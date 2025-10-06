OPEC+ і знову витоки Reuters: нова боротьба за контроль над ринком нафти

OPEC+ і знову витоки Reuters: нова боротьба за контроль над ринком нафти

OPEC+ готує чергове збільшення обсягів постачання нафти у листопаді, що вже спричинило значні коливання цін. За даними Reuters, саудівська аравія прагне масштабного підвищення, тоді як росія закликає до обережності. Водночас реальна спроможність країн виконати заявлені квоти залишається під сумнівом.

Енергетична рівновага OPEC+

1. Передумови

  • Reuters знову посилається на анонімні джерела, повідомляючи про плани OPEC+ щодо підвищення постачання у листопаді.
  • Саудівська Аравія пропонує збільшити квоти на від 274 000 до 548 000 барелів на добу.
  • росія підтримує скромніше підвищення — лише на 137 000 барелів на добу.
  • Очікується віртуальне засідання восьми ключових виробників OPEC+ у неділю.

2. Реакція та заперечення OPEC

  • За три дні до публікації OPEC різко розкритикувала ЗМІ, назвавши попередні повідомлення про підвищення на пів мільйона барелів “цілком неточними та такими, що вводять в оману”.
  • Цю заяву сприйняли як прямий випад у бік Reuters, чиї звіти вже вплинули на зниження цін.

3. Розрив між квотами та реальністю

  • З квітня OPEC+ поетапно знімає обмеження на видобуток, проте фактично реалізовано лише приблизно 75% заявлених обсягів.
  • Багато членів альянсу не мають можливості збільшити видобуток навіть за бажання.
  • Нігерія, Ангола та Ірак продовжують виконувати “компенсаційні скорочення” через попереднє перевиробництво.
  • Лише саудівська аравія та ОАЕ володіють реальними резервними потужностями для збільшення постачання.

4. Вплив на ринок і ціни

  • Ринок реагує не на фактичні зміни, а на інформаційні витоки — “театралізовану” боротьбу між Reuters та OPEC.
  • Попри заяви про потенційне зростання постачання, додаткова нафта поки що не з’явилася на ринку.
  • Brent подешевшав більш ніж на 7% за тиждень через очікування надлишкової пропозиції.
  • Розрив між квотами на папері та реальними фізичними потоками залишається рекордно великим.

5. Висновки

  • Наявна ситуація демонструє залежність ринку нафти від інформаційних сигналів, а не від реального обсягу видобутку.
  • Позиції країн-членів OPEC+ вказують на зростаючу внутрішню конкуренцію між виробниками з різним рівнем потужностей.
  • Якщо OPEC+ оголосить збільшення квот без фактичного зростання видобутку, це може поглибити недовіру ринку і спричинити волатильність цін.
  • Зниження цін на Brent на понад 7% свідчить про чутливість ринку до інформаційних ризиків та можливу переоцінку ризиків надлишкової пропозиції.

“Звіти Reuters не відображають реальну картину видобутку та постачання нафти”, — йдеться у заяві OPEC, опублікованій після попередніх повідомлень агентства.

6. Висновки для майбутнього

  • Інформаційні витоки продовжуватимуть формувати короткострокові коливання ринку, зменшуючи довіру до офіційних даних.
  • У 2025 році головною проблемою OPEC+ стане не фізичний дефіцит, а контроль над інформаційними потоками.
  • Ймовірно, зросте роль незалежних агентств та аналітичних центрів у перевірці фактичних обсягів постачання.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com


«`

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

