Обновлено: Сентябрь 12, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Saudi Aramco закликала азійських покупців збільшити обсяги постачання на жовтень після різкого зниження цін: премія для Arab Light встановлена на рівні $2,20/бар. до Dubai/Oman, що на $1/бар. нижче за вересень і значно більше за очікування аналітиків ($0,40–$0,70/бар.). Інші сорти здешевшали на $0,90–$1/бар. Попри вересневе підвищення до $3,20/бар. (п’ятимісячний максимум), нинішній крок, синхронний із анонсом OPEC+ про використання скорочень на 1,65 млн бар./добу, імовірно спрямований на повернення частки ринку в Азії.

Карта впливу рішень Aramco на азійський ринок нафти

Контекст і хронологія

  • 11 вересня 2025 року (за повідомленням Reuters): Aramco пропонує більші знижки та заохочує додаткові закупівлі для жовтневих відвантажень.
  • Вересень: премія для Arab Light підвищена до $3,20/бар. над Oman/Dubai — 5-місячний максимум.
  • Жовтень: премія знижена до $2,20/бар., тобто мінус $1/бар. до вересня.
  • Інші саудівські сорти: коригування на −$0,90–−$1/бар. на жовтень.

Цінові параметри та їхня логіка

  • Фактичні зміни: Arab Light: $3,20 → $2,20/бар. (−$1,00/бар.) проти очікуваних −$0,40–−$0,70/бар.
  • Діапазон для інших сортів: −$0,90–−$1,00/бар. у жовтні.
  • Порівняння з очікуваннями: реальне зниження на 43%–150% глибше, ніж прогнозований коридор (в абсолютному вимірі −$1 проти −$0,40/−$0,70).

Попит та пропозиція

  • Риторика попиту: минулого місяця Aramco оцінювала 2П 2025 як сильніший за 1П 2025 на понад 2 млн бар./добу.
  • Пропозиція та політика OPEC+: анонсовано використання «останнього шару» скорочень на 1,65 млн бар./добу.
  • Операційні ознаки: на APPEC у Сінгапурі обговорювалися більші саудівські постачання до Азії в наступному місяці; через це, за двома джерелами Reuters, виділення обсягів на жовтень відкладено до наступного тижня.

Висновки

  • Висновок 1: боротьба за частку ринку в Азії.
    • Обґрунтування: глибина зниження премії (−$1/бар.) перевищує консенсусні очікування (−$0,40–−$0,70), що відповідає стратегії агресивнішого ціноутворення для стимулювання закупівель.
    • Наслідок для конкуренції: посилення цінового тиску на постачальників, орієнтованих на азійський ринок (Близький Схід, Західна Африка тощо), та потенційна переконфігурація спредів проти Oman/Dubai.
  • Висновок 2: розрив між деклараціями про попит і реальною ціновою дією.
    • Обґрунтування: попри озвучений Aramco приріст попиту у 2П 2025 на >2 млн бар./добу, компанія зменшує премії, що сигналізує про прагнення зафіксувати обсяги зараз, а не покладатися лише на інерцію попиту.
    • Наслідок для ринку: можливе вирівнювання структури спредів у бік більш конкурентних пропозицій для азійських НПЗ.
  • Висновок 3: взаємодія з політикою OPEC+.
    • Обґрунтування: зниження премій відбулося після оголошення щодо «останнього шару» скорочень на 1,65 млн бар./добу; це може бути тактикою компенсації обмежень видобутку через ціноутворення та стимулювання постачань у пріоритетний регіон.
    • Наслідок: перерозподіл торгових потоків на користь Перської затоки в Азії у жовтні.
  • Висновок 4: короткострокова волатильність у виділенні обсягів.
    • Обґрунтування: затримка із жовтневими алокаціями до «наступного тижня» узгоджується з переговорами на APPEC та пошуком оптимального балансу ціни/обсягу.
    • Наслідок: операційна невизначеність для закупівельників у короткому вікні планування, можливі коригування графіків постачання.

«Фундаментальні фактори ринку залишаються сильними, і ми очікуємо, що попит на нафту у другій половині 2025 року буде більш ніж на два мільйони барелів на добу вищим, ніж у першій половині», — президент і CEO Saudi Aramco Амін Нассер.

Що це означає для азійських НПЗ

  • Короткостроково: привабливіші диференціали до бенчмарку Oman/Dubai, можливість збільшити закупівлі жовтневих партій на фоні зниженої премії.
  • Середньостроково: якщо стратегія Aramco спрямована на відновлення частки, конкуренти можуть відповісти контрзнижками, що посилить цінову конкуренцію у 4 кв. 2025.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

Автор:

(Всего статей: 2374)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: