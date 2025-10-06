Індія планує довгострокові постачання LPG  із США: зміна балансу на глобальному ринку

Найбільші державні нафтогазові компанії Індії вперше шукають довгострокові контракти на постачання зрідженого нафтового газу (ЗВГ) зі Сполучених Штатів. Це може суттєво змінити глобальні потоки енергоносіїв і перерозподілити вплив між ключовими експортерами — США, Саудівською Аравією та росією.
Розширення енергетичних партнерств Індії
Індійська стратегія енергетичної диверсифікації
- Державні корпорації Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) та Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) уперше ініціювали тендер на довгострокове постачання ЗВГ із США.
- До цього Індія мала стабільні контракти із Саудівською Аравією, що залишалася ключовим партнером у сфері ЗВГ.
- Пошук нових джерел енергопостачання є реакцією на торговельну політику адміністрації США, спрямовану на зміну глобальних енергопотоків.
Глобальні потоки ЗВГ: США виходять у лідери
- Постачання ЗВГ із Близького Сходу у вересні 2025 року сягнуло 1,46 млн барелів на добу, що на 200 тис. барелів/добу більше, ніж роком раніше (за даними Vortexa).
- Постачання ЗВГ зі США також оновило рекорд, із зростанням виробництва на 3,5% від початку року.
- 46% світових обсягів експорту ЗВГ припадає на США, тоді як 33% — на Близький Схід.
- Основні напрямки експорту — Північно-Східна Азія (39%), що підтверджує зростання попиту в регіоні.
Політичний фактор: мита і російська нафта
- США запровадили 50% тариф на індійські товари у серпні 2025 року, подвоївши попередній рівень через продовження імпорту Індією російської нафти.
- Відповіддю Індії стало прагнення збільшити імпорт американських енергоресурсів, що може сприяти перегляду митної політики Вашингтона.
- Попри скорочення імпорту російської нафти на 100 тис. барелів на добу у вересні, вона досі становить приблизно третину усіх постачань до Індії.
Логічні висновки та вплив на ринки
- Довгострокові контракти Індії з США можуть знизити залежність від Саудівської Аравії і посилити конкуренцію між постачальниками ЗВГ.
- Збільшення ролі США як експортера може призвести до перерозподілу торговельних потоків у бік Південної Азії та АТР.
- Політичний компроміс між Вашингтоном і Нью-Делі здатен зменшити тарифний тиск і стимулювати енергетичну співпрацю.
- Водночас продовження імпорту російської нафти свідчить про прагматичний підхід Індії до енергетичного балансу, де ключову роль відіграє економічна вигода.
«Індія не відмовляється від імпорту російської нафти, але розширює джерела постачання ЗВГ, що демонструє її прагнення до стратегічної гнучкості» — за даними Bloomberg.
Перспективи для світового ринку
- Зростання експорту ЗВГ зі США може змінити структуру цін на нафтохімічних ринках і вплинути на маржу азійських НПЗ.
- Очікується, що 2026 рік стане переломним у перерозподілі часток ринку між США, Близьким Сходом та рф.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com