корекція виробничих графіків у рамках Opec+
- Шість країн (Казахстан, Ірак, росія, ОАЕ, Кувейт, Оман) зобов’язалися скорочувати видобуток у середньому на 434 тис. барелів/добу у період з серпня 2025 року до червня 2026 року.
- Це є компенсацією за 4,779 млн барелів/добу сукупного перевищення від січня 2024 до липня 2025 року. У середньому це становило 252 тис. барелів/добу щомісячно.
- Порівняно з попереднім планом квітня 2025 року, коли середнє перевищення сягало 305 тис. барелів/добу, спостерігається поступове покращення дотримання правил.
Висновки та наслідки для ринку
- Ключові порушники – Ірак і росія – продемонстрували прогрес у виконанні графіків компенсації.
- Водночас Казахстан погіршив показники виконання зобов’язань, попри обіцянки скорочувати видобуток.
- Саудівська Аравія повністю компенсувала свої попередні перевищення, а Алжир не має відхилень для виправлення.
- З серпня 2025 року країни розпочали розгортання останнього етапу скорочення на 2,2 млн барелів/добу, погодженого ще в листопаді 2023 року.
- З жовтня стартує ще одне поступове зняття обмежень на 1,65 млн барелів/добу.
Логіка впливу на конкуренцію та ринки імпортерів
- Скорочення у 2026 році створює перспективу тимчасового дефіциту пропозиції, що може підвищити ціновий тиск для імпортерів.
- Зменшення середнього перевищення з 305 тис. до 252 тис. барелів/добу свідчить про зміцнення дисципліни в Opec+, що підвищує передбачуваність ринку.
- Різний рівень виконання зобов’язань між країнами формує нерівні конкурентні умови, де імпортери будуть змушені пристосовуватися до змінних потоків постачання.
- Компенсаційні графіки мають стратегічний вплив: з одного боку, обмежують пропозицію, а з іншого – зменшують надлишковий тиск на ціни у довгостроковій перспективі.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus Media