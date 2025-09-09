Saudi Aramco втрачає капіталізацію й рентабельність: як це змінює ринки

У червні–вересні 2025 року низка публікацій зафіксувала падіння ринкової вартості Saudi Aramco до/близько $1,5 трлн, десяте поспіль квартальне зниження чистого прибутку до $22,67 млрд у 2 кв. 2025 (–22% р/р), скорочення EBITDA до $24,5 млрд (–13,7%) та виручки до $108,57 млрд (–13,5% р/р). Компанія одночасно утримує базові дивіденди і посилює запозичення (у т.ч. планує доларовий сукук), а також розглядає продаж/ліз-бек активів для вивільнення капіталу. Це посилює конкуренцію серед експортерів і переформатовує умови на ринках імпортерів нафтопродуктів у бік більшої волатильності та чутливості до ціни.
Аналіз: «Aramco 06–09/2025 — фінанси, стратегія, наслідки для імпортерів»
1) Фінансові тренди (Q2 & H1 2025)
- Чистий прибуток (Q2): $22,67 млрд (–22% р/р; десяте квартальне падіння поспіль). Причини: нижчі ціни на сиру нафту та продукти переробки.
- EBITDA (Q2): $24,5 млрд (–13,7%).
- Виручка (Q2): $108,57 млрд (–13,5% р/р).
- Чистий прибуток (H1): $48,68 млрд (–13,6% р/р). Adjusted H1: близько $50,9 млрд.
- Дивіденди: збереження базової виплати попри спад прибутку (орієнтир ~$21,1 млрд за квартал).
2) Баланс, борг і структура капіталу
- Зростання навантаження: повідомлення про підвищення геарингу у II кв. 2025 та курс на запозичення для підтримки виплат і CAPEX.
- Плани сукука (фінансові інструменти, аналогічні облігаціям) у вересні 2025 р.: орієнтир $3–4 млрд доларових ісламських облігацій.
- Вивільнення капіталу через продажі/ліз-бек (напр., угода на ~$11 млрд щодо газових об’єктів Jafurah) для перерозподілу коштів у «ядрові» бізнеси.
3) Ринкова капіталізація та позиція серед мейджорів
- Капіталізація опускалася до/близько $1,5 трлн (втрачено >$800 млрд від піку ~2022). Зміщення в рейтингу за вартістю вниз відносно техгігантів.
- Акції: просідання до ~SAR 24 у серпні 2025 (–12–15% з початку року за окремими оцінками).
4) Логіка впливу на конкуренцію серед експортерів
- Ціновий тиск і маржі: нижче середнє реалізоване цінове оточення (наприклад, <$70/бар. у Q2 за деякими оцінками) стискає маржі експортерам з вищими витратами, посилюючи перевагу виробників з низькою собівартістю.
- Дивідендна дисципліна Aramco (+позики) може тримати пропозицію стабільною у короткому періоді, але обмеження CAPEX і продажі активів змінюють розстановку сил у середньостроковій перспективі.
- Фінансова гнучкість через сукук + ліз-бек знижує миттєвий тиск на скорочення видобутку, що підтримує експортні обсяги в конкурентній боротьбі з іншими постачальниками Близького Сходу та США.
5) Наслідки для ринків імпортерів нафтопродуктів
- Короткостроково: слабший прибуток Aramco на тлі м’якших цін і сигналів про можливий надлишок пропозиції до кінця 2025–2026 знижує ціновий тиск на імпортерів (дешевші feedstock & нафтопродукти), посилюючи цінову конкуренцію між НПЗ у ЄС/Азії.
- Середньостроково: якщо скорочення витрат/продаж активів обмежать нарощування переробних/хімічних потужностей, це може підвищити чутливість до перебоїв і збільшити волатильність спредів на дизель/авіаційне пальне.
- Фінансування через сукук зберігає інвестиційні програми, що стримує ризик дефіциту у 2026+, але Водночас збільшує залежність від ринку капіталу — імпортери мають враховувати премії за ризик у фрахті та хеджуванні.
- Розширення диференціації постачань: імпортери переорієнтовують мікси між Близьким Сходом, США та Західною Африкою, підсилюючи конкуренцію за маржинальні партії та арбітражні вікна.
6) Ключові ризики та сценарії
- Ціни на нафту: за базового сценарію помірного надлишку наприкінці 2025–2026 рр. — конкуренція посилюється, імпортери отримують виграш у закупівельній ціні.
- Кредитний цикл: подорожчання фінансування може урізати CAPEX, посилюючи ризик локальних дефіцитів у пікові сезони попиту на ДП/авіапальне.
- Політичні/логістичні збої: геополітика і навігаційні обмеження здатні перекреслити «м’який» ціновий фон, різко піднявши премії і фрахт.
7) Висновки
- Факт: падіння прибутку (–22% у Q2), EBITDA (–13,7%) та ринкової вартості до/близько $1,5 трлн супроводжується збереженням великих дивідендів і нарощенням запозичень.
- Висновок: Aramco перекладає частину навантаження із операційного грошового потоку на борговий ринок, щоб утримати інвесторську довіру; це стискає простір для агресивного цінового демпінгу у довгій перспективі, але стабілізує поставки у короткій.
- Для імпортерів: у 2025–H1’26 очікується більше конкуренції за ринки збуту серед експортерів, що покращує закупівельні умови; однак капіталовитрати та боргові обмеження можуть посилити волатильність у подальшому.
