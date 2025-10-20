Падіння цін на бензин у США на тлі зниження вартості нафти

Середні ціни на бензин у США та зокрема у штаті Вермонт демонструють сталу тенденцію до зниження, що напряму пов’язано з падінням світових цін на нафту нижче $60 за барель. Аналітики очікують подальше здешевлення пального, що може суттєво вплинути на динаміку енергетичних ринків та споживчу активність.
Вплив падіння цін на нафту на бензинові ринки США
Загальна ситуація
- Середня ціна бензину у штаті Вермонт становить $3.14 за галон, що на 1 цент менше, ніж тиждень тому, на 7 центів менше, ніж місяць тому, і на 4 центи нижче, ніж рік тому (дані AAA).
- Найнижча ціна у штаті цього тижня — $2.83/галон, найвища — $4.20/галон. Різниця становить $1.37 за галон.
- Найменші ціни зафіксовано у графствах Беннінгтон ($2.94/г) і Ратленд ($3.01/г), найвищі — у Ессекс ($3.23/г), Франклін ($3.23/г) і Гранд-Айл ($3.26/г).
Динаміка у Берлінгтоні
- У Берлінгтоні середня ціна знизилась на 1.9 центи/галон за тиждень, становлячи $3.21/г (опитування 100 станцій за даними GasBuddy).
- Порівняно з минулим місяцем ціни нижчі на 6.6 центів, а з минулим роком — на 1.4 цента.
- Різниця між найдешевшою ($3.07/г) і найдорожчою ($3.39/г) станціями — 32 центи.
Загальнонаціональні показники
- Середня національна ціна бензину впала на 6 центів за тиждень, до $3.05/г.
- Порівняно з попереднім місяцем ціна знизилась на 13 центів, а з минулим роком — на 15 центів.
- Ціна дизельного пального впала на 3.5 центи за тиждень і становить $3.628/г.
Порівняння із сусідніми регіонами
- Олбані: $3.13/г, зниження на 1.6 цента за тиждень.
- Нью-Гемпшир: $2.95/г, зниження на 2.6 цента за тиждень.
Причини падіння
- Аналітики GasBuddy відзначають, що зниження цін пов’язане з падінням світових цін на нафту нижче $60/барель.
- Понад 40 штатів фіксують зниження вартості пального, і це може призвести до подальшого падіння національного середнього показника нижче $3/г.
- Очікується, що в окремих штатах, як-от Оклахома, Техас чи Вісконсин, ціна може впасти нижче $2/г — рівень, який не спостерігався з часів пандемії.
«Американці, схоже, на порозі того, щоб побачити національну середню ціну нижче $3 за галон — уперше за багато років», — зазначив Патрік Де Гаан, керівник аналітики з питань нафтопродуктів у GasBuddy. «Зниження цін на нафту й бензин, у поєднанні зі зростанням заробітних плат, означає, що американці витрачають найменшу частку свого доходу на пальне за останні роки».
Висновки
- Стійке зниження цін на нафту напряму зменшує витрати споживачів і підсилює купівельну спроможність, особливо у секторі транспорту.
- Ймовірне подальше падіння середньої ціни на бензин нижче $3/г створить короткостроковий позитивний ефект для споживачів, але може знизити прибутковість нафтопереробних компаній.
- Якщо тенденція збережеться, енергетичний ринок США увійде у фазу стабільного зниження вартості пального на тлі збільшення пропозиції та стабільного попиту.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Vermont Business Magazine