Казахстан підтримує збільшення видобутку нафти в межах домовленостей ОПЕК+

Казахстан офіційно підтримав рішення ОПЕК+ поступово збільшувати обсяги видобутку нафти. Такий крок може вплинути на баланс сил на світовому ринку, адже країна вже перевищує свої квоти, водночас обіцяючи дотримання умов угоди.
Розширення видобутку Казахстаном і наслідки для нафтового ринку
Позиція Казахстану
- Президент Касим-Жомарт Токаєв заявив про підтримку рішення ОПЕК+ скасувати частину скорочень виробництва.
- Він наголосив, що країна підтримує поступове збільшення обсягів видобутку, водночас ставить у пріоритет захист національних інтересів.
- Заяву оприлюднила пресслужба президента після зустрічі з генеральним секретарем ОПЕК Хайтамом Аль Гаїсом.
Поточна ситуація з квотами
- Казахстан є учасником угоди ОПЕК+, але систематично перевищує свою квоту протягом кількох років.
- Попри обіцянки компенсувати перевиробництво, країна досі не виконала ці зобов’язання.
- Зустріч країн ОПЕК+ запланована на 5 жовтня для визначення рівня видобутку на листопад.
Плановане збільшення видобутку
- Очікується, що альянс розгляне питання скасування ще 137 тис. барелів на добу (bpd) із загального скорочення у 1,65 млн bpd.
- Перший етап відновлення видобутку вже стартує у жовтні, також на 137 тис. bpd.
- Таким чином, у листопаді може бути відновлено близько 16,5% попередніх скорочень.
Вплив на ціни та ринок
- Ціни на нафту марки Brent залишаються стабільними – близько $70 за барель, що вище очікуваних $65.
- Аналітики припускають, що реальне збільшення виробництва менше за заявлене, оскільки деякі країни вже працюють на межі потужностей.
- Інші, як Казахстан, намагаються компенсувати попереднє перевиробництво, що створює нерівність у дотриманні домовленостей.
Національні проєкти та зростання видобутку
- Країна підвищила видобуток цього року завдяки розширенню проєктів за участі міжнародних компаній, зокрема Chevron.
- Міністр енергетики Єрлан Аккенженов зазначив, що зростання відбувається переважно на родовищі Тенгіз.
-
«Поки що ми не можемо вписатися в графіки компенсації, але Казахстан робить усе можливе, щоб виконати угоду ОПЕК+ і залишається відданим їй», — цитує міністра агентство Інтерфакс.
Висновки та вплив на конкуренцію
- Підтримка Казахстаном розширення видобутку свідчить про прагнення зміцнити свої позиції на ринку, збалансовуючи національні інтереси з колективними рішеннями ОПЕК+.
- Невиконання квот окремими членами угоди створює ризик нерівномірного навантаження між країнами та потенційного тиску на ціни.
- Водночас збереження стабільної ціни на нафту поблизу $70 демонструє, що ринок очікує контрольованого зростання пропозиції без різких коливань.
- Розширення виробництва на родовищі Тенгіз може збільшити частку Казахстану в світовому експорті, посилюючи його роль як регіонального гравця.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com