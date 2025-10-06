Аналітики розділилися: чи настав надлишок нафти у світі?

Звіт Bloomberg про кілька мільйонів барелів близькосхідної нафти, які залишилися непроданими, спровокував дискусію щодо початку світового надлишку. Проте експерти вказують, що фізичний ринок цього поки не відчуває, а зимовий попит і санкційні обмеження можуть утримати ціни від падіння.

Світовий ринок нафти: суперечливі сигнали насичення

Баланс між надлишком і попитом

  • Від 6 до 12 млн барелів близькосхідної нафти залишилися без покупців у листопадовому циклі, за даними Bloomberg.
  • Індія та Китай не поспішали закуповувати нові партії, що може свідчити про тимчасове охолодження попиту.
  • Ф’ючерсна крива нафти Abu Dhabi Murban вирівнялася — ознака можливої надлишкової пропозиції.
  • Водночас очікування підвищення цін на нафту Саудівської Аравії для азійських ринків свідчать про здоровий попит, а не про надлишок.

Позиції аналітиків: суперечливі інтерпретації

  • Ванда Харі (Vanda Insights) наголосила, що ринок поки не бачить надлишку:

    «Надлишок перебільшений. Якщо Китай продовжить закупівлі для запасів — це сигнал зростання попиту» (Ванда Харі, The National)

  • Харі також відзначила сезонне зростання споживання палива у північній півкулі з початком опалювального сезону.
  • Філ Флінн (Price Futures Group) зазначив, що розрив між листопадом і груднем у $1 за барель не підтверджує теорію надлишку.
  • Аналітик назвав ситуацію «енергетичним чистилищем», де ОПЕК утримує ціни в діапазоні “болю” — достатньо високі для прибутків, але тиснуть на сланцеву нафту США.

Вплив дій ОПЕК і рф на конкуренцію

  • Чутки про можливе збільшення видобутку ОПЕК були швидко спростовані, що демонструє контрольований інформаційний вплив на ціни.
  • Додаткові обмеження на експорт пального з боку росії:
    заборона експорту бензину до кінця року та скорочення дизельних постачань, що потенційно звужує пропозицію на світових ринках.
  • Причиною частково стали атаки дронів України на російські НПЗ — це фактор, який знижує глобальну пропозицію і посилює конкуренцію за доступні ресурси.

Глобальний попит і динаміка експорту

  • У серпні експорт перевищував десятирічні середні показники, але попит залишався достатньо сильним, аби поглинути додаткові обсяги.
  • Марк Тот (Vortexa) у серпні відзначав, що страхи перенасичення не реалізувалися: навіть збільшення експорту з Саудівської Аравії та ОАЕ не спричинило надлишку.
  • Попит з Південної Америки (Бразилія, Гайана) також зріс, компенсуючи потенційне перевиробництво.

Геополітичні фактори та санкційний тиск

  • G7 готує нові санкції проти росії, що торкнуться енергетики, фінансів і оборонного сектору, — за оцінкою аналітика MUFG Соджін Кім.
  • Це створює висхідний тиск на ціни, оскільки ринок очікує можливе скорочення постачань.
  • Водночас політика адміністрації Трампа щодо стримування цін на пальне в США обмежує цей ефект.
  • Реакція цін на новини про санкції або плани ОПЕК слабшає, що свідчить: справжнього надлишку нафти немає.

Висновки та вплив на ринки

  • Надлишок нафти наразі не підтверджується фізичними обсягами або падінням цін.
  • Ринки реагують більше на очікування та інформаційні сигнали, ніж на реальний дисбаланс.
  • Санкції, зимовий попит і обмеження з боку росії створюють структурну підтримку цін.
  • Рівновага між попитом і пропозицією залишається нестійкою, але тенденції вказують радше на збереження цінового коридору, ніж на колапс.

Вплив на конкуренцію

  • США втрачають частку на ринку через контроль ОПЕК над цінами у «діапазоні болю».
  • Близькосхідні постачальники стикаються з новими конкурентами з Південної Америки, зокрема Бразилії та Гайани.
  • Санкційна політика Заходу проти росії сприяє перерозподілу потоків нафти і посиленню азійського ринку.

Перспектива

  • Під впливом геополітичних ризиків і сезонного попиту ціни залишаться стабільними у короткостроковій перспективі.
  • Довгостроково ситуація визначатиметься взаємодією між ОПЕК, США та азійськими імпортерами.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com

