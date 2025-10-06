Казахстан підтримує збільшення видобутку нафти в межах домовленостей ОПЕК+

Казахстан підтримує збільшення видобутку нафти в межах домовленостей ОПЕК+

Казахстан офіційно підтримав рішення ОПЕК+ поступово збільшувати обсяги видобутку нафти. Такий крок може вплинути на баланс сил на світовому ринку, адже країна вже перевищує свої квоти, водночас обіцяючи дотримання умов угоди.

Розширення видобутку Казахстаном і наслідки для нафтового ринку

Позиція Казахстану

  • Президент Касим-Жомарт Токаєв заявив про підтримку рішення ОПЕК+ скасувати частину скорочень виробництва.
  • Він наголосив, що країна підтримує поступове збільшення обсягів видобутку, водночас ставить у пріоритет захист національних інтересів.
  • Заяву оприлюднила пресслужба президента після зустрічі з генеральним секретарем ОПЕК Хайтамом Аль Гаїсом.

Поточна ситуація з квотами

  • Казахстан є учасником угоди ОПЕК+, але систематично перевищує свою квоту протягом кількох років.
  • Попри обіцянки компенсувати перевиробництво, країна досі не виконала ці зобов’язання.
  • Зустріч країн ОПЕК+ запланована на 5 жовтня для визначення рівня видобутку на листопад.

Плановане збільшення видобутку

  • Очікується, що альянс розгляне питання скасування ще 137 тис. барелів на добу (bpd) із загального скорочення у 1,65 млн bpd.
  • Перший етап відновлення видобутку вже стартує у жовтні, також на 137 тис. bpd.
  • Таким чином, у листопаді може бути відновлено близько 16,5% попередніх скорочень.

Вплив на ціни та ринок

  • Ціни на нафту марки Brent залишаються стабільними – близько $70 за барель, що вище очікуваних $65.
  • Аналітики припускають, що реальне збільшення виробництва менше за заявлене, оскільки деякі країни вже працюють на межі потужностей.
  • Інші, як Казахстан, намагаються компенсувати попереднє перевиробництво, що створює нерівність у дотриманні домовленостей.

Національні проєкти та зростання видобутку

  • Країна підвищила видобуток цього року завдяки розширенню проєктів за участі міжнародних компаній, зокрема Chevron.
  • Міністр енергетики Єрлан Аккенженов зазначив, що зростання відбувається переважно на родовищі Тенгіз.

  • «Поки що ми не можемо вписатися в графіки компенсації, але Казахстан робить усе можливе, щоб виконати угоду ОПЕК+ і залишається відданим їй», — цитує міністра агентство Інтерфакс.

Висновки та вплив на конкуренцію

  • Підтримка Казахстаном розширення видобутку свідчить про прагнення зміцнити свої позиції на ринку, збалансовуючи національні інтереси з колективними рішеннями ОПЕК+.
  • Невиконання квот окремими членами угоди створює ризик нерівномірного навантаження між країнами та потенційного тиску на ціни.
  • Водночас збереження стабільної ціни на нафту поблизу $70 демонструє, що ринок очікує контрольованого зростання пропозиції без різких коливань.
  • Розширення виробництва на родовищі Тенгіз може збільшити частку Казахстану в світовому експорті, посилюючи його роль як регіонального гравця.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com

