Австралія має заборонити продаж нових бензинових і дизельних авто до 2035 року, аби прискорити перехід на електротранспорт

У першій половині 2025 року в Австралії продано понад 72 тис. електромобілів і plug-in гібридів — близько 12% усіх нових авто, що на ≈25% більше проти того самого періоду 2024-го. Попри прискорення, країна суттєво відстає від лідерів (Норвегія 98,3%, Непал 76%, Китай 51%).

Автор матеріалу обґрунтовує: без заборони продажів ДВЗ із 2035 досягти цілей зі скорочення викидів на транспорті (–62%…–70% до 2035) не вдасться; транспорт уже становить 22% національних викидів і є найшвидше зростальною категорією.

2035 як точка неповернення для автотранспорту Австралії

  • Проблема
    • Транспорт = 22% загальних викидів; швидке зростання.
    • Електромобілі в автопарку: лише ≈2% із 21,7 млн авто (нинішній автопарк).
    • Поточні продажі EV: 12% нових авто (1H2025) — замало для цілей 2035.
  • Ціль
    • EV-частка нових продажів: щонайменше 50% у наступне десятиріччя.
    • Сумісність із торговими партнерами: ЄС-підхід до 2035, мандати Великої Британії.
  • Політичний інструмент
    • Заборона нових бензинових/дизельних авто з 2035.
    • Проміжні орієнтири: індикатори прогресу, перегляди, захист від лазівок.
    • Підкріплення: стандарти ефективності, стимули, інфраструктура заряджання, справедливе тарифоутворення доріг.
  • Міжнародний досвід
    • ЄС: усі авто після 2035 мають бути нульових викидів, із вузьким винятком для е-палив.
    • Велика Британія: до 203080% нових авто та 70% фургонів — нульових викидів; 100% — до 2035.
  • Соціально-економічні умови
    • Спротив: автовиробники ДВЗ, дилери, політичні ризики в регіонах.
    • Підтримка: виробники EV, оператори зарядок; суспільне схвалення зростає.
    • Необхідні запобіжники: підтримка низькодохідних/сільських домогосподарств, трейд-ін, збереження доступного вторинного ринку.
  • Наслідки для ринків нафти та нафтопродуктів
    • Скорочення попиту на бензин/дизель у нових продажах з 2035 → поступове зниження споживання в міру оновлення автопарку.
    • Тиск на маржі НПЗ, що працюють на моторні палива для австралійського ринку, та на імпортні потоки нафтопродуктів.
    • Зміна структури попиту: перерозподіл капіталу з нафтопродуктів у електромережі та зарядну інфраструктуру.

Чому потрібна поетапна заборона

  • Без посилення політики та чіткої дати припинення продажів ДВЗ виконати нову ціль скорочення викидів на –62%…–70% до 2035 неможливо.
  • Нині EV — лише ≈2% з 21,7 млн авто на дорогах; навіть за темпу продажів 12% оновлення автопарку буде надто повільним.

Як працює міжнародний прецедент і «запобіжники»

  • ЄС ухвалив один із найжорсткіших підходів: усі авто/фургони з 2035 — нульових викидів, із вузьким винятком для е-палив (CO₂ + водень). Політична боротьба (позиція Німеччини) призвела до компромісу й ризику лазівок.
  • Урок для Австралії: встановлювати проміжні цілі, механізми перегляду, захист від обходу правил, підтримку інфраструктури та справедливості.
  • Велика Британія вже закріпила траєкторію: 80% нових авто та 70% фургонів — до 2030, 100% — до 2035.

Політика та опір

  • Запровадження стандартів ефективності вже викликало сильний спротив, попри відсутність прямих квот/заборон.
  • Міністр Кріс Боуен наголошує на ставці на стандарти, стимули й інфраструктуру — без заборон.

    «Ми не можемо просто побажаннями позбутися викопного пального», — Кріс Боуен.

  • Політичні ризики найвищі у залежних від авто регіонах; водночас зростання продажів EV свідчить про підтримку спільнот, хоча залишаються питання ціни, моделей і надійності зарядок.

Як вибудувати заборону, щоб вона працювала

  • Нормативне закріплення (закон або регуляція), а не декларації.
  • Проміжні KPI з відстеженням і регулярними переглядами.
  • Супутні політики: поступове посилення стандартів пального, стимули, справедливе дорожнє ціноутворення, реформи реєстрації.
  • Агресивне масштабування зарядної мережі з фокусом на сільські/віддалені регіони.
  • Справедливість: адресні дотації для низьких доходів, трейд-ін, підтримка вторинного ринку доступних EV.
  • Індустріальний перехід: перекваліфікація кадрів, стимули для локального виробництва компонентів/EV.
  • Фінансовий баланс: скасування пільг для ДВЗ і можливий «feebate» (Bonus-Malus, Clean Car Discount) для нейтралізації різниці в цінах.

Висновки та вплив на ринки нафти й нафтопродуктів

  • Заборона з 2035 припиняє попит на нові бензинові/дизельні авто → через 5–10 років оновлення автопарку це трансформується в помітне падіння споживання бензину й дизелю в дорожньому транспорті Австралії.
  • З огляду на те, що нині транспорт — найшвидше зростальна категорія викидів, зміна палива (до електрики) прямо зменшує ринковий попит на моторні нафтопродукти.
  • Фінансові наслідки: тиск на переробні маржі і завантаження НПЗ, корекція імпортних потоків бензину/дизелю до Австралії, переорієнтація капіталу в електромережі та зарядки.
  • Цінова динаміка на внутрішніх ринках нафтопродуктів у середньостроковій перспективі може пом’якшуватися (менший попит), проте інфраструктурні інвестиції й тарифи на електроенергію стають визначальними у витратах мобільності.

Порівняльні показники, що задають орієнтир Австралії

  • Поточна частка EV у продажах Австралії: 12% (1H2025) проти 50%+ цілі у наступне десятиріччя.
  • Лідери: Норвегія 98,3%, Непал 76%, Китай 51% нових авто — EV.
  • Велика Британія: 80% авто та 70% фургонів до 2030; 100% — до 2035.

Позиції сторін

  • Позиція Електромобільної ради: припинити продаж нових бензинових і дизельних авто до 2035 для прискорення переходу.
  • Позиція уряду (Кріс Боуен): акцент на стандарти ефективності, стимули, інфраструктуру, а не на заборони.

    «Ми не можемо просто побажаннями позбутися викопного пального», — Кріс Боуен.

Джерело: Terminal

За матеріалами: theguardian.com

