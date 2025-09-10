Саудівська Аравія готує нову стратегію $1-триліонного інвестиційного фонду

Публічний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF), що управляє активами на понад $1 трлн, до кінця року представить нову довгострокову стратегію. Мета – підтримати економіку країни, зменшити її залежність від нафти та підвищити прибутковість інвестицій.
Майбутня стратегія фонду стане ключовою для трансформації економіки Саудівської Аравії та її позицій на світових енергетичних ринках.
Стратегія трансформації PIF
- Оновлення стратегії: до двох місяців PIF затвердить план розвитку до 2030 року та далі – до 2040 року і понад це.
- Активи під управлінням: у 2024 році обсяг активів зріс на 19% – до $913 млрд.
- Прибутковість: середня річна дохідність портфеля з 2017 року становить 7,2%.
- Доходи: у 2024 році загальні доходи зросли на 25%.
- Ліквідність: грошовий баланс залишається стабільним рік до року.
Фокус на внутрішні інвестиції
- 80% інвестицій зосереджено в межах Саудівської Аравії.
- Серед пріоритетних напрямів – так звані Giga-проєкти:
- Neom – «розумне місто майбутнього».
- Red Sea Global – найбільший у світі проєкт регенеративного туризму.
Виклики для фонду
- Низькі ціни на нафту у 2025 році посилюють тиск на бюджет та доходи від нафти.
- За останній рік фонд знизив вартість своїх мегапроєктів на $8 млрд через перевищення бюджетів та слабші нафтові доходи.
- Інвестиції у Neom та інші мегапроєкти наприкінці 2024 року оцінювалися у $56 млрд – на 12,4% менше, ніж роком раніше.
«Упродовж найближчих двох місяців ми визначимо нову стратегію для PIF – це продовження початкової, розрахованої до 2030 року, і водночас її продовження до 2040 року і далі», – заявив Ясір аль-Румаян, губернатор PIF, в інтерв’ю Девіду Рубенштейну у Вашингтоні.
Висновки
- Фонд демонструє стійке зростання активів та доходів, що свідчить про ефективність його інвестиційної політики.
- Конкурентна боротьба на ринках енергії та інвестицій посилюється, і нова стратегія PIF спрямована на зменшення залежності від нафти.
- Ризики залишаються: бюджетні перевитрати та падіння цін на нафту обмежують фінансову стабільність Giga-проєктів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com
