Opec+ коригує компенсаційні графіки: наслідки для імпортерів нафтопродуктів

Обновлено: Сентябрь 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Opec+ коригує компенсаційні графіки: наслідки для імпортерів нафтопродуктів

Шість із восьми країн Opec+, що перевищили ліміти видобутку нафти у 2024–2025 роках, подали оновлені графіки компенсацій. Це рішення має безпосередній вплив на баланс пропозиції й конкуренцію на ринках імпортерів нафтопродуктів, оскільки відображає спробу стабілізувати видобуток після періоду систематичного перевищення квот.

Корекція виробничих графіків у рамках Opec+

  • Шість країн (Казахстан, Ірак, росія, ОАЕ, Кувейт, Оман) зобов’язалися скорочувати видобуток у середньому на 434 тис. барелів/добу у період з серпня 2025 року до червня 2026 року.
  • Це є компенсацією за 4,779 млн барелів/добу сукупного перевищення від січня 2024 до липня 2025 року. У середньому це становило 252 тис. барелів/добу щомісячно.
  • Порівняно з попереднім планом квітня 2025 року, коли середнє перевищення сягало 305 тис. барелів/добу, спостерігається поступове покращення дотримання правил.

Висновки та наслідки для ринку

  • Ключові порушники – Ірак і росія – продемонстрували прогрес у виконанні графіків компенсації.
  • Водночас Казахстан погіршив показники виконання зобов’язань, попри обіцянки скорочувати видобуток.
  • Саудівська Аравія повністю компенсувала свої попередні перевищення, а Алжир не має відхилень для виправлення.
  • З серпня 2025 року країни розпочали розгортання останнього етапу скорочення на 2,2 млн барелів/добу, погодженого ще в листопаді 2023 року.
  • З жовтня стартує ще одне поступове зняття обмежень на 1,65 млн барелів/добу.

Логіка впливу на конкуренцію та ринки імпортерів

  • Скорочення у 2026 році створює перспективу тимчасового дефіциту пропозиції, що може підвищити ціновий тиск для імпортерів.
  • Зменшення середнього перевищення з 305 тис. до 252 тис. барелів/добу свідчить про зміцнення дисципліни в Opec+, що підвищує передбачуваність ринку.
  • Різний рівень виконання зобов’язань між країнами формує нерівні конкурентні умови, де імпортери будуть змушені пристосовуватися до змінних потоків постачання.
  • Компенсаційні графіки мають стратегічний вплив: з одного боку, обмежують пропозицію, а з іншого – зменшують надлишковий тиск на ціни у довгостроковій перспективі.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus Media

Автор:

(Всего статей: 2366)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: